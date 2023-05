AZ geeft voorsprong weg in Londen en verliest nipt

Antonio tikt de winnende goal binnen voor West Ham United tegen AZ in de eerste wedstrijd in de halve finale van de Conference League. Beeld REUTERS

Swinging on a star. Dat zong de moeder van Pascal Jansen in de jaren zeventig als vrouwelijke helft van het popduo Spooky and Sue. En swingen onder een sterrenhemel deed het team van haar 50-jarige zoon een uur lang in het London Stadium. In de geboortestad van Jansen leken de Alkmaarders voor een nieuwe Europese stunt te zorgen door het rijkere West Ham United te verslaan, maar door twee mindere momenten van doelman Mathew Ryan ging de winst toch naar de Londenaren.

De begroting van West Ham United, nummer vijftien van de Premier League, mag dan wel tien keer zo groot zijn dan die van AZ, nummer vier van de Eredivisie, op het veld was daar aanvankelijk weinig van te merken. The Hammers lieten de bal aan de bezoekers en mikten op de counter, met de snelle en sterke Michail Antonio in de spits. Op hun beurt waren de Alkmaarders gelukkig met de status quo, wat zich uitte in de tijd die ze, tot onvrede van het thuispubliek, namen bij het nemen van doeltrappen.

De enige kans die West Ham kreeg was een geplaatst schot, in de twaalfde minuut, van Said Benrahma vanaf de rand van de zestien. Ryan, die ruime Premier League-ervaring heeft opgedaan bij Brighton, moest al zijn atletische vermogens aanwenden om de bal uit het doel te houden. Veel ander gevaar was er niet, of het moet de kopkans zijn van Jarred Bowen op een voorzet van Declan Rice, de man 138 miljoen euro. In aanvallend opzicht lieten de gasten uit Alkmaar weinig zien.

Vier minuten voor rust, echter, vonden ze een opening, toen Tijjani Reijnders bij een tegenaanval ruimte kreeg en van een meter of 25 succesvol uithaalde. De stuiterende bal leek de Franse reservedoelman Alphonse Aréola te verrassen. West Ham wachtte op de VAR, want in de opbouw had Lucas Paquetá een duw gekregen van AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos. De Turkse scheidsrechter had het genegeerd en de Italiaanse videoscheidsrechter zag geen reden om in te grijpen,

De 3000 meegereisde AZ-fans, die in de middag feest hadden gevierd in Victoria Park, wisten niet wat ze mee maakten. Ze proefden een nieuwe overwinning tegen een grote Europese Cup, wederom in een Olympisch Stadion. Hun club heeft door de jaren tegen zeven verschillende Engelse tegenstanders gespeeld, maar nog nooit op Engelse bodem weten te winnen. Het enige bezoek aan Londen, in 2009, eindigde in een 4-1 Champions League-nederlaag tegen het Arsenal van Robin van Persie.

Twijfel

Bij West Ham, dat hoopt voor het eerst een Europese trofee te winnen, sloeg de twijfel toe. Vorig seizoen werd de weg naar de finale in deze fase versperd door de latere winnaar Eintracht Frankfurt, en nu stonden in blauw gestoken Alkmaarders in de weg. AZ speelde intelligenter dan Manchester United, dat hier afgelopen zondag met 1-0 had verloren. De weg naar Praag lag open, naar de eerste Europese finale sinds 1981, toen het Ipswich Town van Frans Thijssen en Arnold Mühren te sterk was.

Het is de afgelopen jaren vaker voorgekomen dat Nederlandse clubs, Ajax vooral, een voorsprong tegen Engelse clubs in het laatste half uur weg hebben gegeven. Een ook nu sloeg het noodlot op twee derde van de wedstrijd toe. West Ham kreeg op rechts een vrije trap. De AZ-spelers verloren de concentratie en waren net iets te traag bij het organiseren van de verdediging.

Doelman Ryan probeerde de voorzet weg te slaan, maar hij raakte daarbij met zijn vuisten het hoofd van Bowen. Een strafschop was het gevolg en deze werd overtuigend ingeschoten door Benrahma. Ryan, de held van de strafschoppenserie tegen Anderlecht, had geen schijn van kans. Het was alweer de vijfde benutte strafschop van West Ham in deze Europese competitie. Geen team kreeg meer kansen van de elf meter.

Dat de gelijkmaker voorkwam uit een dood spelmoment was geen grote verrassing. De fysieke sterke ploeg van de 60-jarige Schot David Moyes is gespecialiseerd in dat soort situaties. Het met ruim 60 duizend toeschouwers gevulde London Stadium veranderde in een oorverdovende heksenketel en West Ham kreeg de energie die het eerder had ontbroken. De thuisploeg rook de winst en die kwam tien minuten later.

Ryan miste Benrahma’s indraaiende corner waarna de bal bij Rice terecht kwam. De aanvoerder zette de bal opnieuw voor en Nayel Aguards kopbal werd van de lijn gehakt door Yukinari Sugawara. Uiteindelijk kwam de bal voor de voeten van Antonio, die makkelijk kon intikken. Vluchtig keek de VAR naar mogelijk hands van de ervaren Jamaicaan, eerder bij de hoekschop, maar de bal had diens schouder geraakt.

Enkele keren waren de gastheren nog dicht bij een 3-1, maar de schade bleef beperkt tot een nipte nederlaag. Jansen, wiens vriendin en twee kinderen door West Ham-fans waren belaagd na de AZ-goal, keek na afloop vol vertrouwen naar de return, komende week. ‘We hebben flinke delen de wedstrijd goed de controle gehad,’ analyseerde hij rustig, ‘en volgende week is het stadion van ons.’