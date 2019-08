AZ knokt zich, soms mooi, snel en swingend, naar gelijkspel tegen Royal Antwerp

In het huis van FC Twente voetbalde AZ soms mooi, snel en swingend. Royal Antwerp was effectief. Zo ontstond de uitslag 1-1, omdat AZ nooit opgaf en met overleg de aanval bleef zoeken.

Voetballend Alkmaar was donderdag 200 kilometer oostwaarts opgeschoven naar Enschede, naar het stadion van FC Twente. Althans, vleugjes sfeer waren verhuisd, gecreëerd door vierduizend supporters. De vaste spandoeken waren uitgerold: Waarland AZ. Alkmaar on Tour. Het gezang van de aanhang was goed te verstaan in de holte van het stadion. ‘Oh wat is het toch fijn, om AZ’er te zijn.’ In de rust klonk de laatste hit van Alkmaarder Marco Borsato, ‘Hoe het danst’. Ja, hoe danste het voor AZ? Qua spel best redelijk, qua resultaat niet helemaal.

Rood

Alkmaar is geen Enschede, al is het rood van AZ dan bijna identiek aan het rood van FC Twente. Het zal na de 1-1 lastig zijn om de groepsfase van de Europa League te bereiken. Hoewel? Onmogelijk is niets, al is het maar omdat Antwerp volgende week donderdag ook geen echte thuiswedstrijd speelt. Waar AZ uitweek naar Enschede, vanwege het ingestorte stadiondak in Alkmaar, is de tweede wedstrijd in Brussel, door de ingrijpende verbouwing van de klassieke Bosuil.

AZ is talentvol genoeg om ook te kunnen winnen van de Belgen, of met 2-2 gelijk te spelen. Kijk alleen naar Myron Boadu en Calvin Stengs, 18 en 20 jaar jong, helemaal terug van zware blessures. Een spits en een dribbelaar. Ze zijn een genot om te aanschouwen als ze hun beste acties tonen. Maar ze zijn ook jong en onstuimig en een kans is nog lang niet altijd een doelpunt. Boadu maakte pas in de 82ste minuut zijn verdiende treffer, toen hij het offensief van AZ bekroonde met een afronding van dichtbij, na een knappe voorzet van linksbuiten Oussama Idrissi.

Stengs passte al ergens voor rust diep op Boadu, die eerder bij de bal was dan doelman Bolat, hem keurig omspeelde en de bal in het doel wilde schuiven. De hoek was net te moeilijk: zijnet. AZ combineerde soms razendsnel, maar heeft de neiging om de bal tot in het doel te willen lopen. Schiet eens eerder, zou je sommigen willen aanraden.

Stug en slim

Antwerp is stug en slim. Royal Antwerp FC, jarenlang flirtend met het faillissement en actief op lager niveau, is weer bijna top in België. Als het aan financier Paul Gheysens ligt, is dit nog maar het begin. Hij heeft een geschat vermogen van 750 miljoen euro, deze projectontwikkelaar annex paardenliefhebber, met Polen als een van zijn succesvolle markten.

Trainer Laszlo Bölöni, voorheen een vermaard Roemeens international, formeerde een ervaren, krachtig elftal dat graag verdedigt en snel omschakelt naar de aanval, geleid door een routinier onder de spitsen. Alleen al zijn naam is kunst: Dieumerci Mbokani, voormalig international, voetbalreiziger. Het elftal is een typisch legioen van het hedendaagse voetbal: drie Belgen, twee Kameroenezen, twee Portugezen, een Fransman, een Noor, een Israëliër en een Turk in de basisploeg. Van die Turk, doelman Sinan Bolat, ontwaken ze nog weleens bezweet in Alkmaar. Tien jaar geleden rende hij naar voren, in een slotoffensief van Standard, om met een schitterende kopbal AZ uit te schakelen in Europa. Bolat is nog altijd een betrouwbare doelman.

Bijzondere avond

Het was een bijzondere avond, nu het AZ van trainer Arne Slot door het stadiondak na twee ‘thuisduels’ in Den Haag gebruikmaakte van de gastvrijheid in Enschede. Den Haag was geen optie, door angst voor rellen met supporters van Antwerp. Ook in de Grolsch Veste waren geen Belgen welkom. De politie haalde auto’s met Belgische kentekens uit de rij op de snelweg en in de stad konden ze geen kant op.

Rond en in het stadion was weer een sausje AZ aangebracht. Het serviceteam maakte supporters wegwijs met plattegronden. Het retteketet AZ klonk geregeld. Maar de opkomst zei ook iets over de nauwelijks te onderschatten gevolgen van de problemen met het stadion. In Alkmaar was mogelijk sprake geweest van een vol huis, in Enschede vielen de vierduizend bijna weg in de kolos met een capaciteit van 30 duizend, al zongen de Alkmaarders hun kelen schor.

Het enthousiasme hield aan, omdat AZ bleef knokken. Eerst was daar de achterstand, door een doelpunt na een hoekschop, de eerste tegentreffer voor AZ in acht officiële duels dit seizoen. Mbokani won het kopduel van de relatief kleine centrale verdediger Hatzidiakos, waarna Dylan Batubinsika de bal van dichtbij kon inschieten. AZ joeg gepassioneerd op de gelijkmaker en diende op te passen voor de 0-2. Tegen tien man, na de rode kaart voor Buta, viel de 1-1, waarna AZ een ronde liep om het publiek te bedanken voor de verre reis naar de thuiswedstrijd.