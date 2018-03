AZ deklasseert FC Twente en bereikt KNVB-bekerfinale met zinderend voetbal (ondanks de kou)

Chagrijnig

We springen met zijn allen voor AZ

Spits Wout Weghorst, met negen treffers topschutter van het bekertoernooi, vertelde dat hij vorig jaar weken, eigenlijk zelfs de hele vakantie, chagrijnig is geweest van de nederlaag in de finale van 2017, tegen Vitesse. Nu is hij terug in de eindstrijd, met de ijzeren wil om te winnen. 'Dat heb ik vooraf ook met mezelf afgesproken. Ik had een enorme drang om goed te presteren. Ik ben blij dat het is gelukt, dat we weer in de finale staan.' Tevreden telt hij zijn doelpunten: negen in vijf bekerduels.



De nieuwe finale biedt de ideale kans op revanche, met veel van de spelers die nog actief zijn voor de club van trainer John van den Brom. AZ versloeg MVV, Almere City, Fortuna, PEC Zwolle en dus FC Twente.



Als AZ een beetje draait, is het feest om naar te kijken, zelfs in de snijdende kou. In Alkmaar was het op een gegeven moment min acht graden, terwijl de gevoelstemperatuur naar minus achttien daalde. 'We springen met zijn allen voor AZ', zong een fanatieke schare achter het doel. Ook de 1.100 supporters van FC Twente hielden zich warm met gezang.