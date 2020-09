AZ lijdt in Kiev smadelijke nederlaag in supersaaie wedstrijd

Owen Wijndal (AZ) en Gerson Rodrigues (Dinamo Kiev) in duel. Beeld EPA

AZ is, wat Europees voetbal betreft, verder deelnemer aan de groepsfase van de Europa League. Ook mooi voor de provincieclub met grote ambities, maar de Champions League blijft wat Nederland betreft voorbehouden aan Ajax.

Een oud-speler van Telstar, het sympathieke streekgenootje van AZ, wekte de tot dan supersaaie wedstrijd tot leven. Kort na rust joeg Gerson Rodrigues de bal in de touwen, na dom balverlies bij het uitverdedigen van Fredrik Midtsjø. Boejalski onderschepte de bal en legde handig breed op de Luxemburger Rodrigues, die in 2017 een half seizoen over de vleugels flitste in IJmuiden en vervolgens in Moldavië, Japan en Turkije speelde, alvorens bij Kiev zijn voetbalbrood te verdienen.

De treffer dwong AZ, net als in de vorige ronde tegen Viktoria Plzen, de controlekamer te verlaten en naar het front te trekken, met alle risico’s van dien. Waar dat drie weken geleden tegen Viktoria Plzen lukte dankzij een treffer in blessuretijd en de verlenging, ging het nu faliekant mis.

Op dergelijke momenten is het vaste prik: spits Ferdy Druijf komt en er gaat een streep door het verantwoorde combinatievoetbal. Maar dat recept levert niet altijd een fijn dessert op. Het is een beetje het probleem met AZ, met zijn huisstijl van verzorgd voetbal. Als het draait, is het heerlijk om te zien. Zo niet, dan is het oervervelend. Dan is AZ een soort elftal van verkeerd afgestelde robotten die wachten op instructies van de meester, trainer Arne Slot.

Controle als fundament

Het was zeker tot de rust een verschrikking als kijkspel, Dinamo – AZ in een leeg stadion, terwijl de stemmen van voetballers en trainers van het beeldscherm spatten, wat dan nog enig vertier gaf. Geen vloeiend spel, geen ritme, op zich begrijpelijk na al die maanden van leegte, vervelende, lompe overtredingen, geen tempo. Alleen controle van AZ, van a tot z. Controle, het toverwoord van menig trainer. Controle als fundament van iets moois. Met het gevaar dat controle het doel is en niet het middel. Het spel van Kiev was tot de rust afschrikwekkend, ongeveer in het tempo van de 75-jarige trainer Mircea Lucescu, nestor van het gilde.

Ja, de belangen zijn groot in dergelijke duels, het gaat om miljoenen, en wie supporter van AZ is, zal nagelbijtend voor de tv hebben gezeten. Voor de neutrale kijker was het avontuur dood verklaard. Dat zal ze in Oekraïne worst wezen. AZ was in de eerste helft beter en had dus volledige controle, met de rust van aanvoerder Teun Koopmeiners en routinier Ron Vlaar achterin, de tot zijn fout sterke middenvelder Midtsjø, de flegmatieke IJslander Albert Gudmundsson en de af en toe dreigende, nog vormloze Myron Boadu.

AZ had gevraagd om de competitie-ouverture tegen FC Utrecht, afgelopen zaterdag, uit te stellen, en de KNVB was meegegaan. De vraag is of AZ niet beter extra ritme had kunnen opdoen, in ruil voor misschien iets meer vermoeidheid. Hoe Calvin Stengs voetbalde, was onder zijn maat. Het zal best weer beter gaan over een tijdje, maar bijna elke bal sprong van zijn voet, al blijft hij altijd zijn momenten houden. Eén oprisping van het talent kan genoeg zijn om een wedstrijd te beslissen. Het was misschien ook daarom dat Slot na een uur de ook nog niet topfitte Oussama Idrissi bracht voor Gudmundsson, en niet voor de mindere Stengs.

In de achtervolging

Wat Dinamo Kiev deed, leek aanvankelijk nergens op. De verleiding was misschien ook groot om zo te voetballen, omdat geen publiek was toegelaten tot het stadion en nu het om één wedstrijd ging, zonder werkelijk thuisvoordeel. Fluitconcerten bleven dus uit. De ploeg hoopte op dat ene moment, dat bijna al was aangebroken in de laatste minuut voor rust, toen Vlaar het schot van Boejalski uit de doelmond kopte. AZ dacht in de eerste helft te scoren via Boadu, die een voorzetje van Gudmundsson bij de eerste paal intikte, maar de bal was achter geweest.

Eens moest de beslissing vallen. Dat gebeurde achteraf gezien al bij de 1-0, in de 49ste minuut. AZ moest net als vorig seizoen in duels met Antwerp en Partizan, en net als onlangs tegen Plzen, in de achtervolging. Deze keer crashte de ploeg hopeloos. In de slotfase blunderde doelman Marco Bizot bij een voorzet van Kedziora, waarna Sjaparenko inkopte: 2-0. AZ dus in de Europa League. En zaterdag thuis tegen PEC Zwolle, zonder kans op uitstel in de competitie.