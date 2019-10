AZ loopt gehavend PSV compleet onder de voet: 0-4

Jonas Svensson (AZ) heeft de 0-3 gescoord. Beeld ANP Sport

Hoe vaak stonden ze niet in de catacomben van de stadions van de topclubs naar hun schoenpunten te staren na alwéér een verloren wedstrijd, de directeuren en trainers van de hyperambitieuze subtopper AZ? Afgemeten knikjes naar voorbijgangers uitdelend, de woorden ‘jammer’ en ‘helaas’ incasserend, troost zoekend bij elkaar door te zeggen dat ze ‘steeds dichterbij komen’.

Hoe anders staan ze er dit seizoen, althans in de Kuip en het Philips stadion na eclatante zeges. 26 september werd het 0-3 bij Feyenoord, 27 oktober zelfs 0-4 bij PSV.

Algemeen directeur Robert Eenhoorn probeerde zondag kort na PSV - AZ uit alle macht zijn gezicht in de plooi te houden. Soms ontsnapte toch een jongensachtige glimlach richting technisch directeur Max Huiberts. Beiden stonden in de warme belangstelling van Feyenoord. Op een scherm zagen ze die club al vlot met 2-0 op achterstand komen tegen Ajax. Een veelzeggende blik naar elkaar en dan weer op de telefoon waar felicitaties binnenstroomden.

Tegenover hen drentelde de afgelopen zomer tot hoofdcoach gepromoveerde assistent Arne Slot van zijn ene been op zijn andere in afwachting van de interviews, gelijk een basisschoolleerling die bijna naar huis mag met een flonkerend rapport. 0-4 was fraai, maar het had wel 0-6 of 0-7 kunnen worden, waarmee de 0-5 zege die Ajax in 1958 bij PSV boekte uit het recordboek had kunnen worden geschrapt.

Euforie temperen

Anderzijds moest Slot de euforie bij de pers juist temperen, want die wist ook dat AZ met iets meer fortuin al meer punten had kunnen hebben dan 23. ‘We hebben al veel wedstrijden gespeeld, en goed ook, maar moeten er ook nog een hoop spelen,’ klonk het daarom. Benjamin Myron Boadu stelde al even nuchter dat pas rond de winterstop mag worden geconcludeerd of AZ titelkandidaat is. En dat ‘Ajax wel erg goed is’.

Maar AZ is dat toch ook. In sneltreinvaart ging het toen de ban gebroken was vlak voor rust door Boadu. Vlekkeloos was zijn aanname na de afgemeten pass van regisseur Stengs. Direct was hij PSV-back Dumfries kwijt, en kon hij door naar PSV-doelman Zoet die hij simpel verschalkte.

Bij PSV lagen de excuses voor het oprapen. De levensgevaarlijke aanvalsdriehoek Ihattaren, Bergwijn, Malen meldde zich geblesseerd af, Hendrix en Viergever waren geschorst. Goed, dat laatste was hun eigen fout na te harde ingrepen een week eerder tegen FC Utrecht. Ook toen kreeg PSV al onder uit de zak, 3-0.

Maar dat was niet thuis en toen was PSV ook niet zo compleet weerloos nadat het ditmaal middenvelder Ryan Thomas met rood zag vertrekken na 21 minuten. PSV plooide volledig terug in een soort 4-4-1-systeem met de hulpeloze Gakpo voorop. Zoet begon direct met tijdrekken, Dumfries met doorrollen ten einde AZ een rode kaart aan te smeren.

Heerlijke wreeftrap

AZ, sterk gestart, ging aanvankelijk te geforceerd op jacht naar de openingstreffer, doch snel was er het besef de vleugels te benutten en na de 1-0 groeide het zelfvertrouwen. Midtsjø opende in de blessuretijd van de eerste helft met een heerlijke wreeftrap op linksbuiten Idrissi die linksback Wijndal lanceerde. Diens voorzet was perfect op maat voor de vrijstaande Boadu voor 2-0. Het zijn aanvalspatronen die de ploeg van Slot al zo vaak liet zien dit seizoen.

Twee wissels van Van Bommel in de rust -het trage breekijzer Mitroglou en rechtsback Teeze voor aanvallers Bruma en Doan- haalden niets uit. Boadu had direct zijn derde en vierde goal kunnen maken en schoot kort voor tijd nog op de paal.

Rechtsback Svensson, wederom op aangeven van Stengs, en invaller De Wit, na een hoekschop van Midtsjø, namen de honneurs voor hem waar met fraaie inzetten, waarbij Zoet de nodige medewerking verleende.

Van Bommel hoopte vooraf dat zijn selectie sterk en breed genoeg was om de omissies op te vangen. Voor Bruma en Doan werd afgelopen zomer in totaal zo’n 20 miljoen euro betaald.

Over-mijn-lijk-mentaliteit

Ook na afloop vond hij dat PSV door de vele afwezigen ‘niet verloren had’. Wel had hij gezien dat zijn ploeg ‘net beter in de wedstrijd kwam’ toen Thomas zijn voet op de enkel van Midtsjø plantte waarna Van Boekel op voorspraak van de VAR een aanvankelijke gele kaart omzette in een rode. De over-mijn-lijk-mentaliteit waar hij zelf als speler het patent op had, zag Van Bommel daarna niet over zijn vermoeide ploeg komen.

Nee, er gingen geen ramen sneuvelen thuis, hoe heetgebakerd hij ook kan zijn, zei de PSV-coach met een glimlachje. Hij zou gaan proberen ook nu het betrouwbare houvast te zijn voor zijn spelers als in de weken dat PSV zelf met 3-0 en 4-0 wint.

Na de persconferentie voegde hij zich bij de opzichtig balende algemeen directeur Toon Gerbrands aan de bar. Schoonvader Van Marwijk gaf hem een bemoedigend kneepje in de arm, zoonlief een knuffel.

De gevolgen? Ajax staat al op 6 punten voorsprong en AZ is, evenals eerder Vitesse, op gelijke hoogte gekomen. Het grote nadenken over hoe dit tij te keren, kan beginnen. De AZ-directeuren zaten toen al met gebalde vuisten in de auto. 1 maart is Ajax-uit; Huiberts, Eenhoorn en Slot kunnen niet wachten.