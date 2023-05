AZ en Ajax vechten nog om plek 2 –de plaats die vaak tot teleurstellingen leidt

Steven Bergwijn van Ajax wordt in de bekerfinale door PSV'er Phillipp Mwene tegen de grond gewerkt. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Miljoenen verdienen. Misschien. Meedoen aan de voorronde van de Champions League. Mogelijk. Maar eerst nog: de wedstrijden van veertig miljoen spelen. AZ - PSV en FC Twente - Ajax, waarbij PSV en Ajax de kandidaten zijn voor het grote geld.

Alle superlatieven zijn weer uitgestald, voor de strijd om een positie die soms tot euforie leidt en uiteindelijk vaak ongelukkig maakt, die verwachtingen wekt, onrust, onzekerheid en deceptie. Alleen omdat er ver aan de horizon misschien miljoenen te vinden zijn – als het meezit.

Over de auteur Willem Vissers is al ruim 25 jaar sportverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

Allereerst is het zaak tweede te worden, achter de ongenaakbare kampioen Feyenoord dat het contract met trainer Arne Slot vrijdag openbrak en verlengde tot 2026. De troostprijs verzilveren. Alleen: pas volgend seizoen verschaft de tweede plaats directe toegang tot de competitie waaraan iedereen mee wil doen, omdat je dat nu eenmaal hoort te zeggen als topsporter: de Champions League. Nu zijn er eerst nog twee voorrondes te spelen, waarin het vaak verkeerd afloopt met Nederlandse deelnemers.

In de schaduw van de schermutselingen

Terwijl Feyenoord zich op de zondag van Pinksteren, het feest van de Heilige Geest, vergaapt aan blijvertje Arne Slot, alvorens de kampioensroes te laten verglijden in zomers geluk, vecht de concurrentie elkaar de tent uit. PSV heeft genoeg aan een gelijkspel voor het behouden van de tweede plaats. Ajax moet winnen en hopen dat PSV faalt.

AZ loert om Ajax nog te passeren en als derde te eindigen (voorronde Europa League). In de schaduw van die ultieme schermutselingen zijn nog andere ontknopingen: wie is de vierde club in de play-offs voor de voorronde van de Conference League (Heerenveen, RKC of Go Ahead)? Wie wordt topschutter?

Maar de strijd om plek twee is het spannendst en belangrijkst. Die strijd leek al beslist, totdat PSV Ajax weer een sprankje hoop bood. In één wedstrijd als hoofdtrainer kan Fred Rutten, na het onverwachte vertrek van Ruud van Nistelrooij, PSV parkeren als nummer twee.

Drie punten bedraagt de voorsprong op Ajax. PSV was dit seizoen goed in de topduels, met vier zeges op Ajax (inclusief de beker en de Johan Cruijff Schaal) en een gelijkspel en een zege tegen Feyenoord. Maar uitgerekend thuis tegen AZ verloor de ploeg, waardoor niet PSV maar Feyenoord eerste stond bij de onderbreking voor het WK.

Voorrondes

Zelfs bij een nederlaag van PSV hoeft de situatie niet hopeloos te zijn voor de Eindhovenaren. Ajax voetbalt bij FC Twente, dat in eigen stadion slechts één keer verloor dit seizoen. Uitgerekend van Ajax, maar dan in de beker. Een plaats in de voorronde van de Champions League verschaft wel de zekerheid van plaatsing voor de Europa League, als het met die voorronden misgaat.

Wat is nog simpel voor PSV, nu de club is verlaten door zijn trainer? Hoe zal de dynamiek zijn in de spelersgroep, van wie de een klaagde over Van Nistelrooij en de ander hem juist steunde? Bij Ajax volgt het laatste examen voor John Heitinga, die het toevoegsel ad interim zo graag wil weghalen achter zijn naam.

Hij heeft in het geval van minimaal een gelijkspel van PSV niets aan een eventuele zege, behalve dan om AZ achter zich te houden. Bij een nederlaag plus een zege voor AZ tegen PSV, eindigt Ajax als vierde, en dient het in de zomer al twee kwalificatieronden voor de Conference League te spelen.

Een competitie van frustraties

Dat zou een afgang van jewelste zijn voor Ajax, dat een begroting heeft die ongeveer net zo groot is als die van PSV en Feyenoord samen. Het zou ook een relativering van de macht van het geld betekenen. Over geld gesproken: in sportieve zin passen de Europa League en de Conference League beter bij de Nederlandse competitie.

Nederland beleefde een opmars op de zogenoemde coëfficiëntenlijst (het Europese klassement), maar die is vooral te danken aan prestaties in het tweede en derde toernooi, waarin het makkelijker punten pakken is.

Feyenoord behaalde vorig jaar de finale van het derde toernooi en dit seizoen de kwartfinales van de Europa League. AZ was bijna finalist in de Conference League. Hoewel Ajax het vooral in 2019 (halve finale) goed deed in de de Champions League, is het ook een competitie van frustraties.

FC Twente en AZ gingen bijna failliet, omdat het behalen van de landstitel en daarmee de toegang tot het walhalla veel financiële inspanning vergde. De voorronde biedt weinig garanties. Zo ging PSV de laatste twee seizoenen ten onder tegen Benfica en Rangers.

Het is de roem die te vergaren is in de Champions League; de grootste spelers, de opgeschroefde transferwaardes. Het streven van de sporter naar het hoogste. En het geld natuurlijk. De Champions League was afgelopen seizoen gedoteerd met ruim 2 miljard euro, de Europa League met rond de 450 miljoen en de Conference League met ongeveer 235 miljoen. Mede daarom blijft de lokroep van de Champions League klinken, hoe hoog de te overwinnen barricades ook zijn.