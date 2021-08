AZ in derde Europese toernooi na te kleine zege op matig Celtic

AZ-speler Sam Beukema tijdens het duel tegen Celtic. De club uit Alkmaar verzuimde genoeg doelpunten te maken om door te gaan naar de Europa League. Beeld Pro Shots / Stefan Koops

AZ won in het prachtig gerenoveerde, half gevulde stadion in Alkmaar, een opwindend duel van het Schotse Celtic (2-1), dat alleen in naam, gedachten en reputatie nog een topclub is. AZ degradeerde Celtic geregeld tot een stel beginners dankzij speelse, snelle combinaties, terwijl de Schotten bleven volharden in opbouw via de doelman, hetgeen tot menig hachelijke situatie leidde. AZ verzuimde alleen veel meer doelpunten te maken dan twee, waardoor Celtic, dat thuis met 2-0 won, na deze play-off naar de Europa League mag en AZ zich tevreden moet stellen met de Conference League, één niveau lager. Zo bleef wat chagrijn achter, hoewel het publiek AZ beloonde met applaus.

Enfin: Ajax dus in de Champions League, PSV in de Europa League, Feyenoord, AZ en Vitesse in de nieuwe Conference League. Vijf op vijf, al is er dan een toernooi bijgekomen en hadden PSV en AZ liever een niveau hoger geacteerd. Het is hoe dan ook bijzonder, al was de tegenstand niet altijd hoogwaardig. Zeker dertig groepsduels tot de winter, dat betekent weerstand, ontwikkeling van talent, geld en punten voor de zogenoemde coëfficiëntenlijst, bepalend voor het aantal toekomstige deelnemers en het zogenoemde ‘instroommoment.’ Net als PSV tegen Benfica was AZ qua voetbal beter, maar onder de lijn tellen doelpunten.

Dubbeltelregel

De wedstrijd bleek ook een officieuze viering van het afschaffen van de zogenoemde dubbeltelregel. Gewoon, wie het vaakst scoort mag verder, en verlengen als het gelijk is. Geen gedoe meer. De regel vanaf 1965 was zo: bij gelijke stand na twee duels telden treffers in uitwedstrijden dubbel om tot een beslissing te komen. Die regel is deze zomer afgeschaft, na aanzwellende kritiek, mede omdat het verschil in thuis- en uitduels allang niet meer zo groot is als voorheen.

Het is leuker en beter zoals het nu gaat, en de wedstrijd in Alkmaar was daarvan een voorbeeld. AZ verloor vorige week in Schotland met 2-0. Celtic kwam donderdag in de derde minuut op voorsprong. In het verleden had AZ dan nog 87 minuten gehad om vier keer te scoren. Dat kan, natuurlijk, in voetbal kan alles, maar het was een bijna onmogelijke klus geweest.

Nu was bij 3-1 gewoon weer een gelijke stand bereikt, en na 26 minuten was het al 2-1, zodat die 3-1 best reëel was. AZ, met de verdienstelijke Noor Aslak Witry als rechtsbenige linksachter, was vrijwel voortdurend vol in het offensief. AZ voetbalde goed, al kwam het makkelijk aan de doelpunten. Dat was mooi meegenomen, want zelf scoren is nog lastig, na het vertrek van de aanvallers Boadu en Stengs.

Aboukhlal maakte 1-1 na een blunder van doelman Hart, Starfelt hielp bij de 2-1 door een bizar eigen doelpunt. Alleen, die 3-1 viel niet, zelfs toen de 17-jarige invaller Ernest Poku van heel dichtbij kon inschieten. Naast, waardoor AZ vrijdag loot voor de Conference League.