AZ kan ook winnen met Jansen en broedt op het vervolg van het succesverhaal

Teun Koopmeiners en Julio Peguezuel. Beeld Olaf Kraak

Na een week van verlies, boosheid en gewenning bleek dat AZ de nieuwe trainer omarmt en broedt op het vervolg van het succesverhaal. Hoe goed Arne Slot ook was, hij zal gaandeweg minder ruimte innemen in de gedachten. Pascal Jansen is de nieuwe man, met zijn eerste zege, hoe gelukkig ook.

Jansens moeder Sue, als helft van het duo Spooky en Sue, katapulteerde in 1974 het zinnetje ‘Would you like to swing on a star’ naar de hoogste regionen van de hitparade. Een oorwurm, een dansnummer uit de gouden tijd van de discomuziek. En ja, swingen op een ster, dat wil zoonlief als nieuwe hoofdtrainer dolgraag met AZ, in het heelal van het voetbal. Dat lukte af en toe aardig zondag, na een stroef begin, in de zeer aantrekkelijke wedstrijd FC Twente - AZ (1-3). AZ won, maar Twente had alle kansen om de punten thuis te houden.

Een week geleden kwam Jansen onverwacht voor de groep te staan, na het plotse ontslag van de met Feyenoord flirtende Arne Slot. Sindsdien was hij de koele, invoelende manager van emoties en beleefde hij alleen verlies, thuis tegen FC Groningen en bij Rijeka in Kroatië, wat uitschakeling in de Europa League inhield. Maar Jansen is ogenschijnlijk volmaakt rustig. Zoals hij nog even een kop koffie drinkt in de perskamer in Enschede, vooraf, rustig, met een minzame glimlach en een vriendelijke groet. Ook aan de zijlijn is hij bedaard. Observerend. Dat swingen hoort in het voetbal te schuilen, niet in het gedrag van de trainer.

Hoofdrol voor Danny Makkelie

Goed, dat beoogde dansen op de ster leek aanvankelijk op een stramme horlepiep, want AZ had weinig in te brengen tegen het aantrekkelijke elftal van FC Twente, dat even talentvol is als wisselvallig. Langzaam echter ontlook ook de potentie van AZ, met een strafschop na ruim een half uur als ommekeer, met een hoofdrol voor Danny Makkelie, de scheidsrechter. Gijs Smal hield Calvin Stengs, aanvallende middenvelder deze keer, vast op het middenveld, maar die trok zich los en zette aan. Makkelie zag het voordeel.

Stengs gaf een sublieme pass door het centrum, en toen was het indrukwekkend hoe Myron Boadu zich losmaakte van het verdedigingscentrum. Een sneltrein is de spits dan, die ontspoorde door het voetje van doelman Joël Drommel, die nog snel de wissel wilde omzetten. En nogmaals eiste Makkelie de hoofdrol op. Hij gaf Drommel de gele kaart, terwijl menig scheidsrechter rood had getoond. Koopmeiners benutte de strafschop nu wel, waar hij dit seizoen drie keer miste van elf meter.

De 0-1 was sneu voor FC Twente, dat tot dan uitstekend voetbalde, met ragfijne combinaties en prachtige, helaas voor de thuisclub onbenutte kansen voor Queensy Menig en Danilo. Het elftal van Ron Jans, dat vorige week van Ajax won in de Arena, gaf AZ vrijwel geen gelegenheid om op te bouwen en speelde met flair en goede combinaties, al leverde dat dus geen doelpunt op. AZ kwam kort voor rust zelfs op 0-2, nadat Jesper Karlsson rechtsachter Yukinari Sugawara lanceerde. Die ramde de bal met imponerend geweld in de korte hoek, al raakte verdediger Kik Pierie de bal dan nog even aan.

Verdienstelijke debutant

AZ, met Tijani Reijnders als verdienstelijke debutant in de basis op het Alkmaarse middenveld, nam de wedstrijd na rust eventjes in handen, al was AZ zondag vooral de ploeg van de tegenaanval. FC Twente bleef offensief, maar de geprezen aanval met Vaclav Cerny, Danilo en Queensy Menig is ondanks de goede cijfers niet altijd even slagvaardig. Naast de vele benutte kansen gaan ook nog veel mogelijkheden verloren.

En AZ? Het is nog geen swingen, het was hard werken, counteren, overleven op het eind. En het was weer spannend vanaf minuut 72, nadat ook FC Twente een strafschop kreeg voor een overtreding van Stengs op invaller Halil Dervisoglu. Aanleiding was simpel inleveren en ook nog eens uitglijden van Timo Letschert, de vervanger van de geschorste Martins Indi. Danilo scoorde, zijn tiende goal in de competitie.

Het was verbazingwekkend hoeveel kansen beide ploegen bleven krijgen. Het had 5-4 kunnen zijn, of 4-6. Het was zo’n wedstrijd waarvan er eigenlijk te weinig zijn in de eredivisie. De beslissing viel toen AZ nog een strafschop kreeg, voor een overtreding van Oosterwolde op Aboukhlal, al was het onzeker of Oosterwolde zijn tegenstander raakte. Na een tip van de VAR zette Makkelie de strafschop om in een vrije trap, fenomenaal ingeschoten door Koopmeiners. Bij AZ aan de kant reageerden ze euforisch. Jansen bleef vrij rustig. Hij is niet zo’n danser langs de lijn.