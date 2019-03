Klaas Jan Huntelaar van Ajax loopt van het veld af na de nederlaag bij AZ. Beeld ANP

Mentale barrières doorbreken is ook een kunst in de sport. Het rijke, grote, almachtige, veelbesproken Ajax, kwartfinalist in de Champions League, finalist in de KNVB-beker, is al jaren prijsloos en al meer dan duizend dagen geen koploper van de eredivisie van het kleine Nederland. Ajax faalt in de competitie op cruciale momenten. En AZ won eindelijk weer eens van een topclub, voor de tweede keer in 24 duels. De reeks was een obsessie, fijntjes in de wond gewreven door de media. ‘Van dat gezeik zijn we nu ook af’, stelde trainer John van den Brom van AZ, het qua punten beste elftal na de winterstop.

Zo waren AZ en PSV de winnaars van het weekeinde. AZ omdat het gat met Feyenoord naar de derde plaats is gedicht. PSV omdat het ondanks een belabberde vertoning in Venlo van twee naar vijf punten voorsprong op Ajax sprong.

Na de legendarische zege in Madrid in de Champions League van bijna twee weken geleden heeft Ajax moeite om zich soepel te bewegen over het gras van de eredivisie. Sowieso zijn al drie uitduels verloren na de winterstop, van Feyenoord, Heracles en AZ. ‘Ik ga niet stellen dat de strijd nu is gestreden’, stelde trainer Erik ten Hag timide. Hij weet ook niet precies waaraan dat falen ligt. Dat is het gevaar voor Ajax: in alle competities lang en kansrijk meedoen, met het risico dat het straks drie keer niks is. Dat het seizoen alleen een ereplek krijgt in de herinneringen van fijnproevers.

Guus Til, de aanvoerder van AZ, heeft de 1-0 binnen getikt. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

AZ – Ajax (1-0) was een wedstrijd van prachtige jubel, strijd en dodelijke vermoeidheid. Mannen lagen op hun rug in het gras, van opluchting of teleurstelling. En natuurlijk analyseerde aanvoerder Matthijs de Ligt dat het weer aan Ajax zelf lag. Niet fel genoeg. Onnauwkeurig. Ach, ze weten niet precies waardoor het komt bij Ajax.

Nou, het komt ook omdat de andere ploeg, AZ, brutaal was en goed, op deze winderige zondagmiddag. Zo is de eredivisie nu eenmaal. Het vermoeid ogende Ajax voetbalde woensdag tegen Zwolle ook al matig, doch Zwolle durfde pas na rust iets uit te richten. AZ kon vrijuit voetballen, viel meteen fel aan en speelde eigenlijk vanaf de aftrap een gewonnen wedstrijd. AZ had best met 6-3 kunnen winnen.

Zo mocht Ajax op het begin van de middag, toen het in Venlo lang 0-0 bleef bij VVV - PSV, de illusie koesteren dat het koploperschap bereikbaar was op deze zondag, terwijl het zich op het einde van de middag terugvond met vijf punten achterstand. Zelfs bij een zege op PSV, over twee weken na de onderbreking voor interlands, blijft de kampioen koploper.

Keeper Marco Bizot, van AZ brengt redding terwijl hij op Nicolas Tagliafico botst. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Elftal van de opleiding

De uitdager uit Noord-Holland heeft een uitstekende opleiding en voert beleid dat aanspreekt. AZ wil de traditionele top-3 structureel attaqueren en dat zou misschien kunnen lukken, mits de beste spelers langer zouden blijven. Hoe moeilijk dat is, was al voor de aftrap te zien, toen voormalig topschutter Wout Weghorst een ereronde liep. Weghorst scoorde zaterdag drie keer voor Wolfsburg.

De ene ploeg wilde rennen, vliegen, vallen en opstaan. De andere gleed vooral uit. Letterlijk ook, alsof Ajax de verkeerde schoenen droeg. Adam Maher, Fredrik Midtsjø en Guus Til vormen een complementair middenveld bij AZ. Calvin Stengs en Oussama Idrissi zijn prachtige dribbelaars, Ron Vlaar houdt de defensie aardig bij elkaar op zijn oude dag.

Nicolas Tagliafico vliegt door de lucht na een tackle van Jonas Svensson. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het duurde alleen tot de 56ste minuut alvorens aanvoerder Guus Til scoorde, bij een scrimmage na een hoekschop van Stengs. Dat doelpunt had eerder kunnen vallen, want de beste ploeg van Nederland na de winterstop miste een reeks kansen. AZ was de laatste weken wat minder, maar het is een ploeg met kracht, snelheid en beweging. Met ervaring en jeugd, kracht en finesse. En het is nog meer dan Ajax een elftal van de opleiding.

In een week had Ajax de achterstand teruggebracht tot twee punten, maar de laatste stap is blijkbaar niet te zetten, na nu al 1044 dagen zonder koppositie. Hakim Ziyech, fit verklaard, verdween geruisloos halverwege de eerste helft. Toch weer gekwetst. Het speelplan van Ten Hag, met Tadic aanvankelijk weer als spits, later Kasper Dolberg en op het eind ook Klaas Jan Huntelaar, behoefde telkens aanpassing. Ajax drong aan na de 1-0, maar doelman Marco Bizot redde fabuleus op een kopbal van Huntelaar en een schot van Noussair Mazraoui. De kansen van AZ op 2-0 waren trouwens groter dan die van Ajax op 1-1.

Nog acht wedstrijden heeft Ajax om de achterstand op PSV in te lopen. Ajax heeft veel in eigen hand, maar lang niet alles. En Ajax moet eventueel hopen dat AZ op de slotdag van de competitie net zo op dreef is als PSV op bezoek komt.