AZ met teruggekeerde Adam Maher niet voorbij Feyenoord

Met een fijngevoelige steekpass liet Adam Maher zondagmiddag in Alkmaar zien dat hij het voetballen nog niet is verleerd. Jammer dat die pass niet werd afgerond door ploeggenoot Bjørn Johnsen, merkte hij na afloop op. ‘Dan hadden de mensen hier op de banken gestaan.’ Nu bleef AZ-Feyenoord steken op 1-1.

Adam Maher tackelt op de bal, Luis Sinisterra valt. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Bij AZ hoopt Maher zijn carrière weer nieuw leven in te blazen. In 2013 vertrok hij, verkozen tot grootste talent van Nederland, vanuit Alkmaar voor 6,5 miljoen euro naar PSV om zijn belofte in te willigen. Maar in Eindhoven kwam hij nimmer in zijn kracht te spelen.

Na vier moeizame jaren, met onder meer een verhuur aan het Turkse Omanlisspor, ontbond PSV begin dit jaar zijn contract. Na een kortstondige periode bij FC Twente, waarmee hij degradeerde naar de eerste divisie, tekende Maher vorige week een contract bij AZ.

Bij zijn entree, halverwege de tweede helft, kreeg hij een staande ovatie van het publiek. ‘Het voelde als thuiskomen’, zei hij.

Maher kreeg bij zijn invalbeurt de opdracht van trainer John van den Brom om de voorhoede te bedienen. Daarin slaagde hij ruimschoots. Een basisplaats afdwingen is het volgende doel, maar daar wilde Maher zondag nog niet te veel bij stil staan. ‘Ik wil eerst hier weer belangrijk zijn en in een vertrouwde omgeving het goede gevoel terugkrijgen. Daarna kijken we verder.’

Albert Gudmundsson en Guus Til vieren de 1-0. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Two horse race

Met Maher in de gelederen hoopt AZ dit seizoen een gooi te doen naar de derde plaats, want de eredivisie dreigt een ‘two horse race’ te worden tussen Ajax en PSV. In de schaduw van die twee clubs was het interessant om te zien hoe Feyenoord en AZ zich tegenover elkaar hielden.

Al tweeënhalf jaar weet AZ niet te winnen van een club uit de topdrie. Zondag leek de ploeg die negatieve reeks eindelijk te doorbreken, maar dat het niet gebeurde, kon AZ alleen zichzelf verwijten. AZ pakte Feyenoord vanaf het begin bij de strot, maar weigerde door te bijten toen het er op aankwam.

De ploeg van Giovanni van Bronckhorst, weer opgekrabbeld na een moeizaam begin van de competitie, had aanvankelijk geen antwoord op het felle druk zetten van AZ, dat met kilometervreter Jonas Svensson op het middenveld begon.

Al na drie minuten zeilde een schot van Oussama Idrissi maar net over het doel van Justin Bijlow, maar die waarschuwing was niet aan Feyenoord besteed: twee minuten later lag de bal er alsnog in.

Dat doelpunt werd ingeleid door Steven Berghuis, die niet goed om zich heen keek en de bal inleverde bij AZ, dat razendsnel schakelde. Myron Boadu haalde de achterlijn, Guus Til stapte handig over de bal heen en Albert Gudmundsson kon moeiteloos de 1-0 inschuiven.

Myron Boadu raakte ernstig geblesseerd. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ernstige blessure

Daarna liet AZ mogelijkheden op 2-0 liggen. ‘Zonde achteraf, want dat was juist de fase waarin het duel werd beslist’, zag Maher vanaf de bank. Wat mogelijk meespeelde bij het verval van AZ was de ernstige blessure die de jonge spits Myron Boadu opliep. Hij brak naar alle waarschijnlijk zijn enkel, na een ongelukkig duel met Eric Botteghin. Aanvoerder Guus Til: ‘Je merkte dat iedereen even van zijn à propos was.’

Nog in eerste helft kon Berghuis zijn fout goedmaken. Vijf minuten voor rust rondde hij een perfect gegeven voorzet van Sam Larsson af: 1-1. De aanvaller was daarna zo druk met gebaren – bal onder shirt, duim in de mond – dat hij voor het eerst vader wordt, dat hij vergat om Larsson te bedanken voor de assist. Zo’n steuntje in de rug had de bekritiseerde linkerspits van Feyenoord goed kunnen gebruiken.

Na rust was AZ met Johnson nog het dichtste bij een treffer, al mocht ook Feyenoord blijven hopen op een doelpunt. Zo was het na afloop vooral de vraag wie er het meest recht had gehad op de drie punten. Til: ‘We hadden niet meer, maar wel grotere kansen dan Feyenoord. Daarom sta ik hier met een ontevreden gevoel.’

Van Persie: ‘Ik ben aanvaller, zo kijk ik ook naar wedstrijden. Daarom vind ik: we hebben niet een punt gewonnen, maar er twee verloren. We geven het in het eerste kwartier weg.’

Die mening was ook Berghuis toegedaan. Uiteraard werd hem ook na afloop gevraagd naar zijn babygebaar. Het wordt een meisje, verklapte de aanvaller. Maar het lukte hem niet om zo snel uit te rekenen wanneer ze geboren wordt. ‘We hebben in elk geval nog een tijdje.’