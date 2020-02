AZ gaat tegen LASK Linz op zoek naar de vorm en glans van vorig jaar

Teun Koopmeiners (r) zaterdag in duel met Selahi van FC Twente. Beeld BSR Agency

De glans is er even af bij AZ. Een paar maanden terug werd nog gedacht dat de jonge, harmonieus opererende ploeg van de grasgroene coach Arne Slot, Ajax zou kunnen bijbenen in de titelrace. Maar de laatste weken gaat het niveau per wedstrijd omlaag. Vanuit de rangen der analytici zijn de serenades ingeruild voor klaagzangen.

Nederlagen tegen Sparta en Willem II leken incidenten, maar vorige week schakelde NAC, nummer 6 in de eerste divisie, de Alkmaarders in eigen huis uit in het bekertoernooi. Vervolgens won FC Twente ondanks etterende interne en externe twisten overtuigend met 2-0 van AZ. Het dynamische aanvalsspel over de flanken werd in Enschede volledig aan banden gelegd, de defensie viel als overgaar draadjesvlees uit elkaar. Met name Feyenoord is rap naderbij gekomen bij de lang onaantastbare nummer 2.

Zegeningen

Toch keken Slot en AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners monter vooruit naar het treffen met LASK. Benadrukt werden de zegeningen: het is pas de derde keer in de laatste zes jaar dat AZ de laatste 32 heeft gehaald in de Europa League, en dat na een behoorlijk zware poulefase waarbij het de thuiswedstrijden in Den Haag afwerkte.

De vorige keer dat zulks lukte, seizoen 2016-2017, werd de competitie besloten met een schamele 49 punten. AZ hoeft nog maar eenmaal te winnen om dat puntentotaal te verbeteren. ‘We staan nog steeds in een geweldige positie,’ stelde Koopmeiners.

De centrale middenvelder, donderdag noodgedwongen centraal achterin spelend, symboliseert de neergang als geen ander. Hij werd voor de winterstop richting Oranje geschreven, maar na het treffen tegen Twente uitgelicht als voornaamste schlemiel. Koopmeiners: ‘Ik lees niet heel veel, maar weet hoe de media werken. Als het goed gaat, wordt het uitvergroot, als het slecht gaat ook. Ik blijf dicht bij mezelf in plaats van dat ik luister naar mensen die alles opblazen.’

Vermoeid?

Slot wees erop dat hij ook tijdens de eerste seizoenshelft al had gezegd dat winst en verlies soms dicht bij elkaar lagen bij wedstrijden van AZ. ‘Dat blijkt nu. Ik heb ook de laatste weken genoeg fases gezien met goed aanvalsspel, alleen tegen Twente niet.’

Slot had de wens in zijn eerste seizoen als hoofdcoach op drie fronten (Europa League, competitie en beker) te presteren dit seizoen. ‘We willen bijzonder zijn. Vooralsnog is alleen de beker niet gelukt.’

Eerder bestreed de trainer dat zijn ploeg vermoeid zou zijn. AZ speelde al op 25 juli de eerste voorrondewedstrijd in de Europa League. In de 37 wedstrijden tot nu toe hoefde Slot zich geen enkele keer over een gebrek aan werklust te beklagen, hoewel hij meestal hetzelfde elftal binnen de lijnen bracht.

De suggestie dat de selectie niet breed genoeg is, werd steeds bestreden vanuit Alkmaar, maar lijkt nu bewaarheid te worden. Met name centraal achterin zijn er steeds meer problemen gerezen door het wegvallen van Pantelis Hadzidiakos, Ron Vlaar en Stijn Wuytens. Slechts Ramon Leeuwin, eerder afgevloeid bij FC Utrecht, werd in de winterstop voor die positie aangetrokken.

Het defensiecentrum en het middenveld hebben donderdag zodoende een heel andere aanblik dan gebruikelijk. Slot zag er de zonzijde van in. ‘Er komt nu ruimte voor andere jongens, een wat andere invulling. Daardoor kunnen nieuwe dingen ontstaan waar we profijt van kunnen hebben.’

PSV verslagen door LASK

Slot, eerder neergezet als kroonprins van het gilde, heeft het drukker gekregen nu de opgaande spiraal afbuigt. ‘Je gaat zelf goed analyseren wat er gebeurd is om het beter te krijgen, je gaat in gesprek met spelers. Vanuit de media komen er meer vragen waar je je op moet voorbereiden, dat hoort ook bij je vak.’

Slot oogde tijdens de wedstrijd tegen Twente hevig ontstemd over het gebrek aan aanvalskracht over de flanken, het grootste wapen van AZ, maar ontkende dat de Slot-code gekraakt is. De ruimte op de zijkanten komt terug als juist in het midden meer druk wordt gecreëerd, verwacht hij.

Het is de vraag of AZ daaraan toekomt. LASK Linz knijpt de keel van de opponent het liefst diep op de vijandelijke helft al dicht, in navolging van het grootste Oostenrijkse succesnummer van de laatste jaren, Red Bull Salzburg.

Eerder vergaloppeerde PSV zich tegen LASK, dat in de competitie alle uitwedstrijden won. Zo ook afgelopen vrijdag in Salzburg bij Red Bull (3-2).

‘Misschien is dit wel leuk, goed. Het zegt het meest over een ploeg als je dit kan omdraaien,’ besloot Slot.