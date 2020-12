AZ in shock na ontslag coach Slot: ‘Het is gewoon raar allemaal’

Interim coach Pascal Jansen kijkt somber zijn ploeg haalt bij lange na niet het niveau wat nodig is om Groningen te verslaan, AZ verliest met 1-2. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Telkens als de 19-jarige AZ-spits Myron Boadu tijdens AZ - FC Groningen naar de zijkant kijkt, moet hij zich even heroriënteren. 3,5 jaar zag hij daar Arne Slot zitten of staan, maar de succesvolle coach werd zaterdag op staande voet ontslagen door de AZ-directie vanwege een verregaande flirt met Feyenoord.

Een donderslag op een stralende dag voor alles en iedereen bij AZ, de rustige provincieclub die uitgroeide tot een hyperambitieuze uitdager van de traditionele top drie. ‘Het is heel jammer. Het ging allemaal fantastisch bij AZ, Arne is een fantastisch mens en een fantastische trainer, die ons echt in de stijl van Manchester City of Barcelona in hun goede tijd heeft laten voetballen’, vertelt Boadu na de 1-2-nederlaag.

Aardschok

Het ontslag kwam als een aardschok in Alkmaar, gezien de profijtelijke samenwerking. Onder Slot, sinds medio 2019 hoofdcoach, werden gemiddeld zelfs meer punten gepakt (1,93) dan onder Louis van Gaal (1,91) die AZ in 2009 kampioen maakte. AZ stond vorig seizoen bovenaan samen met Ajax toen de competitie werd afgebroken, won van alle topclubs en overwinterde in de Europa League. Die kans ligt er ook dit seizoen als komende donderdag wordt gewonnen bij Rijeka.

AZ leverde diverse Oranje-debutanten de laatste jaren, onder wie Boadu en zijn generatiegenoten Calvin Stengs, Owen Wijndal en Teun Koopmeiners. Het spel is aanvallend, dynamisch en herkenbaar, dit seizoen alleen soms wat naïef. Slot, die in 2017 overkwam van Cambuur, drukte ook als assistent al flink zijn stempel onder voorganger John van den Brom. De heldere structuur, de florerende jeugdopleiding, ambitieuze werkomgeving en vooruitstrevende datagedreven scouting bij AZ pasten de innovatieve coach als een maatjas en vice versa.

Opgeblazen

Maar in een gesprek van nog geen drie, vier minuten op een vroege zaterdagochtend werd dat bloeiende pact opgeblazen. Toen Slot tegenover technisch directeur Max Huiberts bevestigde te hebben gesproken met Feyenoord over een dienstverband vanaf komend seizoen ‘stopte het voor ons’, vertelt Huiberts kort voor het treffen met FC Groningen in de perskamer. ‘Daar hebben Robert Eenhoorn (algemeen directeur, red.) en ik niet lang over na hoeven denken.’

AZ voelt zich, geschraagd door de florerende sportieve en financiële resultaten van de laatste jaren, een topclub en weert zich steeds vinniger als Ajax bijvoorbeeld AZ-talenten wil overnemen of als het zich benadeeld voelt bij het verdelen van de Europese tickets.

Huiberts: ‘We willen dat mensen die hier werken volledig de focus hebben op AZ. Arne gaat de stap maken naar een directe concurrent, terwijl we net begonnen zijn aan de competitie. Als Schmidt (PSV-coach, red.) zegt: ik ga aan het eind van het jaar naar Feyenoord of Ajax, denk je dan dat Gerbrands (PSV-directeur, red.) zegt: we gaan gezellig met elkaar het seizoen afmaken?’

Myron Boadu verliest de bal door goed verdedigen van Azor Matusiwa. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Flink geknuffeld

De lijnen zijn kort bij AZ, de deuren staan altijd open, stelt Huiberts. Dat zou niet meer kunnen in de nieuwe situatie. Dat Slot de club niet op de hoogte had gesteld van de besprekingen met Feyenoord stak Huiberts en Eenhoorn. ‘Dat is jammer, want je hebt een goede relatie met elkaar gehad .’ Wat heet: na belangrijke zeges werd er, toen dat nog mocht, flink geknuffeld.

Slot zelf reageerde eerder summier per app: ‘Dat een seizoen waarin we zowel nationaal als ook internationaal nog op alle fronten actief zijn hiermee voor mij eindigt is een harde klap. (…) Aangaande mijn toekomst kan ik enkel aangeven dat AZ ervan op de hoogte was dat ik mijn aflopende contract niet zou verlengen en er concrete interesse van meerdere clubs is.’

De timing is uiterst ongelukkig. Het tactisch sterke FC Groningen was op voorhand al een pittige kluif en donderdag staan er tegen Rijeka miljoenen en internationale erkenning op het spel. Huiberts beslist: ‘Hier kan je niet mee wachten. Een risico? Garanties heb je nooit. Je hebt ook de garantie niet dat we vandaag met Arne zouden winnen. Het gaat om de club AZ. Als ik dit zou doen, zou Robert mij wegsturen. Of de rvc.’

Lulverhaal

Huiberts hekelt ook Feyenoord, dat vrijdagavond contact met hem probeerde op te nemen. ‘Ik had niet de behoefte aan iemand die waarschijnlijk een lulverhaal ophangt.’

Dan moet het verlies tegen FC Groningen nog volgen. AZ komt met 1-0 voor, maar verliest na rust het hoofd; een kwaal die het dacht achter zich te hebben gelaten. Er zijn rode kaarten voor Fredrik Midtsjø en Bruno Martins Indi en een blessure voor Dani de Wit.

De tot hoofdcoach gepromoveerde assistent Pascal Jansen en de jonge spelers moeten tot besluit nog aan de pers vertellen wat zij van de plotse coachwissel vinden. Boadu ploft op een stoel en verzucht: ‘Ik denk dat de oude trainer zijn focus op AZ had kunnen houden, maar ik snap het bestuur dat dit niet kan. Arne heeft het misschien een ietsje verkeerd aangepakt. Maar ik ben hem ook enorm dankbaar. Het is gewoon raar allemaal.’