AZ profiteert ook tegen FC Utrecht van de ‘klik’ tussen Boadu en Stengs: ‘Leuke, vrolijke boefjes’

Moeiteloos schudde AZ op zaterdagavond FC Utrecht van zich af. Opnieuw stonden Myron Boadu en Calvin Stengs in de schijnwerpers, zoals ze dat laatst ook al stonden bij het Nederlands elftal.

Hoofdschuddend komt John van den Brom zaterdagavond aangelopen. De trainer heeft zojuist met zijn nieuwe club FC Utrecht verloren van de club waar hij vijf jaar hoofdtrainer was. AZ is met 0-3 te sterk geweest.

Ja, dat doet pijn, heeft hij net in drie microfoons verteld. Drie vrolijke tronies in AZ-trainingskledij wachten hem op, bovenaan de spelerstunnel van stadion Galgenwaard. ‘Hé, trainer, alles goed?’, vraagt Calvin Stengs. Myron Boadu proest het uit. Owen Wijndal kruipt tegen de schouder van Van den Brom aan, als een hond die zijn baasje wil troosten.

Van den Brom grijnst kort. ‘Pff… lekker gespeeld, gasten. Bedankt, hoor.’ Dan wijzend op het horloge van Stengs: ‘mooi klokkie, maat. Gaat goed met je, hè?’

Blikvangers

Ja, het gaat goed. Spits Boadu scoorde op aangeven van de hangende rechtsbuiten Stengs de 0-3, linksback Wijndal teisterde de paal voor AZ, de afgetekende nummer 2. De eerste twee zijn al weken de blikvangers. Samen debuteerden ze vier dagen eerder bij Oranje tegen Estland. Toen Boadu direct na rust inviel, keken ze elkaar even aan. Stengs: ‘Dan denk je: wat prachtig.’ Boadu: ‘Dat is gewoon een droom. Vooral om daar samen te staan.’

Stengs was bij Oranje basisspeler en tekende voor twee assists op Georginio Wijnaldum, maar begon wat onwennig en baalt daar ‘eerlijk gezegd’ nog steeds van. Boadu speelde sterk nota bene komend vanaf de linkerflank, met een treffer als bekroning. Aangever was Kevin Strootman.

De volgende keer moet dat Stengs zijn, hoopt Boadu. Het is een combinatie die zijn gelijke niet kent in de eredivisie. Vijfmaal vloog Boadu al om de nek van Stengs, nadat die weer een assist op hem had gegeven. In de tien grootste competities is er geen club met twee spelers onder de 21 jaar met tien goals (Boadu) of tien assists (Stengs), berekende statistiekenbureau Opta.

Er is geen vast patroon. Komt ook doordat Stengs dan weer rechtsbuiten staat en dan weer centraal achter Boadu. ‘Leuke, vrolijke boefies’, zegt hun voormalige trainer bij Jong AZ, Martin Haar. ‘AZ is een vriendenploeg, de meesten kennen elkaar al jaren vanuit de jeugd. Daarom komt het huidige succes niet onverwacht. Vriendschap is een onderschatte succesfactor.’

Willem Jansen van FC Utrecht maakt een overtreding op Myron Boadu. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Revalidatie

Boadu en Stengs groeiden nog meer naar elkaar toe toen ze vorig seizoen van zware blessures revalideerden. ‘Dat heeft ze nog veel sterker gemaakt’, zegt Haar. ‘Je staat buiten de groep, moet tegen jezelf knokken. Het is een geweldig mentaal gevecht.’ Samen reden ze naar de club, pratend over hun voortgang, tegenslagen, de toekomst, maar ook over normale jongensdingen als kleding, meisjes en horloges.

Ze bezitten een zogeheten groeimindset. Nooit hoefden AZ-trainers ze aan te sporen. Haar: ‘Moest ik bij Owen wel doen. Dat is het gangmakertje. Die zei: ‘ik ben zo goed, ik kom er wel’. Dat heeft dus ietsje langer geduurd. Myron en Calvin deden alles uit zichzelf.’

Al op hun vijftiende (Boadu) en zeventiende (Stengs) liet Haar ze met Jong AZ spelen tegen volwassen kerels van topamateurclubs. ‘Ze hadden al het inzicht om de fysieke duels te ontlopen. En altijd die bal afgeven als een ander er beter voor stond. Soms zelfs als ze alleen op de keeper afgingen, zoals Calvin deed tegen VVSB in de kampioenswedstrijd. Dat is echt heel bijzonder, dat onbaatzuchtige op die leeftijd.’

De opvolger van Van den Brom bij AZ, Arne Slot, had krap twee dagen de tijd om zijn met (jeugd-)internationals volgepakte selectie klaar te stomen. ‘Moet je naar FC Utrecht, dat thuis zowat alles wint’, zegt de AZ-coach na afloop. ‘Dat meteen begint te stormen. Het zat een beetje mee, maar we toonden overlevingsdrang. Na de vorige interlandperiodes kregen we meteen goals tegen. Dit is weer een stap.’

AZ-middenveld

Slot wil ook graag stilstaan bij het duo achter Stengs en Boadu, de veelzijdige middenvelders Teun Koopmeiners, maker van de 0-1 uit een vrije trap, en Fredrik Midtsjø. ‘Zij kunnen geweldig voetballen, maar ze lieten ook even zien: oké, als Utrecht er een fysieke strijd van wil maken. Dat kunnen wij ook.’

Ook linksbuiten Oussama Idrissi viel op, met een geweldige actie en dito curvetrap in de verre hoek na een aanval helemaal van achteruit voor de 0-2. Maar het zijn Stengs en Boadu die het langst moeten blijven hangen bij journalisten en fans in Utrecht. Boadu geeft, als enige, zijn shirt weg aan smachtende bakvissen, en iedere journalist mag deelgenoot worden van zijn vreugde. Stengs tikt op zijn horloge. ‘Kom op, My, laten we gaan.’ De benen moeten omhoog, donderdag komt Partizan Belgrado alweer op bezoek.

Maar als Stengs zelf wat wordt gevraagd, gaat hij toch weer vrolijk in gesprek. Haar: ‘Voor kapsones is geen plek in onze opleiding. Je mag jezelf best goed vinden, maar heb altijd oog voor de supporters, voor elkaar, voor de clubmensen.’

En dus ook voor clubmensen die al vertrokken zijn. Er wordt spontaan geposeerd voor een foto met Van den Brom. Moet ‘trainer Sjon’ wel even lachen van zijn oude pupillen. En verdraaid, dat lukt.