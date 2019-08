AZ komt pas heel laat op toeren

Teun Koopmeiners brengt AZ vanaf de stip op 1-3. Beeld BSR Agency

Er was wel een verlenging voor nodig die ternauwernood werd bereikt. Na de 1-1 in Enschede stond het ook in Brussel 1-1 na 90 minuten door een laat doelpunt van Calvin Stengs. AZ kreeg daarop eindelijk geloof in zichzelf en al in de eerste helft van de verlenging wisten invaller Ferdy Druijf en Teun Koopmeiners de score naar 1-4 te tillen.

De bijzonder fraaie week voor het Nederlandse clubvoetbal kreeg zo een fijn einde. Ajax plaatste zich voor de groepsfase van de Champions League, PSV, Feyenoord en AZ voor die van de Europa League. Nederland rukt weer duchtig op in het internationale clubvoetbal, de kassa’s rinkelen, maar bovenal is het Europese podium goud waard voor de ervaring van de selecties.

AZ is van die vier degene die het meest bouwt op zelfgekweekt grut. Zes basisspelers van donderdagavond leidde het zelf op, er spelen vooral voorin beweeglijke, creatieve, technisch vaardige talenten met Stengs, Oussama Idrissi en Myron Boadu. Middenvelder Koopmeiners is al een waardig aanvoerder en ook reservespits Druijf toonde dus zijn doeltreffendheid.

AZ stond overigens pas laat op nadat het spierballenvoetbal van Antwerp zichzelf uiteindelijk opblies door domme uitsluitingen van Mbokani in de 35ste minuut en Lamkel Ze in de 74ste minuut.

Pas kort voor die laatste kaart meldde AZ zich serieus bij Antwerp-doelman Bolat. Het stond toen al 1-0 door een treffer in de 73e minuut van Didier Lamkel Ze, een 22-jarige Kameroenees die al vanaf het begin net zoveel vrees als ergernis opwekte met zijn gedurfde acties en emotionele reacties. Na zijn treffer liep hij over de sintelbaan een kwart ereronde om zich in de hekken te laten knuffelen door de harde kern van Antwerp. Het kostte hem zijn tweede gele kaart.

Royal Antwerp week voor Europese wedstrijden uit naar het Koning Boudewijn-stadion vanwege de verbouwing van de eigen thuishaven. De Bosuil, waar lang werd vastgehouden aan hoekige, houten doelen en de oude hoofdtribune even bemost als eindeloos was, wordt omgetoverd tot een modern complex, tot verdriet van menig voetbalnostalgicus.

22 jaar ontbrak Antwerp op het Europese toneel. De diepe hunkering was al uren voor de wedstrijd voelbaar in en voor de cafés rond de bakstenen kolos in Noord-Brussel.

De meeverhuisde harmonie en vlaggendragers zetten hun beste beentje voor, en aangevoerd door de fanatieke Antwerp Casuals klonk ondanks een opgelegde bezettingsgraad van vijftig procent alsnog een hels kabaal bij elk wissewasje.

En dat waren er nogal wat, want vooral Antwerp zocht de grens op. De Griekse arbiter Sidiropoulos hield het hoofd echter koel.

AZ uiteindelijk ook. En dat was best knap, want tegenover de vijf dertigers van de ervaren Antwerp-coach Boloni (66 jaar) had zijn grasgroene AZ-collega Slot (40) er maar eentje tot zijn beschikking, de 34-jarige Ron Vlaar. Die kon een vroege stormloop van het door de fans opgezweepte Antwerp echter niet voorkomen. AZ kraakte, leek te bezwijken, maar noodreddingen van Bizot, Vlaar en Midtsjø hielden de Alkmaarse ploeg overeind.

Antwerp, ook in de heenwedstrijd al tamelijk agressief voetballend, deed er nog een tandje bij wat AZ uiteindelijk hielp, want Diemerci Mbokani incasseerde na een drieste tackle op Vlaar zijn tweede gele kaart.

AZ bleef zich echter lang slecht op het gemak voelen, de combinaties verzandden almaar in slordigheid en angst. Antwerp oogde simpelweg gedrevener, fanatieker, brutaler. De 33-jarige Lior Rafaelov was overal, de 30-jarige back Richie de Laet, vroeger zelf fanatiek Antwerp-fan, bleef opstomen. Maar de krachten sijpelden na 65 minuten weg en direct was daar serieus AZ-gevaar via kopballen van Boadu en pegels van Stengs. Een zeldzame counter werd echter prachtig afgewerkt door Lamkel Ze.

AZ bleef erna pressen, Druijff kwam erbij en in de laatste minuut werkte Stengs een voorzet van Oussama Idrissi binnen. In de verlenging wist Druijf zijn hoofd tegen een afgeweken voorzet te krijgen en trapte Koopmeiners een door Boadu versierde strafschop binnen.

De sfeer zakte terstond in en werd op het laatst nog tamelijk bedreigend door uitbrekende fans. Het bracht de manschappen van Slot niet meer van de wijs, op het gemak maakten ze het Hollandse kwartet in de groepsfase van de Europese toernooien compleet.