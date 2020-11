AZ houdt schade beperkt tegen superieur Sociedad

Marco Bizot houdt een bal uit het net. Beeld AP

Het was een klein wonder dat AZ tot de laatste minuut mocht hopen op een gestolen punt. De ploeg van trainer Arne Slot werd ruim een uur lang ondersteboven gelopen en zag tot zijn eigen verbazing hoe Sociedad de ene na de andere kans verprutste. Een kwartier na rust viel het onvermijdelijke doelpunt, al kreeg de ingevallen Zakaria Aboukhlal nog de kans om AZ op gelijke hoogte te brengen. Hij schoot uit de draai van dichtbij over.

Na een golf van coronabesmettingen keerde een aantal spelers terug bij AZ. Myron Boadu was als spits de meest vooruitgeschoven troef van Slot, al kwam hij nauwelijks in het spel voor. Evenals de andere aanvallers. AZ werd tot in het eigen strafschopgebied teruggedrongen en beperkte zich noodgedwongen tot verdedigen.

Daar had het de grootste moeite mee. Keer op keer zag het witblauwe aanvalsgolven over zich heen komen. De Alkmaarse stuwdam was daar nauwelijks tegen bestand. Het was een klein wonder dat AZ zonder een doelpunt te incasseren de rust haalde.

Sociedad was in alles een klasse beter, al kon dat nauwelijks een verrassing heten. Passes werden strakker ingespeeld, aannames lagen sneller goed en het tempo lag twee of drie fracties hoger. Het was het verschil in kwaliteit tussen de nummer een van de Spaanse competitie en nummer negen van de eredivisie.

Het was ook het verschil tussen bijvoorbeeld het sierlijke talent van Calvin Stengs en de geslepenheid en surplus aan kwaliteit van 125-voudig Spaans international David Silva. De 34-jarige vedette droeg de afgelopen tien jaar het shirt van Manchester City en tekende deze zomer tot veler verrassing in Baskenland. ‘In de kleine ruimtes is hij misschien wel de beste voetballer die ik ooit aan het werk heb gezien’, zei Pep Guardiola als diens coach bij Manchester City meermaals.

Sociedad voetbalde zo nu en dan in de geest van Silva. Met kort combinatiespel creëerde de thuisploeg een trits aan kansen. Silva kopte en schoot naast. Spits Alexander Isak, die in 2019 nog een half seizoen voor Willem II speelde, kwam een teenlengte te kort voor open doel en Cristian Portu miste oog in oog met Bizot.

AZ voelde zich geen moment op zijn gemak in de vernieuwde, maar lege Reale Arena. Slot wil graag aanvallend voetbal spelen met zijn ploeg, maar kwam daar geen moment aan toe. AZ schoot zeven minuten voor rust voor het eerst op doel. En dat terwijl de ploeg de laatste week tekenen van herstel toonde, na een dramatische competitiestart.

David Silva (Sociedad) en Fredrik Midtsjo (AZ) in duel. Beeld AFP

Na vijf gelijke spelen in de eredivisie boekte AZ tegen RKC de eerste overwinning afgelopen weekend. Drie dagen daarvoor werd in de Europa League het Kroatische Rijeka overtuigend verslagen. Met aanvallend voetbal, zoals Slot voor ogen heeft. Het was teveel gevraagd tegen Sociedad.

Een kwartier na rust capituleerde ook Bizot, die zijn zwakke seizoenstart achter zich lijkt te hebben gelaten. De doelman redde een paar keer goed met zijn voeten en handen, maar was kansloos toen Portu een mislukt schot van aanvoerder Mikel Oyarzabal bij de tweede paal van dichtbij binnen schoot.

AZ hield hoop – hoe kansloos dat ook leek – omdat de achterstand minimaal bleef. Een kwartier voor tijd viel de bal uit een ingooi van Teun Koopmeiners plots voor de voeten van Aboukhlal, die uit de draai over schoot. Het zou ook teveel zijn geweest, een gelijkspel op een avond waarop AZ in alles de mindere was dan Sociedad.