AZ beheerst de kunst van het ontsnappen

Albert Gudmundsson scoort zijn tweede, uit een moeilijke hoek. Beeld Guus Dubbelman

Pas in de 94ste minuut scoorde AZ uit een strafschop, dwong het team een verlenging en alsnog de overwinning af. Pas toen de spelers de steriliteit van het te vaak mislukkende combinatiespel noodgedwongen hadden afgezworen, lukte wat daarvoor vruchteloos bleek. AZ won in de tweede voorronde van de Champions League met 3-1 van de Tsjechen en ontmoet half september Benfica, AA Gent of Dinamo Kiev op de lange weg naar de topcompetitie van de miljoenen.

Na de volgende ronde over één wedstrijd wacht nog een eventuele play-off, dan over twee duels. AZ is wel al verzekerd van de groepsfase van de Europa League. ‘En we kunnen beter dan dit’, aldus trainer Arne Slot.

AZ weet wat overleven is in Europa. Vorig seizoen, in Europese duels tegen Antwerp en Partizan Belgrado, waren daar onwaarschijnlijk geachte ontsnappingen met late doelpunten, in fases dat typisch combinatievoetbal, het normaliter spectaculaire handelsmerk van AZ, was ingeruild voor aloud opportunisme. Strijdlustig is bovendien de inborst van AZ. Slot: ‘Ik zie een patroon. Altijd vechten tot de laatste seconde. En alle aanvallende mogelijkheden benutten.’

Laatste snippertje

Nu liep de 94ste minuut, het laatste snippertje van de extra tijd, was de stand 0-1 en beging doelman Hruska een onhandige, onnodige overtreding op de ingevallen spits Ferdy Druijf, die een slimmigheid beging. Aanvoerder Teun Koopmeiners benutte als gebruikelijk de strafschop. Zijn gejuich was tot bovenin het lege stadion te horen.

Meteen na de strafschop was de reguliere speeltijd afgelopen. Verlenging dus. ‘Het was door het oog van de naald’, gaf aanvallende middenvelder Dani de Wit toe. ‘Maar dat was niet de eerste keer. Het is een cliché, maar we blijven er altijd in geloven. Wij geven niet op. Qua spel waren we niet goed genoeg. Het was te statisch en te slordig in de eindfase.’ Topspelers als Myron Boadu en Calvin Stengs hadden nog weinig of niet gespeeld. Ze missen ritme.

Plzen kreeg een mentale tik van de 1-1. In de eerste verlenging scoorde Albert Gudmundsson daarop met een daverend schot via de onderkant van de lat, na een slim passje van Midtsjø door het centrum. Kort voor tijd maakte de IJslander ook de bevrijdende 3-1 na een gave combinatie met spits Boadu. De Wit: ‘Albert kreeg dinsdag een teleurstelling te verwerken, want hij had de hele voorbereiding gespeeld. Nu stond Stengs weer op zijn plaats.’

Zo eindigde een vreemde middag in euforie. Storm Francis blies met bijna volle kracht over het mooiste voetbalveld van Alkmaar, waar AZ en Viktoria Plzen in een leeg stadion zonder dak hun hoop op het bereiken van de Champions League levend dienden te houden. Vanaf 16.30 uur, omdat er nog geen licht is in de bouwkeet. En het ging over één wedstrijd.

Wapperend plastic

AZ had nog geprobeerd de eerste plaats in de afgebroken eredivisie via protest bij de Uefa af te pikken van Ajax. Dat was mislukt. Het moet met voetbal gebeuren. Surrealistisch was het decor voor de eerste wedstrijd van belang in Nederland sinds 8 maart, FC Groningen – PSV, de onbedoelde afsluiter van de competitie, voordat corona veel ging bepalen. Het stadion was verder bijna leeg, op interim-bondscoach Dwight Lodeweges, pers en stewards na. Het geluid van het wapperende plastic van de bouw overheerste. Het ging hier om het voorportaal van een miljoenenbal, terwijl het leek op een oefenpartij.

Vrijwel geen fatsoenlijke aanval was voor rust te zien, met de storm als een factor. In het stadion van AZ waait het eigenlijk altijd, laat staan als het echt stormt en het stadion dakloos is. Calvin Stengs, door een spierblessure aan zijn eerste minuten van het seizoen bezig, miste ritme. Ballen sprongen van de voet van de danser. Na een uur mocht hij naar de kant, ten gunste van Gudmundsson. Ron Vlaar, die pas een halfuurtje had gespeeld, hield het tot de 75ste minuut vol.

Pas in de slotfase kwamen de echte kansen. Gudmundsson raakte al voor zijn doelpunten de buitenkant van de paal en zag een schot mislukken. AZ was kort daarvoor onverwacht op achterstand gekomen, toen routinier David Limbersky de bal vanaf de rand van het strafschopgebied diagonaal inschoot, met een gemene stuit onderweg. Doelman Marco Bizot had de bal kunnen hebben.

Het leek voorbij voor AZ. Tot die penalty dan. Rond het stadion verzamelden zich na afloop zelfs feestende supporters. Toen ze met vuurwerk gooiden, ging binnen tijdens de persconferentie van Arne Slot het brandalarm af.