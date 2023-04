AZ dankzij beslissende strafschop Meerdink naar halve finales

Vangelis Pavlidis schiet AZ vanaf elf meter op een 1-0-voorsprong.

In de beslissende strafschoppenserie, na 2-2 over twee duels, had de Nederlander Bart Verbruggen van Anderlecht de reputatie, omdat hij drie strafschoppen tegenhield in een vorige ronde tegen Ludogorets. Mathew Ryan van AZ was bij Australië in de play-off voor het WK tegen Peru vervangen door de gespecialiseerde collega Redmayne, maar ook hijzelf bleek een kanjer. Hij stopte twee strafschoppen, waarna de ingevallen jeugdspeler Mexx Meerdink AZ naar de have finales schopte. Hij zou vrijdag nog naar de halve finales van de Youth League in Zwitserland reizen, maar vanwege blessures van onder andere Pavlidis blijft hij in Alkmaar.

AZ had donderdag met voor Europese kwartfinales unieke cijfers kunnen winnen van Anderlecht, dat soms bedwelmd leek door een of ander raar middel. Waren ze wezen dansen, de mannen uit Brussel? Wat de nummer 10 van de Belgische competitie liet zien in Alkmaar, tart vrijwel elke beschrijving.

Het leek alleen in de verte op voetbal. Maar ja, dan AZ. Het was jammer voor AZ dat het zich na een flitsende start te veel spiegelde aan het niveau van Anderlecht, in plaats van resoluut af te rekenen met het Belgische broddelwerk. Het was in zekere zin zelfs beschamend dat AZ de tegenstander niet op zijn nummer zette. Kansen benutten, doelpunten maken, het blijkt een ambacht dat soms te weinig op waarde wordt geschat.

Aardig tot de de 16 meter

Ja, aardig voetballen tot het strafschopgebied. Maar dan? Ja, wat dan? Wat miste AZ aanjager Jesper Karlsson, die geblesseerd was. Vervanger Myron van Brederode is een behoorlijke stap terug, met alle respect voor de jongeling. Zo bleef de stand lang 2-2 over twee duels, want AZ stond al na 14 minuten met 2-0 voor, na de 2-0 in Brussel. AZ, dat qua veldspel bij vlagen aardig voetbalde, vooral voor rust, en in die fase kans op kans miste, kon het verschil ook niet maken in de verlenging. Strafschoppen dus.

Ontstellend zwak was Anderlecht, met een paar oplevingen naarmate het duel in een vergevorderd stadium was, maar gaandeweg liet AZ zich meezuigen in de draaikolk van voetballende ongein. Onwaarschijnlijk zwak niveau zelfs van met name Anderlecht, voor een kwartfinale van een Europees toernooi, al is het dan de kwalitatief derde klasse, de Conference League, het verrassende, doch kwalitatief duidelijk mindere toernooi waarin de subtop van het internationale voetbal zijn feestje mag vieren.

Hoe Anderlecht eerder van Villarreal heeft gewonnen, is een raadsel. De eens zo grote club uit Brussel hield vrijwel geen bal vast. Verdedigers bleven ver weg bij tegenstanders. Combinatievoetbal ontbrak volledig. Mannen stonden verkeerd opgesteld. Aanvoerder Jan Vertonghen kon wijzen en roepen wat hij wilde, hij leek op een onderwijzer die zich richtte tot leerlingen met oordoppen in de puberteit.

Totale chaos

Totale chaos tekende het spel van Anderlecht, ruim een uur lang, waarna licht herstel volgde. Na 14 minuten was de stand derhalve alweer gelijk over twee duels, want in Brussel liet AZ zich van de verkeerde kant zien, om onnodig met 2-0 te verliezen. Eerst maakte Michael Murillo een domme overtreding op de rand van het strafschopgebied, waarna Vangelis Pavlidis de penalty via de paal inschoot, achter de Nederlandse doelman Bart Verbruggen. Even later lette Murillo opnieuw niet op, waardoor Jens Odgaard geen buitenspel stond na de prachtige dieptepass van Tijjani Reijnders, die opnieuw Pavlidis liet scoren. Met aanvoerder Jordy Clasie was Reijnders de beste bij AZ.

Daarna was het voorlopig voorbij met AZ, hoewel de ploeg van trainer Pascal Jansen voor rust nog wel een keer of drie had kunnen scoren via Pavlidis, Sven Mijnans of Milos Kerkez. Na rust, toen de geblesseerd geraakte Pavlidis was gewisseld door Mayckel Lahdo, trok Anderlecht zich ver terug, in de wetenschap dat massaal verdedigen misschien nog enig soelaas bood. Heel af en toe rukte de ploeg van de Deense trainer Brian Riemer voorzichtig op.

En langzaam begon AZ berouw te voelen, omdat het had verzuimd veel ruimer afstand te nemen. Al die kansen: schot Reijnders. Kopballen van Odgaard. Kerkez tegen de paal. Van Brederode ingehaald terwijl hij alleen op het doel afging. Odgaard gestuit door Verbruggen.

In de eerste verlenging bracht Jansen de 19-jarige Mexx Meerdink. Het ging steeds meer op strafschoppen aan, en de mannen van AZ namen ze perfect. Meerdink wilde er graag eentje nemen, gaf hij aan bij Jansen. Het stadion bleef in euforie achter, zingend over AZ. Of de club de beker kan winnen? Jansen: ‘Zolang we meedoen, kunnen we winnen.’