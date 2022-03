AZ in topvorm beleeft weer hoogtijdagen met aanstormende jeugd en vernieuwd stadion

AZ-middenvelder Dani de Wit (r) wint afgelopen zondag een kopduel tegen Feyenoord. Hij was volgens data de beste man van het veld met een 8,3. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Omzoomd met bijna 1.500 toeschouwers is het woensdag razend druk rond het hoofdveld van het trainingscomplex van AZ in Wijdewormer. Opa’s, oma’s en ouders van jeugdvoetballers, scouts, supporters, zaakwaarnemers, pers, plus jongere talenten die later op de dag trainen. Hun rode tassen met clubembleem liggen tegen de reclameborden, tijdens de achtste finale van de Youth League, de jeugdversie van de Champions League: AZ - Juventus, voor talenten onder 19 jaar.

De zon schijnt, ook voor AZ. Binnen, tijdens de rust van de jeugdwedstrijd, praat hoofdtrainer Pascal Jansen over huidige hoogtijdagen. Achttien duels ongeslagen, in eredivisie en bekertoernooien. Achtste finale Conference League bereikt, met volgende week de Noorse kampioen Bodø Glimt als tegenstander. Eerst uit, boven de poolcirkel. Halve finale KNVB-beker, donderdag, tegen rivaal Ajax. Jansen geniet met mate, want nog niets tastbaars is gehaald. ‘Je moet je realiseren in welke fase de club verkeert’, zegt Jansen. ‘We willen ook lessen trekken, om te verbeteren. Vasthouden aan de visie van de club, dat is het belangrijkst. Continu in gesprek blijven met elkaar, want het kan en het moet altijd beter.’

Altijd beter willen

Dat is de filosofie van AZ. Opleiden en altijd beter willen, op innovatieve, inventieve wijze, zonder geld over de balk te smijten. Een tikje provoceren ook, om oude verhoudingen over de traditionele nationale top-drie die in feite allang een top-vier is op te schudden, zoals met een persbericht na de gewonnen topper van afgelopen weekeinde tegen Feyenoord. ‘Geen woorden maar data’, luidt de variant op de slogan van de Rotterdammers. Het is een vertaling van cijfers en data naar het publiek toe. Dani de Wit, de nooit versagende aanvallende middenvelder, was volgens de berekeningen de beste, met een 8,3. Volgens de zogenoemde expected goals was de uitslag 2,24 - 1,55, in plaats van de werkelijke 2-1. ‘Daarmee kunnen we concluderen dat de overwinning terecht was’, is de slotsom van het bericht. Het is de knipoog met serieuze ondertoon.

AZ verkocht voor het seizoen voor pakweg 50 miljoen euro aan dragende spelers, met Calvin Stengs, Myron Boadu, Teun Koopmeiners en Marco Bizot als trekkers, startte logischerwijs wat minder dan gehoopt of verwacht en herstelde zich, mede dankzij de rust binnen de club. Laat de ‘buitenwereld’ maar roepen dat de druk bij AZ altijd minder is dan elders, dat het blijkbaar niet zo belangrijk is wat ze in Alkmaar doen. Ja, dat irriteert ze best, stiekem, maar het is niet doorslaggevend voor de stoïcijnse werkwijze.

Op verantwoorde wijze meedoen in de top

De visie is duidelijk. Op verantwoorde wijze meedoen in de top, met inmiddels een eigen vermogen van rond de 50 miljoen euro. Tussendoor was de opening van het vernieuwde stadion, dat veel mooier is dan het was, voordat een deel van het dak eraf waaide. Zo is slecht nieuws omgekeerd tot vooruitgang, met nieuwe energie. Het licht is beter, de last van de wind is afgenomen. Er is geïnvesteerd, ook op het luxueuze trainingscomplex in Wijdewormer. De restauratie van het stadion kostte bijna 25 miljoen euro, al hoefde AZ dat lang niet allemaal zelf te betalen.

Donderdag is in Alkmaar de altijd beladen wedstrijd tussen de twee grote clubs van Noord-Holland. AZ won in de competitie van Ajax, in Amsterdam nota bene. Jansen, die met een glimlach constateert dat de spelers bij Ajax blijkbaar ‘ook mensen zijn, nadat ze een tijd iedereen van het kastje naar de muur stuurden’, praat over de verschillende wijzen van spelopbouw die zijn elftal beheerst. Gedegen, over de grond, van achteruit, maar het kan dus ook met de lange bal als de tegenstander vroeg druk zet, zoals Feyenoord zondag en Ajax vermoedelijk donderdag.

Favoriet tegen Ajax

Vangelis Pavlidis en De Wit zijn dan spelers die de strijd aankunnen bij de lange bal. AZ is in veler ogen zelfs favoriet, nu Ajax het lastig heeft de laatste weken. Jansen: ‘Het is geen uitzondering meer dat we topduels winnen. Verder staan we voor onze ambities en doelstellingen. De kracht van AZ is samen goed beleid voeren, met onze visie op voetbal. Opleiden en ontwikkelen. Ik snap best dat mensen dachten toen het minder ging: wat is daar loos. Daaraan heb ik me niet gestoord.’

Buiten is de wedstrijd inmiddels weer begonnen. In de voorjaarszon verliest AZ van Juventus, na 0-0 en strafschoppen. Jammer, zegt algemeen directeur Robert Eenhoorn. Anders was Liverpool tegenstander geweest in de kwartfinales, in Alkmaar. De beslissende strafschop is van Bayron Strijdonck. Hij speelde nota bene voor AZ, totdat Juventus hem overnam.