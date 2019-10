AZ-coach Slot: hoe we omgaan met nederlagen wordt cruciaal dit seizoen

Na de 4-2-nederlaag tegen Heerenveen zal AZ de rug moeten rechten. Hoe gaat de tot zaterdag swingende ploeg om met deze tegenslag? Volgende week al wacht PSV.

De lievelingen van de eredivisie die zo spectaculair, massaal en vaardig kunnen aanvallen en praktisch kundig terugplooien indien gewenst, blijken toch feilbaar. Vier tegentreffers incasseerde AZ zaterdagavond liefst tegen middenmoter Heerenveen, net zoveel als in alle voorgaande eredivisieduels. De 2-4 was niet onverdiend, hoe dominant AZ ook was. Nestor Ron Vlaar wist direct na afloop: ‘Nu volgt een echt testmoment. Hoe komen we hieruit?’

Heerenveen was zo scherp en doortastend als AZ normaliter is. Heerenveen werd afgelopen zomer compleet overhoop gehaald, maar is uitgegroeid tot ‘een strontvervelende ploeg om tegen te spelen’, analyseerde Joey Veerman, een van de vele nieuwkomers. Hij was met zijn gave trap en inzicht betrokken bij alle doelpunten, waarvan er drie voortkwamen uit corners.

De Friese ploeg van nieuwbakken hoofdcoach Johnny Jansen nam meestal plaats in een leunstoel, die plots kon veranderen in een schietstoel. Countervoetbal in optima forma. Zeker als de vliegensvlugge rechtsbuiten Mitchell van Bergen en de technisch bekwame linksbuiten Chidera Ejuke werden ingeschakeld.

AZ-speler Calvin Stengs aan de bal. Beeld ANP Sport

Harde les

AZ leerde een ‘dure, harde les’, zei Vlaar. In zowat alle 17 duels (competitie en Europees) dit seizoen liet AZ gedisciplineerd, maar bovenal vrolijk voetbal zien, vol aanvalslust en creativiteit. Ook tegen Manchester United, in de Kuip contra Feyenoord, in broeierig Brussel tegen Royal Antwerp FC en ruim een uur met tien man bij Partizan Belgrado. Slechts eenmaal werd verloren bij Vitesse (2-1), de concurrent voor plek 3 die nu drie punten meer heeft, maar goedbeschouwd veel fortuinlijker was en niet Europees speelt.

Vlaar was al bezig de rug te rechten na het laatste fluitsignaal, onder meer door het opzichtig balende toptalent Calvin Stengs op te monteren. Stengs was minder invloedrijk dan anders. Met ploeggenoten Dani de Wit, Myron Boadu, Teun Koopmeiners en Owen Wijndal bracht hij vorige week de Alkmaarse flow over op Jong Oranje. Ze tekenden voor zes van de acht treffers tegen Jong Portugal (4-2) en Jong Noorwegen (0-4).

Buitenlandse media die over de toekomst van het opgebloeide Oranje willen schrijven doen er goed aan Alkmaar aan te doen. Of beter gezegd: Den Haag want daar speelt AZ de thuiswedstrijden sinds een deel van het stadiondak instortte. Op de oude kunstgrasmat schetst het normaliter fraaie aanvalspatronen en incasseerde het voor dit weekeinde pas een treffer.

Vlaar zaterdagavond in de catacomben: ‘Wij spelen een bepaald voetbal waarbij heel veel van je wordt gevraagd, waarbij heel veel dingen moeten kloppen. Kun je dat steeds weer opbrengen? Vandaag was het allemaal net niet goed genoeg.’

Jens Odegaard viert zijn doelpunt voor Heerenveen. Beeld ANP Sport

Spelhervattingen

AZ bereikte via drie voorronden de groepsfase van de Europa League en ook tijdens interlandperioden moeten de meeste speler vol gas geven. Maar niemand bij AZ repte van vermoeidheid. ‘Ik voel mijn benen best, maar niet extreem,’ zei Stengs. Wel had de veelzijdige aanvaller het mentaal even moeilijk met het verlies. ‘Misschien moet ik wat meer mijn emoties onder controle houden’, vond hij na afloop. ‘Het is zonde, we trainen juist zoveel op spelhervattingen. Je mag geen drie goals uit corners tegen krijgen. We moeten dan meer doen.’

Met een glimlachje: ‘Het is even wennen, verliezen. Dit is nieuw.’

Naast hem stond spits Boadu in zijn vrijetijdskloffie, hij ontbrak door een schorsing. Vervanger Ferdy Druijf, ook al zelfopgeleid, is een heel ander, veel bonkiger type. Hij maakte weinig klaar.

Het wordt interessant of AZ in de breedte sterk genoeg is om op alle fronten serieus te blijven meestrijden. De vele miljoenen die de laatste jaren zijn geïnd op de transfermarkt worden beperkt gestopt in de selectie. Toen Heerenveen na ruim een uur op 2-4 kwam, bracht AZ-coach Arne Slot rap Hatzidiakos, Aboukhlal en Clasie in, maar dat bracht geen verbetering.

Daarvoor had AZ wel wat sterke fasen. Kort na rust bijvoorbeeld toen Stengs via de zwak keepende Heerenveen-doelman Warner Hahn de 2-3 binnenschoot. Hahn maakte eerder bij een hoekschop een inschattingsfout waardoor Vlaar simpel kon afronden voor 1-1. AZ verdedigde zelf ook beroerd bij corners. Sven Botman en Jens Odgaard profiteerden en tussendoor schoot Rodney Kongolo beheerst de 1-2 binnen na een vloeiende counter opgezet door Ejuke.

Jonas Svensson (AZ) baalt van de nederlaag. Beeld ANP Sport

Moreel geknakt

Het was ook Kongolo die hoofdverantwoordelijk was voor de 2-4 die AZ moreel knakte. Vanuit een moeilijke hoek kopte hij over Wijndal en doelman Marco Bizot. Koopmeiners verlengde de bal op de doellijn tegen zijn eigen net.

Slot sprak achteraf van een wake up-call: ‘Je hoopt na zo’n sterke serie dat het besef er blijft wat er nodig is om te winnen. Dat heb ik vandaag niet altijd gezien.’

De jonge coach is benieuwd naar de reactie van zijn ploeg. ‘Ik heb steeds gezegd: hoe we omgaan met nederlagen wordt cruciaal dit seizoen.’

Deze week volgt het antwoord al. Donderdag komt het puntloze Astana uit Kazachstan naar Den Haag, zondag volgt een serieuze krachtmeting bij PSV. Dan wordt duidelijk of er achter dat vrolijke AZ-gezicht ook karakter schuilt.