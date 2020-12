AZ ontslaat trainer Slot omdat hij met Feyenoord in gesprek is over contract

Arne Slot voor de camera van Fox Sports. Beeld BSR Agency

Vrijdagmiddag kwam het nieuws over de onderhandelingen van Slot met Feyenoord naar buiten via het twitteraccount Feyenoord Transfermarkt, doorgaans goed op de hoogte.

‘We hebben naar aanleiding van de eerdere berichtgeving gesproken met Arne. Als club hebben we ervoor gekozen om direct afscheid van elkaar te nemen. Bij AZ willen we een hoofdtrainer voor de groep hebben staan die volledig gefocust is op AZ,’ reageert directeur voetbalzaken Max Huiberts op de website van AZ. ‘We willen Arne bedanken voor de afgelopen drieënhalf jaar, de successen die we met elkaar hebben behaald en wensen hem succes in zijn verdere loopbaan.’

Droomhuwelijk

Het congé voor Slot is een pijnlijk einde aan een droomhuwelijk tussen de jonge coach en de ambitieuze Alkmaarse club volgepakt met zelf opgeleid talent en slim gescoute spelers. AZ stond vorig seizoen bovenaan met Ajax toen de competitie vanwege de coronacrisis werd stopgezet. AZ won van alle topclubs met aanvallend, attractief voetbal en leverde tal van spelers af aan het Nederlands elftal. Het is een ontwikkeling die ook Feyenoords technisch directeur Frank Arnesen nastreeft. Feyenoord heeft grootse plannen om weer structureel mee te doen om de landstitel. Afgelopen week maakte Feyenoord-coach Dick Advocaat kenbaar na dit seizoen te stoppen. Hij adviseerde een jonge coach te kiezen.

Slot reageerde eerder als volgt over speculaties rond zijn toekomst: ‘Al onze spelers staan in de belangstelling van vele clubs en ik zou het teleurstellend vinden als ze zich in deze periode over eventuele interesse in de media uitlaten. Geeft alleen maar onrust in een heel belangrijke periode voor ons. Dan snap je dat ik als trainer daarin het goede voorbeeld zal geven en op geen enkele wijze inga op welke suggestie over welke club dan ook.’

AZ begon dit seizoen matig, maar richtte zich de laatste weken op. Het vertoonde voetbal was telkens dik in orde en een zege komende donderdag bij Rijeka volstaat voor overwintering in de Europa League voor het tweede seizoen op rij. Slot, sinds anderhalf seizoen hoofdtrainer en daarvoor twee jaar assistent bij AZ, zal het niet meer meemaken. De trainer was deze morgen niet bereikbaar voor een toelichting.