AZ kampioen, waarom niet? ‘Nog negen keer winnen en dan kan een mooi seizoen een prachtig seizoen worden’

Owen Wijndal, de linksback van AZ, sticht gevaar voor het doel van ADO Den Haag. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

1 Ajax met 56 punten uit 25 duels, 2 AZ met een identieke score en een minder doelsaldo (plus 45 om plus 37). AZ-trainer Arne Slot verbetert zelfs de fraaie statistiek van Louis van Gaal die bij AZ een serie van 55 punten uit 25 wedstrijden neerzette. Maar alleen de hoofdprijs telt nu. En dus vertolkte Owen Wijndal het zelfbewustzijn van AZ. ‘Wij zijn ook een topclub. En een topclub moet elke week winnen. Dat was al eerder onze norm.’

De linksback die vaker linksbuiten is, brak de ban. Het was een treffer volgens AZ-recept, met een fijne steekpass lanceerde Oussama Idrissi de opstomende Wijndal die niet aarzelde en de bal in het dak van het doel joeg: 2-0. Hij werd geregeld gedold in de kleedkamer en kon die ene zin wel dromen, zaterdagavond uitgesproken door spits Myron Boadu. ‘Eindelijk je eerste goal man!’

De meest gehoorde grap over het uitblijven van zijn eerste doelpunt in de eredivisie? Wijndal: ‘Zet een tientje in dat Wijndal scoort en dan win je 100 duizend euro als het lukt. De quotering zal vast hoog zijn geweest. Wie vandaag op mij heeft gegokt, is rijk geworden.’

Scoren werd ongewild een obsessie. Wijndal: ‘Ik had al zo vaak paal en lat geraakt, dan maakte de keeper weer een geweldige redding of werd de bal van de lijn gehaald. Ik ben linksback, mijn eerste taak is verdedigen. Maar ik kom vaak in de positie om te scoren.’

En lachend: ‘Boadu zei al: je had hem ook kunnen voorgeven. Als je niet had gescoord, had je het wel te horen gekregen. Ik wist hoe het moest. Hoog, korte hoek, altijd moeilijk voor een keeper.’

De ontlading na zijn doelpunt illustreerde de harmonie bij AZ. Wijndal staat als Amsterdams lefgozertje model voor de bravoure bij een ploeg die dit seizoen alle topclubs in eigen huis heeft verslagen. AZ leerde ook van de dip na de eerste zege op Ajax in december. ‘Toen verloren we van Sparta, later van FC Twente en NAC in het bekertoernooi. Maar we kunnen tegen een stootje, nu hebben we veel vertrouwen.’

Calvin Stengs sprint op volle snelheid weg van Bilal Ould-Chikh en Danny Bakker tijdens het duel AZ-ADO Den Haag op 7 maart. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Wijndal was juist zo zwak begonnen. Jordy Clasie incasseerde een gele kaart, toen hij balverlies van zijn teamgenoot moest repareren. Maar zelfs een slordig AZ had niks te duchten van een onthutsend zwak ADO Den Haag. De Britse interim-coach Alan Pardew heeft een vreemdelingenlegioen zonder passie neergezet dat rechtstreeks afkoerst op degradatie.

ADO Den Haag fungeerde voor de winterstop als gastheer voor AZ, toen de ploeg niet in het stadion in Alkmaar kon spelen nadat een deel van het dak was ingestort. Zaterdag rolde ADO opnieuw de rode loper uit, het beleid van de dolende club staat in schril contrast met de uitgekiende visie die AZ met zijn florerende jeugdopleiding heeft ontwikkeld. ‘Ik zou niet graag in de schoenen staan van mijn collega’, zei AZ-coach Slot.

Engels is de voertaal geworden in Den Haag. En uit de lagere divisies in Engeland zijn anonieme huurlingen gehaald als Duffy, Bogle, Spence, Stubbs en Baluta die niets toevoegen. De flater van de Belgische linksback De Bock, overgekomen van Leeds United, illustreerde de armoede bij ADO. Hij liet de bal van de voet springen, wilde hem wegwerken en haalde Dani de Wit onderuit.

Strafschop AZ en dan wrijft Teun Koopmeiners zich al in de handen. Ook nu hoorde de aanvoerder de aanmoedigingen van zijn medespelers, terwijl hij naar de penaltystip wandelde. ‘De jongens zeiden dat ze hem al telden.’ Niet zo gek met het moyenne van Koopmeiners, want hij benutte dit seizoen alweer zijn negende strafschop. De specialist miste alleen tegen PEC Zwolle om doodgemoedereerd nog eens twee maal aan te leggen vanaf elf meter. En te scoren.

Koopmeiners evenaarde niet alleen het clubrecord van de illustere spits Kees Kist, hij etaleerde zijn ragfijne traptechniek ook buiten het strafschopgebied. Een vrije trap voor AZ heeft de allure van een strafcorner in het hockey. In de slotfase draaide Koopmeiners de bal keurig langs het muurtje van verdedigers achter ADO-doelman Koopmans: 3-0. Hij staat al op 11 treffers, ook invaller Ferdy Druijf mocht zijn doelpuntje meepikken.

Iedereen bij AZ besefte onmiddellijk dat de zwaarste opdrachten nog moeten komen. De komende weken VVV en FC Groningen uit, het cruciale inhaalduel met Feyenoord in april. AZ landskampioen? Waarom niet? Het moet nu gebeuren, aldus Koopmeiners. ‘Nog negen keer winnen en dan kan een mooi seizoen een prachtig seizoen worden.’