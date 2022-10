AZ, de veelzijdige en energieke koploper van de eredivisie

Dani de Wit (l) heeft het openingsdoelpunt gemaakt voor AZ tegen FC Groningen. Beeld Pro Shots / Niels Boersema

Milos Kerkez, 18 jaar jong, is een symbool voor de huidige staat van koploper AZ. Of anders is dat Dani de Wit wel. Of Tijjani Reijnders. Of Maxim Dekker. Of Hobie Verhulst. Het is de juist de samenwerking, het versmelten van talent van de club, gevoegd bij goede aankopen, scouting en werklust.

Liever verkopen ze bij AZ niemand aan Ajax, op vele fronten de absolute rivaal in de eredivisie. Maar het was deze zomer niet te voorkomen. Aanvoerder Owen Wijndal wilde naar Amsterdam en Ajax betaalde de gevraagde tien miljoen euro voor hem. En terwijl Wijndal geblesseerd raakte en nog nauwelijks van waarde is geweest voor Ajax, is zijn opvolger Milos Kerkez een van de opvallendste spelers in de eredivisie.

Kerkez, een in Servië geboren Hongaar, is in januari overgenomen van de jeugd van AC Milan. De opvolger dus van Wijndal, en hij doet het fantastisch. Hij raast langs de zijlijn, verdedigt en valt aan, geeft voorzetten en slimme passes, en hij scoorde behendig tegen FC Groningen, de beslissende 1-3, na een prachtige combinatie met Reijnders en Riechedly Bazoer. Na zijn wissel, kort voor tijd, gaf hij zijn shirt aan een dolblije jongen op de tribune. Kerkez vertelde op de website van de club dat hij trilde van opwinding en spanning, ruim een week geleden, voor zijn debuut in de nationale ploeg van Hongarije, in Duitsland. In de basis begonnen en gewonnen. Hongarije miste de finale van de Nations League in Nederland door een nederlaag thuis tegen Italië. Ook toen verscheen hij aan de aftrap.

Moeilijk te verslaan

AZ, dat zo graag de term traditionele topdrie ziet uitgebreid tot topvier, is dus de voorlopige nummer één van de eredivisie. Een moeilijk te verslaan elftal. Stug. Goed ook. De ene keer zeer aanvallend, dan weer alles op de defensie, zoals twee weken geleden in de slotfase tegen Ajax. AZ won eenvoudig bij FC Groningen (1-4) en is als enige in de eredivisie zonder nederlaag, na gelijke spelen tegen FC Twente en NEC. Dat is vrij sensationeel te noemen, hoewel het spel lang niet altijd goed is. Maar de saamhorigheid en de strijdlust verdwijnen nooit.

Zaterdag in Groningen had de ploeg ook veel meer te bieden dan Kerkez. Anders was daar wel de schitterende aanname en het meteen doorspelen van de bal door Peer Koopmeiners, de jongere broer van Teun die zo graag meer speeltijd wil, op invaller Mayckel Lahdo, nog zo’n verrassende nieuweling, een Zweed van 19 jaar. Lahdo scoorde.

AZ is fameus door zijn opleiding, de machine die telkens talent voortbrengt uit meestal de Noord-Hollandse dreven. Die vormt de basis van alles. Doelman Hobie Verhulst is zelfs al uit een vorig tijdperk van de school afkomstig, want hij is al 29 en eindelijk vaste keeper in Alkmaar, nu hij als beter is beoordeeld dan de Deen Peter Vindahl, want ook bij AZ zijn niet alle aankopen een succes. En anders is daar Maxim Dekker, de 18 jaar jonge linksbenige centrale verdediger, vervanger voor de geblesseerde Bruno Martins Indi.

Rustig en ontspannen

‘Keihard werken’, zegt Pascal Jansen geregeld, de trainer die zo rustig en ontspannen oogt. Zeg maar: aanvallende middenvelder Dani de Wit zijn, een van de vervelendste spelers om als tegenstander te hebben, omdat hij oneindig doorgaat en richting de vijftien kilometer kan afleggen tijdens een duel, al viel hij zaterdag uit met een blessure. Op voor hem typerende wijze opende hij de score zaterdag, door in te glijden en te profiteren van defensief werk van FC Groningen zoals amateurs dat niet eens doen.

AZ staat niet alleen aan kop, maar heeft ook drie voorronden voor de Conference League succesvol afgelegd, en trof net als vorig seizoen een groep die weinig aantrekkelijk is, met Dnipro, Vaduz en Limassol, de tegenstander van aanstaande donderdag. Die tegenstanders bieden AZ de gelegenheid om min of meer bescheiden en anoniem door het leven te gaan. De ploeg zit uitstekend in elkaar, ondanks tal van blessures.

Kunstenaar Jesper Karlsson, vorig seizoen de beste, maakte pas zijn eerste minuten (hij scoorde). De Zweed verscheen iets eerder dan de bedoeling was in de basis, omdat topschutter Jens Odgaard ziek was. En spits Vangelis Pavlidis is ook nog geblesseerd. Maar Jansen zeurde nooit en improviseerde, ook omdat de uit de jeugd afkomstige Myron van Brederode hem een extra optie bood op links.

Tijjani Reijnders en Jordy Clasie vormen daarbij een uitstekend blok op het middenveld. Reijnders is een prachtige middenvelder, maar hij breekt pas dit seizoen echt door. Sterk in de passing, goed schot, mooie stijl. Al met al kan AZ het behoorlijk lang volhouden in de top, zeker als het Ajax en PSV ontbreekt aan inspiratie.