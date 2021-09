AZ doet het op zijn eigen manier en bestrijdt crisis met klinkende zege op Go Ahead

Jesper Karlsson benut de strafschop vlekkeloos, doelman Hahn is kansloos. Het staat 3-0 en het is de tweede goal van de AZ-spits. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Middenvelder Dani de Wit heeft het na afloop van de zege over ‘een kleine crisis’ die AZ doormaakte. ‘Of nee, corrigeert hij zichzelf, toch wel een crisis.’

AZ bemachtigde slechts drie punten in de eerste vijf competitieduels en boekte ook in Europa matige uitslagen. Alkmaar Zaanstreek wil een top-3-club zijn, maar vond zichzelf terug op de zeventiende plaats. De Wit: ‘Bij zo’n club kan het niet dat je zo vaak verliest. Dus er kwam echt wel druk op.’

AZ kende in financieel opzicht een topzomer, de zoveelste. Voor zo’n 50 miljoen euro werden Boadu, Koopmeiners, Stengs en Bizot verkocht. Op papier dan, want in praktijk snoepen allerlei partijen mee aan grote transfers. Hoewel ze er in Alkmaar al zes jaar op rij in slagen dik te plussen worden transferinkomsten nog steeds beschouwd als ‘incidentele inkomsten’. Zelf forse transfersommen betalen, daarin ziet de club geen heil, ook omdat dan direct het salarishuis moet worden opgehoogd.

Te gortig

2,5 miljoen euro voor de Griekse Willem II-spits Pavlidis kon nog net. Maar zes miljoen voor Heerenveen-middenvelder Veerman was veel te gortig. Zo kwam er geen directe opvolger voor aanvoerder Teun Koopmeiners, de belangrijkste pion in menig opzicht.

De Wit: ‘We hebben kwaliteit ingeleverd, maar ik denk dat we nog heel veel kwaliteit over hebben.’

Hij wijst op de wedstrijd tegen PSV die AZ met 3-0 verloor, maar waarin het genoeg kansen kreeg en zeker niet minder was. ‘Het ligt dicht bij elkaar, we speelden dit seizoen niet zo slecht als werd gezegd en geschreven.’

Groeien gaat niet altijd even snel, meent De Wit. ‘Bij Ajax staan er vijf, zes anderen klaar die het opvullen. AZ doet het op zijn eigen manier met opleiden en jonge jongens de kans geven.’

Idealiter had AZ de vier blikvangers over verschillende transferperiodes verkocht, maar mede door de coronacrisis lukte dat niet. Met Pascal Jansen staat er ook nog een onervaren hoofdtrainer voor de groep. Jansen juichte, zeker voor zijn doen, uitbundig na de 5-0 van Tijani Reinders, een fenomenaal afstandsschot. Verder blijft de coach onverstoorbaar overkomen. Met extreem weinig woorden gaf hij voor de wedstrijd aan dat hij Timo Letschert uit de selectie had gelaten. De verdediger was na zijn vroege wissel in de midweekse verliesbeurt tegen FC Twente met eigen vervoer naar huis gegaan.

Crisis

Zo ontspon zich een klassiek crisis-scenario. De spelers voerden een scherp onderling gesprek, stelt De Wit. ‘Daar zijn harde woorden gevallen, ook van mij. Dat moet op zulke momenten. Even alles kortsluiten. Ook met Timo Letschert, ja. Je wil niet dat er volgende keer weer iemand die gewisseld wordt meteen naar huis gaat. Dan komt er een kleine discussie. Timo zat in zijn emotie en frustratie legde hij uit, bood zijn excuses aan. Nu is alles weer prima. Maar het beste medicijn is winnen.’

Dat lukte dus weer eens tegen Go Ahead dat niet meer zo fris was na een week waarin het van streekrivaal PEC Zwolle won en PSV uitstekend weerwerk bood. De complimenten daalden rijkelijk neer over de promovendus. De energie ontbrak om na een vroege dreun van de Zweed Karlsson op te staan. Binnen een half uur kopte De Wit een perfecte voorzet van Sugawara binnen. Toen was het eigenlijk al gespeeld.

De Wit is een van de spelers waarvan AZ hoopt dat ze doorgroeien. De aanvallende middenvelder werd twee jaar geleden overgenomen van Ajax, was aanvoerder van Jong Oranje, maar raakte vorig seizoen na de winterstop zijn basisplaats kwijt. Nu behoort hij met verdedigers Martins Indi en Wijndal en middenvelder Midtsjø tot de nieuwe voortrekkers, zo beaamt hij zelf.

Hoekiger

De Wit is wat hoekiger in zijn motoriek, speelt meer op kracht dan de frêle technicus Stengs en is beduidend langzamer dan het racemonster Boadu. Toch liet de 23-jarige Noord-Hollander zich zondag gelden met een Bergkampiaans hoogstandje. Hij ontving een diepe voorzet op zijn borst tikte hem in de lucht nog even goed om daarna vol overtuiging keihard op de paal te volleren. Grijnzend: ‘Normaal kop ik zo’n bal voor het doel. Maar mijn aanname en tweede aanraking waren zo goed dat ik dacht: nu haal ik uit ook.’

Later vonden invaller Aboukhlal en nogmaals Karlsson, vanaf de strafschopstip, wel het net voordat Reijnders de 5-0 erin ramde. Reijnders verlengde zijn contract afgelopen zomer, hij moet Koopmeiners opvolgen, AZ heeft ook de ervaren Clasie nog. En wie weet kan Peer Koopmeiners in de voetsporen van zijn broer treden. Maar met hem durft Jansen het nog niet aan.

En ook niet met Sam Beukema, een jonge verdediger die afgelopen zomer overkwam van Go Ahead voor 9 ton en curieus genoeg nu al hartstochtelijk en langdurig toegezongen wordt door de AZ-fans alsof het een aankoop van 25 miljoen betreft. Beukema, die nog wel inviel, is er zelf ook verbaasd over. ‘Ik ben gewoon mezelf, doe mijn uiterste best. Kennelijk waarderen ze dat hier.’