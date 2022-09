AZ benieuwd naar duels met hogere weerstand

Robin Pröpper van FC Twente vecht een duel uit met AZ-speler Jens Odgaard. Beeld ANP

In de slagschaduw van Ajax sluipen AZ en FC Twente door de subtop van de eredivisie. Ze zijn de laatste kampioenen van buiten de traditionele top-3, in 2009 (AZ) en 2010 (FC Twente). Ze moesten hun ambities destijds bijna bekopen met faillissement en doen het anders nu. Slimmer. Simpeler. Soberder, met een gezonde blik op heden en toekomst, met technisch directeuren die de weg weten in voetballand en trainers met reële verhalen. De luchtfietserij is verdwenen uit Alkmaar en Enschede.

Het leven in de subtop kan ook mooi zijn, met af en toe een verrassing. ‘Het zal moeten blijken hoe we omgaan met hogere weerstand en hogere intensiteit’, concludeerde trainer Pascal Jansen van AZ, na de 1-1 tegen Twente, een week voor de traditionele topper van Noord-Holland tegen Ajax in Alkmaar.

Schitterende middenvelder Zerrouki

AZ en FC Twente zijn ook twee clubs met een interessante spelersgroep, met sommige voetballers die eens op een hoger niveau zullen of kunnen voetballen. Ramiz Zerrouki bijvoorbeeld, de schitterende middenvelder van FC Twente die alles kan dat een middenvelder behoort te kunnen. Zoals hij met zijn ranke lijf de bal op de lat schoot in de jacht op de verdiende 1-1, geplaatst, met kracht en van afstand, gelardeerd met dat machtige geluid op het aluminium (plok), dat was één van zijn momenten van pure klasse. En dan tegenhanger Tijjani Reijnders bij AZ, stijlvol, met zo’n gracieuze loop, begaafd in zijn traptechniek en met inzicht.

AZ is die toch wel wonderlijke club, deels drijvend op de opleiding in Wijdewormer, op slimme, vrij sobere, vaak succesvolle scouting. AZ is tegenwoordig zuinig met het uitgeven van miljoenen, ook als die eerst zijn binnengestroomd, zoals deze zomer met de verkoop van linksachter Owen Wijndal voor tien miljoen aan Ajax.

De kleine dribbelaar Myron van Brederode was zondag niet zo op dreef als in eerdere duels, maar hij is pas 19 jaar en geldt als vaardige invaller voor de geblesseerde vedette van de club, Jesper Karlsson. Achterin voetbalt de laatste weken Maxim Dekker mee, slechts 18 jaar, en heel verdienstelijk als linksbenige centrale verdediger, in plaats van de geblesseerde Bruno Martins Indi. Jansen: ‘Ik heb veel respect voor Maxim, hoe hij de laatste vier wedstrijden complementair is aan Sam Beukema. Hij maakt echt goede stappen.’

Gelukkig dat de tweede helft genoeg vertier bood, want tot dan ging het de verkeerde kant op met deze wedstrijd, al was dat niet echt de bedoeling. De spelers raakten verstrikt in het hoge tempo, in de kleine ruimtes. Soms is het dan een straf, voetbal kijken. Je zult FC Utrecht-Vitesse, PSV-RKC en AZ-FC Twente helemaal zien, na elkaar, op een zondag. Al dat voorzichtige voetbal, de mislukte combinaties, de schoten die hoog in de tribunes eindigen, de onbehouwen overtredingen, de afwezigheid van kansen.

Geen lekker ritme

Nooit kwam er een lekker ritme in de wedstrijd, tot de rust tenminste. In Alkmaar, in het behoorlijk gevulde stadion waar de supporters van FC Twente de hele wedstrijd het hoogste lied zongen, ongeacht wat op het veld gebeurde, bleven de oplevingen bewaard voor de tweede helft. Ze duurden steeds langer, waren allengs mooier en intenser. Zeker als Reijnders de bal beroerde, zoals bij die voorzet in de aanloop naar de 1-0, losjes uit de heupen. De bal werd nog even aangeraakt onderweg en vaardig gecontroleerd door spits Jens Odgaard, die de bal drukte met rechts, zijn iets mindere been. Echt een mooie goal.

Eindelijk voldeed de wedstrijd aan de verwachtingen, al trok AZ zich vrij massaal terug voor een thuisclub met ambities, een club die nog ongeslagen is in de competitie, met twee gelijke spelen en vier overwinningen. Goed, het programma was relatief eenvoudig tot nog toe, maar ook in Europa is behoorlijk gepresteerd, al waren ook Tuzla, Dundee en Gil Vicente geen tegenstanders waarvan de goegemeente wakker ligt, en is in de groepsfase van de Conference League gewonnen van Dnipro. Donderdag komt Vaduz op bezoek, de topclub uit Liechtenstein die voetbalt in de competitie van Zwitserland.

Slechts heel even leek AZ te winnen van FC Twente, dat verdiend gelijkmaakte, dankzij een heerlijk doelpunt. Ricky van Wolfswinkel raakte eerder al de paal, toen hij om doelman Hobie Verhulst dribbelde en de hoek net te moeilijk was. Kort na de bal van Zerrouki op de lat was daar de 1-1, een schot van de net ingevallen Manfred Ugalde, nadat Joshua Brenet de bal fraai vrijmaakte. Het evenwicht was hersteld, op alle fronten.

