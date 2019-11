AZ-dribbelaar Oussama Idrissi laat het liefst zijn voeten spreken

Oussama Idrissi heeft oog voor de bal, Sean Klaiber alleen voor de AZ aanvaller. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

6 minuten en 58 seconden duurt het interview. Voor AZ-speler Oussama Idrissi is dat eigenlijk al te lang. ‘Hoeveel vragen heb je nog? Kan ik straks een factuurtje sturen?’, zegt hij na 6 minuten half zuchtend, half glimlachend.

Het is niet dat er vervelende onderwerpen aangesneden worden op deze zaterdagavond in het stadion van FC Utrecht na wéér een knappe zege van AZ (0-3), integendeel. De 23-jarige linksbuiten deelt vaak uitbundig mee in de bijna altijd verzorgde Alkmaarse voetbalshows. Idrissi speelde dit seizoen al veel wedstrijden, voor AZ en het Marokkaanse elftal. Hoe houdt hij dat vol? ‘AZ prepareert ons perfect. Onder meer door activatie van het lichaam voor de training in de gym met rek- en krachtoefeningen. De gym is heilig bij AZ. Zo blijven we fit en kunnen we het veelzijdige voetbal spelen dat we willen spelen.’

Idrissi blijft wat onderbelicht bij de andere aanvallers, de kersverse Oranje-internationals Calvin Stengs en Myron Boadu. Misschien ook wel door zijn persoptredens. Idrissi houdt het graag kort, sober en concreet. Zo leeft hij nu ook. Gezond eten, op tijd naar bed, hard trainen, hooguit een koffietje buiten de deur met zijn vrouw.

Zijn spel is ook concreter geworden. Idrissi heeft een fraaie dribbelstijl, met het bovenlijf schuin naar voren hellend en het voortdurende aaien van de bal met de buitenkant van zijn rechtervoet. Maar de dribbels zijn geen einddoel meer, dat zijn doelpunten. Tien keer scoorde hij al in alle competities, plus zeven assists.

En dan zijn er nog de zogeheten voorassists, de passes voorafgaand aan een assist. Tegen Feyenoord en PSV dreigde Idrissi met een dribbel om de bal mee te geven aan de opstomende linksback Wijndal. Diens teruggetrokken voorzet leidde tot bijna identieke goals van Boadu. Idrissi: ‘Heerlijk, die teamgoals. Daar geniet ik van.’

Ultieme teamgoal

Tegen FC Utrecht was hij zelf eindstation van misschien wel de ultieme teamgoal. Vanaf doelman Bizot kwam de bal via drie ploeggenoten bij Idrissi. Die liftte de bal over de glijdende Utrecht-back Klaiber, deed daarna net of hij ging voorgeven, om het leer daarna laag en hard in de verre hoek te krullen.

‘Een abc’tje,’ zegt hij over de effectrijke afronding waar hij het patent op heeft. Begin dit jaar verschalkte hij Heerenveen-doelman Hahn zelfs met een indraaiende hoekschop. Bloedserieus: ‘Ik voel me vooral vereerd dat ik zo’n mooi opgezette aanval af mocht maken. Die aanval kenmerkt ons team.’

Coach Slot is het daarmee eens, al wijst hij ook op een verdedigende actie van Idrissi op zijn eigen achterlijn. ‘Dat was misschien nog belangrijker. Dat Oussie dat óók deed.’

Idrissi koestert de luwte, nog wat toegenomen door de keuze die de in Bergen op Zoom opgegroeide aanvaller maakte voor het Marokkaans elftal in februari dit jaar. Bij die in Nederland veel minder gevolgde ploeg is hij nog geen vaste kracht. De voorbije twee interlands verbleef hij louter op de reservebank. ‘Ik vind dat ik minuten had moeten krijgen. De trainer maakt andere keuzes. Ik moet met mijn spel die trainer dwingen om me op te stellen.’

Hij heeft een interessant profiel, als pure linksbuiten. Daar heeft het Nederlands elftal er niet overdreven veel van. Over Oranje mijmert hij niet meer. ‘De media maken altijd meer van zo’n keuze dan de speler zelf, dat zag je ook bij Ihattaren. Kijk, je streept plussen en minnen tegen elkaar weg met je familie. Dan kies je voor een land en kun je niet meer voor een ander land kiezen.’

Hij had ook niet veel keus. Waar bondscoach Koeman tweemaal koffie dronk met Mohamed Ihattaren, daar sprak hij niet af met Idrissi. Idrissi: ‘Prima. Ik heb begrip voor alles.’ Lachend: ‘Ik drink alleen met Arne Slot koffie.’

Wijs

Zoals hij er ook niet van baalt dat een zomerse overstap naar het Russische Krasnodar of Italiaanse Torino niet rondkwam. ‘Uiteindelijk komt elke voetballer op het podium waar hij hoort. Je weet vantevoren nooit wat wijsheid is.’

Wijs. Zo klinkt hij in interviews. ‘Alsof ik mijn vader hoor praten,’ zei hij daar al eens over. Op de vraag van AZtv of scoren belangrijk voor hem is zegt hij: ‘dat is een retorische vraag’.

Tegenover de Volkskrant wijst hij op zijn studieachtergrond: vijf jaar VWO, HAVO-diploma op zak . Maar tussen de interviews door dolt hij doorlopend in straattaal. ‘Ik heb een serieuze kant, maar lach ook graag met mensen die ik goed ken. Elk persoon heeft meerdere kanten.’

6 minuten en 50 seconden zijn voorbij. Kan hij dan nu eindelijk gaan douchen? Hij heeft wat last van zijn kuit, deed al twee tv-interviews en donderdag moet hij weer aan de bak tegen Partizan Belgrado. Als hij naar de kleedkamer loopt, zegt hij grijnzend: ‘Ik verwacht een groot stuk, hè. Niet zo’n klein berichtje.’