AZ heeft de langste adem in de strijd om het laatste Europese ticket

Tijjani Reijnders (onder) en Milos Kerkez vieren de monsterzege van AZ. Beeld ANP

Zo eindigde een wisselvallig seizoen van AZ toch nog zeer overtuigend. De Alkmaarders stelden in de play-offs orde op zaken. AZ speelt, zoals het inmiddels gewend is, ook volgend jaar Europees voetbal. Tijdens de 6-1-overwinning op Vitesse was AZ af en toe al de ploeg die volgend jaar in de top van de eredivisie zou kunnen meedraaien.

‘We gaan dit rechtzetten’, sprak uitblinker Tijjanni Reijnders na afloop stralend. ‘Dat gevoel hadden we voor de wedstrijd en ik denk ook wel dat we dat hebben laten zien.’

Voor wie er vooraf nog aan twijfelde: vanaf de eerste minuut waren de bedoelingen van de thuisploeg duidelijk. AZ startte agressief en overrompelde Vitesse volledig. Vangelis Pavlidis tike de bal er in de derde minuut al in na een voorzet Jordy Clasie. De goal was vooral ook te danken aan het druk zetten van het hele team.

Vitesse leek terug te vechten, kreeg een grote kans op de 1-1, maar lag na de 13de minuut al half knock-out. Keeper Jeroen Houwen schatte een zwabberschot van Reijnders verkeerd in: 2-0.

Europees afscheidscadeautje

Daarna was er van de vechtlust van de Arnhemmers weinig meer over. Vitesse eindigde het reguliere seizoen futloos, maar richtte zich in de play-offs juist op en won thuis met 2-1 van AZ. Even leek het erop alsof de vele vertrekkende spelers hun club met een Europees afscheidscadeautje achter zouden laten, in plaats daarvan werd het een dikke domper.

Met AZ en Vitesse stonden in de finale van de play-offs twee clubs tegenover elkaar die de laatste jaren nadrukkelijk de traditionele top-3 probeerden uit te dagen. Dit jaar moesten ze niet alleen Ajax en PSV, maar ook Feyenoord en FC Twente voor laten gaan. Dat ze nu nog moesten strijden voor deelname aan de Conference League was, zeker voor AZ, een tegenvaller.

Bij de Alkmaarders was wel rekening gehouden met een lastig jaar na het vertrek van de zelf opgeleide basisspelers Calvin Stengs, Myron Boadu en Teun Koopmeiners. De eigen kweek vormde de afgelopen jaren het hart van het eerste elftal. Zo’n 40 procent van het team bestond uit zelfopgeleide spelers, na de verkoop van het trio werd dat percentage meer dan gehalveerd.

Grote kans dat na dit seizoen ook linksback Owen Wijndal nog vertrekt. Toch zal het percentage de komende jaren waarschijnlijk wel weer omhoog kruipen. Van enkele spelers die dit jaar voor het eerst bij de selectie zaten wordt verwacht dat ze volgend jaar meer aan bod komen. En daarachter dient zich alweer een nieuwe lichting aan: AZ onder 18 jaar pakte dit jaar de dubbel.

Juicharmen

Voor aanvoerder Wijndal werd met Mees de Wit van PEC Zwolle al een mogelijke vervanger aangetrokken. Hij zal de concurrentie aan moeten gaan met de pas 18-jarige Hongaar Milos Kerkez, die de geblesseerde Wijndal in de play-offs verving. Een mooie combinatie van hem met de ook nog jonge Noor Haakon Evjen zorgde voor de 3-0, Dani de Wit mocht de bal met gespreide juicharmen intikken.

Zo tekende in de laatste wedstrijd van het jaar zich ook al een beetje het AZ van volgend jaar af. Reijnders verving op het middenveld Frederik Midtsjo, speelde sterk en scoorde na de 2-0 ook nog de 4-0. Grote vraag is of publiekslieveling Jesper Karlsson zal blijven. AZ leunde dit jaar aanvallend sterk op de Zweed, zijn zeventien doelpunten en twaalf assists zullen ook andere clubs zijn opgevallen. Zijn zestiende goal krulde hij tegen Vitesse uit een vrije trap fraai in de hoek (5-0), de 6-1 kon er daarna ook nog wel bij.

Bij Vitesse is veel meer onzeker, eigenlijk vrijwel alles, vooral omdat het de vraag is wie de club volgend seizoen in bezit heeft. De Russische eigenaar Valeri Oyf liet in maart weten – niet lang na de inval van Rusland in Oekraïne – van Vitesse af te willen. Sindsdien zijn er wel wat namen van nieuwe eigenaren voorbijgekomen, maar een akkoord is er nog niet. Als de Rus de ruim 150 miljoen euro die hij heeft geïnvesteerd terug wil, zal dat ook niet makkelijk worden.

Gratis

Ondertussen loopt een groot deel van het basiselftal gratis weg. Met Danilho Doekhi, Riechedly Bazoer, Jacob Rasmussen en Eli Dasa vertrekt bijna de hele verdediging. Ook de gehuurde Loïs Openda keert niet meer terug. Met negentien doelpunten was hij goed voor bijna de helft van het totale aantal Arnhemse doelpunten.

Vitesse kan bij de concurrentie afkijken hoe je dat oplost. FC Twente heeft dit jaar laten zien hoe je met weinig geld en veel creativiteit toch mee kunt draaien in de top. Maar zonder Europees voetbal, aantrekkelijk voor nieuwe spelers, wordt dat er niet makkelijker op.