AZ legt zoon (17) van Ruud Gullit en achterneef van Johan Cruijff vast

AZ plukte de tiener in 2017 weg bij AFC. ‘De stappen die hij in 1,5 jaar bij AZ heeft gemaakt, zijn ongelooflijk’, zei de trotse vader Ruud Gullit op AZ TV. ‘Dit is best wel heel emotioneel. Ik ben heel trots op hem. Het is allemaal zo snel gegaan met Max.’ De ruim 1,90 meter lange Gullit junior was aanvankelijk linksbuiten. ‘Hij was snel en wendbaar, maar kreeg te maken met groeipijnen en moest daardoor naar achteren’, zegt vader Ruud. ‘Hij moest het spel voor zich hebben om zich te ontwikkelen. Complimenten aan AFC en AZ, hier heeft hij enorme stappen gemaakt.’

Vader Gullit adviseerde zijn zoon om met diens voornaam Maxim op het shirt te gaan spelen. ‘Hij moet zichzelf zijn. Maar hij is ook niet bang voor de vergelijkingen. En hij wil zelf met zijn achternaam op zijn shirt spelen.’

Maxim is behalve de zoon van Ruud Gullit ook een achterneef van Johan Cruijff. De broer van Nederlands beste voetballer aller tijden is Maxims opa.

In de eredivisiespelers spelen twee zoons van een oud-international: bij Ajax is dat Daley Blind (zoon van Danny) en NAC-speler Sydney van Hooijdonk is de zoon van Pierre.