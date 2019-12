AZ is verdedigend het best als het vol in de aanval gaat

Als een stel horzels omcirkelen Koopmeiners, Idrissi en De Wit (AZ) VVV-Speler Soriano (links Beeld BSR Agency

Het lukte tot nu toe geen enkele andere ploeg in de eredivisie om het doel zo vaak schoon te houden. Ajax en Groningen hielden zes keer de nul. Heerenveen-doelman Warner Hahn werd in vier wedstrijden niet gepasseerd, blijkt uit cijfers van statistiekenbureau Opta Sports. Bovendien kreeg AZ tot nu toe de minste doelpunten tegen: 8. Koploper Ajax volgt met 12 tegendoelpunten.

Aan die imponerende cijfers ligt het onverschrokken aanvalsspel van AZ ten grondslag. De Alkmaarders zijn verdedigend het best als zij vol op de aanval gaan, meent Slot: ‘Wij proberen met veel mensen voor de bal te spelen en heel aanvallend te voetballen. Als we de bal verliezen, willen we die zo snel en diep mogelijk op de helft van de tegenstander weer veroveren. De afstand naar onze goal is voor de tegenstander dan het grootst.’

Bij de gedurfde spelopvatting van Slot is het essentieel dat zijn ploeg als een harmonica werkt. Zodra iemand verzaakt, worden de ruimtes waarin AZ moet verdedigen groot en kan de tegenstander zich onder de druk uit voetballen. Slot: ‘Wij hebben spelers die bereid zijn zestig of zeventig meter terug te sprinten als het nodig is. Het is één van de redenen dat we zo vaak de nul houden.’

Ook tegen VVV omcirkelen de AZ-spelers als een stel horzels hun tegenstander, zodra die aan de bal komt. Als het de een niet lukt de bal af te pakken, dan is altijd nummer twee of drie in de buurt. Door de voortdurende druk is VVV slordig in balbezit. Paniekerig worden ballen lukraak weggeschoten. VVV-trainer Jay Driessen: ‘Dat is de verdienste van AZ. Zij zetten ons overal onder druk. Daar hadden wij moeite mee.’

De cijfers van AZ, tweede in de eredivisie met zes punten achterstand op Ajax, spreken niet alleen nationaal tot de verbeelding. Ook internationaal kan geen enkele ploeg tippen aan de defensieve zekerheid van de Alkmaarders. In de vijf grote Europese competities konden Paris Saint-Germain en Reims in de Franse competitie tot nu toe negen keer een zogenaamde ‘clean sheet’ overleggen.

Een belangrijke rol bij AZ is weggelegd voor Marco Bizot. De doelman kreeg dit seizoen 42 schoten op doel tegen. Daarvan pakte hij er 34 (81 procent). Het is het hoogste percentage reddingen van alle keepers in de eredivisie. Na de wedstrijd tegen VVV blijft hij bescheiden als hij de cijfers voorgehouden krijgt. ‘Het is een teamprestatie. Als ze voorin goed druk zetten, hoef ik minder reddingen te verrichten.’

Tegen de Venlonaren heeft hij het relatief rustig. In de eerste helft onderschept hij een voorzet. Na rust redt hij knap op een schot van de doorgebroken Elia Soriano. Veel meer heeft hij niet te doen. Al krijgen de bezoekers in de slotfase nog twee grote kansen. Eén keer grijpt verdediger Stijn Wuytens goed in. De andere kans wordt door Soriano over het doel gewerkt.

Door de manier van voetballen wordt Bizot deels ontlast. Tegelijk vormt het voor de doelman een van de grootste uitdagingen de laatste weken. Terwijl het spel zich vaak op de helft van de tegenstander afspeelt, moet hij negentig minuten geconcentreerd blijven. Hij weet: die ene keer dat hij in actie dient te komen, moet hij er staan. ‘Als je veel ballen op doel tegen krijgt, kun je er lekker in komen. Maar dat is nu vaak niet het geval.’

Om niet weg te dromen, deelt hij de wedstrijd voor zichzelf in blokken op. Dan kijkt hij naar de klok en stelt hij een doel voor de eerstvolgende tien minuten. ‘Soms zeg ik tien minuten lang waar de bal heen gaat. Of ik let bijvoorbeeld de hele tijd op Wuytens. Dan coach ik hem in mezelf. Hij hoort het niet, maar het houdt mij scherp. Ik kan het niet veroorloven dat ik loop te slapen als ik in actie moet komen.’

Ook zonder de geblesseerde centrale verdedigers Ron Vlaar en Pantelis Hatzidiakos houdt AZ tegen VVV de nul. De tot verdediger omgeturnde Jordy Clasie blijft fier overeind in het hart van de defensie, al heeft AZ moeite om zich met snel combinatiespel door de hechte organisatie van de bezoekers te voetballen. Slot: ‘Daardoor hield VVV hoop en kregen ze nog twee kansen in de slotfase. Als je vanuit het aanvalsspel 2-0 of 3-0 maakt, wat vandaag niet is gelukt, knakt er iets bij de tegenstander.’

Hoewel het tot het laatste fluitsignaal spannend is, houdt Bizot zijn doel opnieuw schoon. Dus kan hij een glimlach na afloop niet onderdrukken. ‘Het belangrijkste is dat we onze wedstrijden winnen. Als dat lukt zonder tegendoelpunten, geeft dat een extra lekker gevoel.’