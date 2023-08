AZ-nieuweling Ruben van Bommel, talentvolle exponent van een voetbalfamilie

AZ - Santa Coloma van vorige week: Ruben van Bommel drijft de bal met rechts en houdt overzicht. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Zijn lob met links tegen Santa Coloma in de derde voorronde van de Conference League was een doelpunt dat intuïtie en talent verraadt. De boogbal verbaasde ook linksbuiten Ruben van Bommel van AZ zelf, omdat zijn rechterbeen sterker is dan het linkerbeen en deze lob een klus was, qua uitvoering.

Na de combinatie met Vangelis Pavlidis sprintte hij de diepte in, terwijl hij de positie van de doelman al had ontwaard. Hij legde de bal zo, hop, in het doel, met een afgemeten boog. ‘Hij kwam voor mijn linker en ik moest snel schieten. Dat was de enige optie. De bal ging zoals ik wilde, en dat is mooi.’ AZ won en ontvangt donderdag Brann Bergen in de play-offs voor plaatsing voor de Conference League.

Een paar dagen eerder tegen Go Ahead zaten vader Mark en opa Bert van Marwijk met andere familieleden op de tribune, toen Ruben eveneens scoorde, met het hoofd. Mark bleef optisch het rustigst, maar, zo stelt de trainer van Antwerp FC. ‘Op de tribune ben ik altijd rustig.’ Inwendig gloeide hij. Ruben, over familiaire trots: ‘Ze zeggen het weleens. Maar dat hoeven ze niet steeds te doen. Ik weet het van hen, en zij weten dat ik het weet.’

Geduld bewaard

Van Bommel is een gevestigde voetbalnaam. ‘Ik voel de naam niet als extra druk. Je hoort het altijd, en niet altijd in positieve zin.’ Ruben is een leergierige, in het veld expressieve voetballer en daarbuiten een rustig formulerende prof. In zijn derde wedstrijd op rij in de basisploeg, tegen RKC, wisselde trainer Pascal Jansen hem tijdens de rust. Jansen is blij met de snelle ontwikkeling van de nieuweling: ‘Hij is een echte winnaar, met wie ik al werkte in de jeugd van PSV. Een vaardige aanvaller met creatief denkvermogen. Omdat hij snel groeide is hij een tijdje onzeker geweest, maar hij heeft zijn geduld bewaard en zijn lichaam is weer in balans.’

Cruijff, Koeman, Kluivert, Van Hooijdonk, Van Bommel. Voetbal als kwestie van generaties. Marks vader John van Bommel was jarenlang uitblinker bij Maasbracht, destijds een grote amateurclub in Limburg. Zoon Mark scoorde in een jeugdteam eens 125 keer in een seizoen. Soms liep hij iedereen voorbij, om vlak voor de doellijn een ander te laten scoren. Als talent vertrok hij naar Fortuna, waar Bert van Marwijk op een gegeven moment trainer werd. Op een dag vertelde hij Van Marwijk over verkering met diens dochter Andra.

Het stel kreeg drie kinderen. Dochter Renee kan heel behoorlijk tennissen. Haar tweelingbroer Thomas vertrok deze zomer van MVV naar Patro Eisden, Ruben van MVV naar AZ. Toen Fortuna bijna failliet ging, regelde Mark een benefietwedstrijd tegen Bayern München in Sittard. Met een emotioneel betoog vertelde hij waarom: hier had hij zijn liefde ontmoet, hier had zijn jeugd zich afgespeeld. Deze club moest blijven.

Woont op zichzelf

Ruben is voor het eerst weg uit de veilige omgeving van Meerssen en woont op zichzelf. Alleen. ‘Ik ga nog vaak genoeg naar huis.’ ‘Huis’ is dan Meerssen, om de overgang aan te geven. Wat vader zegt, na zo’n doelpunt? ‘Zoiets als: zondag weer een wedstrijd.’ Hij heeft veel van het karakter van Mark, voormalig middenvelder van onder meer PSV, Barcelona, Bayern München en AC Milan, en voorheen aanvoerder van Oranje. Onverzettelijkheid, pit. Zo voetbalde opa John ook. Ruben: ‘Ik heb gehoord dat hij een heel goede amateurvoetballer was.’ Mark was slim en sluw, af en toe gemeen en intimiderend. Tegen Go Ahead zette Ruben zijn lichaam brutaal tussen doelman Jeffrey de Lange en de bal, waardoor Jordy Clasie kon scoren. Dat was een typerende actie. ‘Dat heb ik misschien van mijn vader overgenomen.’ De gratie heeft hij van opa Van Marwijk, de voormalige bondscoach die bij Go Ahead, AZ en MVV voetbalde. ‘Als speler lijk ik meer op mijn opa. Snelheid, linksbuiten. Hij was alleen links. Met die lob leek ik nog meer op hem, want ik denk niet dat ik tweebenig ben.’

Hij is vooral zichzelf. Loopacties maken. Het veld breed houden en op tijd diepte zoeken. Snelheid, gekoppeld aan sierlijkheid, waarmee hij in de tweede helft van het vorige seizoen doorbrak bij MVV. Vijftien doelpunten, vaak na lancering door Jarne Steuckers, en nu bij AZ door Sven Mijnans. Hij heeft ook zelfkritiek, na het duel met Coloma: ‘Ik had al eerder een doelpunt kunnen maken.’ Hij kreeg een pass door het midden. ‘Als ik de bal iets korter bij me had gehouden, had ik eerder kunnen schieten, waardoor de keeper niet had kunnen reageren.’

Een paar dagen na het duel met Santa Coloma is bekend dat eerste linksbuiten Jesper Karlsson, die nog geblesseerd was, naar Bologna vertrekt. De speeltijd van Ruben van Bommel zal toenemen, al was hij sowieso van plan veel te spelen. ‘Ik ben niet gekomen om bij Jong AZ te spelen, of om een jaartje of twee te wachten voordat ik meedoe.’