AZ kan de wereld aan, ‘juist door talenten langer te behouden’

AZ-spits Myron Boadu (links) in duel met Edgar Ie, vorige week tijdens Feyenoord - AZ (0-3). Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Zelfs als AZ donderdagavond in de Europa League de reserves van Manchester United ontvangt, spreekt technisch directeur Max Huiberts van een ‘droomaffiche’. De 18-jarige spits Myron Boadu verheugt zich op zijn beurt al op het bezoek aan het ‘Theatre of Dreams’ in Manchester. AZ kan als nummer 3 van Nederland de hele wereld aan. Het nieuwe zelfbewustzijn is tastbaar in Alkmaar, op het trainingscomplex in Wijdewormer en in het tijdelijke onderkomen bij ADO Den Haag.

Tien jaar na de landstitel voor AZ geeft technisch directeur Huiberts een rondleiding door het stadion, waar een gapend gat aangeeft waar een deel van het dak eind juli instortte. AZ gaat er alles aan doen om nog dit jaar een echte thuiswedstrijd te spelen, bij voorkeur tegen Ajax op 15 december, al zal de overkapping grotendeels ontbreken. ‘Het wordt vrij fris zonder dak, dan moet het voetbal maar hartverwarmend zijn’, zegt Huiberts.

Dat is het nu al. In de Kuip wist AZ vorige week een barrière te doorbreken. Voor het eerst in acht jaar werd Feyenoord in eigen huis verslagen, waarmee tevens het beeld van AZ als ‘netnietclub’ tegen de traditionele topdrie werd bijgesteld. Huiberts: ‘0-3 was een klinkende uitslag, maar het verraste me niet. Directeur Robert Eenhoorn vertelde dat we in de afgelopen 75 wedstrijden vier punten meer hebben behaald dan Feyenoord, dan praat je over ruim twee seizoenen.

‘Ik vond de return tegen FC Antwerp in de kwalificaties voor de Europa League al een doorbraak. Toen waren we de mindere ploeg, al werden we geholpen door twee rode kaarten bij Antwerp. Het was een les dat we ook op een andere manier konden overleven.’

Bravoure

De hiërarchie in Nederland was al gekanteld bij de jeugdteams, aldus Huiberts. ‘Onze jeugdspelers winnen geregeld van Ajax, PSV en Feyenoord, het is een gewoonte geworden. Dan telt vooral de entourage, hoe ga je om met een volle Kuip? Jonge spelers als Boadu, Stengs, Koopmeiners en Wijndal maken zich er niet druk om, zij hebben de bravoure om te denken dat ze ook Ajax en Manchester United kunnen verslaan.’

Bij AZ staat de jeugdopleiding nadrukkelijk in de etalage. Huiberts prijst het door zes clubs in de eredivisie afgesloten ‘herenakkoord’ om geen talenten bij elkaar weg te kapen. ‘De jeugd is onze levensader, we leveren nog betere talenten af dan twee, drie jaar geleden. Je kunt prachtige verhalen ophangen, maar je moet een talent ook laten spelen.

‘Myron Boadu koost bewust voor AZ in de wetenschap dat hij op zijn 17de in het eerste elftal zou komen. Die kans is kleiner bij een buitenlandse topclub. Ons programma is belangrijker dan het geld dat een topclub kan betalen. Dani de Wit en Zakaria Aboukhlal kwamen naar AZ, ze hadden ook op de bank kunnen zitten bij Ajax en PSV. Zo voorkom je ook dat jonge spelers te vroeg naar het buitenland gaan.’

Boadu, instemmend: ‘Bij AZ krijgt de jeugd een kans. Als je goed genoeg bent, speel je in het eerste elftal. Ik heb het vertrouwen gekregen, ook na diverse blessures. Bij Ajax of PSV was ik nu wellicht reserve geweest.’

Huiberts noemt de Europa League ‘een snelle leerschool’ voor de talenten van AZ. Boadu: ‘Je wordt eerder volwassen. We hebben op dit podium ervaren dat je niet altijd met mooi voetbal wint.’

Jeugdopleiding

Kan het jeugdige AZ meedoen om de landstitel? ‘Laten we ons eerst maar op plaats 3 richten, de rest is meegenomen’, stelt Boadu. En Huiberts: ‘Het is de vraag of we dit niveau een seizoen lang kunnen vasthouden met een redelijk onervaren groep. We zouden meer ervaring kunnen inkopen, zoals Ajax heeft gedaan. Maar dan zitten onze jeugdspelers langer in de wachtkamer, en dat past niet in onze filosofie. Bij AZ gaat het meeste geld naar de opleiding, dan moeten we onze talenten niet vroegtijdig kwijtraken aan een topclub.

‘Daarom is het herenakkoord cruciaal. PSV-directeur Toon Gerbrands pleit voor meer weerstand in de eredivisie, ook hij wil terug naar zestien teams. Volgens mij is dat niet de kern van het probleem. We kunnen ook met achttien ploegen een sterke competitie behouden, maar dan moet je de grootste talenten niet overal weghalen en bij twee topclubs laten spelen. Zo winnen die jeugdteams alles met 10-0 en wordt de weerstand juist ondermijnd.’

Huiberts laat een lijstje zien van de selectie van het Nederlands elftal onder 17 jaar. Alleen de jeugdspelers van AZ zijn niet op jonge leeftijd gescout bij andere profclubs, maar kwamen van amateurclubs uit Noord-Holland. ‘Nu moeten ook andere clubs die veel energie steken in de jeugdopleiding worden beschermd.

‘We worden er allemaal beter van wanneer clubs als FC Groningen, Vitesse, PEC Zwolle en Sparta goede jeugdspelers laten doorstromen naar het eerste elftal. Die aanwas is het handelsmerk van het Nederlandse voetbal. Juist door onze toptalenten langer te behouden, kunnen we met iedereen de strijd aangaan. En hebben we de ambitie om Ajax en PSV uit te dagen, al is daarvoor nog een extra stap nodig.’