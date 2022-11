Ayrton Senna, kampioen voor eeuwig en altijd

1990: Ayrton Senna, destijds coureur voor McLaren-Honda. Beeld Getty Images

Binnen vijf minuten na het verlaten van de internationale Guarulhos-luchthaven in São Paulo duikt zijn naam al op, in koeienletters op verkeersborden. Kort na het dodelijke ongeluk van Ayrton Senna op het circuit van Imola in 1994 werd de drukke verkeersader bij het vliegveld naar hem vernoemd. Hetzelfde geldt voor pleinen, metrostations, tunnels en tal van straten in de grootste stad van Latijns-Amerika.

Krap dertig jaar na zijn dood is Senna alom aanwezig in zijn geboortestad. Zijn graf is een bedevaartsoord. In eerste instantie oogt de Cemitério do Morumby als een sereen stadspark tussen de hoogbouw. Woonflats overzien de perfect onderhouden grasvelden. Pas dichterbij vallen de koperen platen op, met daarop de namen van overledenen.

De gedenkplaat van Senna ligt onder een eenzame boom. Onder zijn naam staat in het Portugees de tekst: ‘Niets kan mij scheiden van de liefde van God.’ Het refereert aan de religieuze, spirituele inborst van de drievoudig kampioen.

Een flinke berg bloemen wijst van een afstand naar zijn graf. Boven de plaat staat een racetrofee tussen boeketten in plastic potten. In de boom hangt een Braziliaans vlaggetje. Medewerkers hebben er een dagtaak aan om het met kruiwagens allemaal weer te verwijderen, om zo het ingetogen karakter van de begraafplaats te waarborgen. Mensen hangen op bankjes of brengen juist even een flitsbezoek, zoals een man en vrouw dinsdagmiddag. Ze slaan na het maken van een foto een kruisje en keren na een halve minuut weer terug naar hun auto. Geregeld moet het gras worden vervangen, omdat het is platgelopen.

Het toont de behoefte van Brazilianen om met Senna verbonden te blijven. Bij de familie Senna ontstond daarom de afgelopen jaren het idee fans een andere herinneringsplek in São Paulo te bieden dan enkel zijn graf. Het leidde tot een enorme aluminium beeltenis van Senna's gezicht van 3,5 meter hoog en 550 kilo zwaar.

Het beeld kijkt uit op het op het Interlagos-circuit waar de jonge Senna op de nabijgelegen kartbaan begon met racen en werd gemaakt door Lalalli Senna, de jongste dochter van Senna’s zus Viviane. Het kunstwerk is een grotere versie van de buste die ze een aantal jaren geleden maakte voor haar oma Dona Neyde, de moeder van Senna. ‘Dus de ziel van onze familie zit in dit project’, zegt Lalalli Senna.

Bij de onthulling, afgelopen woensdag, waren ook haar oudere zus Bianca en moeder Viviane aanwezig. Het was een zeldzame samenkomst van de familie in het openbaar. Na het overlijden van de coureur bezochten ze nog zelden een circuit of Formule 1-race. Liever runnen ze in de luwte de stichting die in 1994 een paar maanden na de dood van Senna werd opgericht, met als doel het openbare onderwijs in Brazilië te verbeteren. De stichting helpt zo ieder jaar vele miljoenen kansarme kinderen. Die heeft de erfenis van Senna in de Braziliaanse samenleving gekerfd.

Viviane en Bianca Senna zijn als voorzitter en merkbewaker de stuwende krachten achter het Instituto Ayrton Senna. ‘Mijn moeder had het er een paar maanden voor zijn dood voor het eerst met hem over gehad’, zegt Bianca Senna.

Een van de vele afbeeldingen van Ayrton Senna in Sao Paulo. Beeld Getty Images

‘Ayrton was altijd wel bezig met giften of donaties om zo mensen te helpen, maar het was nooit iets structureels. In dat gesprek kwamen ze erop uit dat het iets met kinderen moest worden, zodat zij net als hij de kans konden krijgen te bereiken wat ze wilden. Concreet was het nog niet. Hij vroeg mijn moeder erover na te denken en ze zouden er na het seizoen weer over praten. Dat mocht helaas niet zo zijn, waarna mijn familie besloot drie maanden na zijn dood al de stichting op te richten. Alle portret- en merkrechten van Ayrton werden eigendom van de stichting.’

Bianca Senna kan zich haar oom nog goed herinneren. ‘Je zag in zijn ogen wat hij dacht. Hij was niet in staat zijn emoties te verbergen. Hij was een heel meelevend persoon. Helaas leven er veel arme mensen op straat in Brazilië en dat greep hem altijd ontzettend aan. Als hij een kind zonder kleren zag, gaf hij zijn eigen kleding weg. Dat zat altijd al in hem. Toen hij titels ging winnen, werd hij zich bewuster van zijn impact en zag hij een kans om meer dan een sporter zijn.’

Voor hij tot dit inzicht kwam, draaide het in zijn leven vooral om winnen. Senna kwam ter wereld in een bemiddeld gezin in São Paulo. Vader Milton da Silva runde een metaalfabriek. Het talent van zijn zoon werd bij toeval ontdekt. De jonge Senna had bewegingsproblemen en had moeite met traplopen. Zijn vader dacht dat het besturen van een voertuig goed was voor zijn coördinatie en bouwde eigenhandig een kart voor zijn toen 4-jarige zoon, aangedreven door een grasmaaiermotor. Eenmaal achter het stuur bleek Senna direct een natuurtalent.

Als 9-jarige reed hij in jeeps, niet lang daarna won hij zijn eerste kartwedstrijd. Vastberaden, gewiekst en met een ontembare honger te winnen, werkte Senna vervolgens toe naar het allerhoogste. Zo ging hij racen onder de minder voorkomende naam van zijn moeder (Senna) om meer op te vallen. Hij benaderde journalisten om zichzelf op de radar te zetten bij sponsoren en toonde zich op circuits genadeloos tegenover zijn concurrenten, zonder angst om te crashen.

Eenmaal in de Formule 1 veroverde hij de racewereld met zijn unieke stijl en karakter. Vier jaar na zijn debuut, in 1988, was hij al wereldkampioen. Daar kwamen nog twee titels bij, in 1990 en 1991. Bij zijn overlijden in 1994 op 34-jarige leeftijd was hij een van de grootste F1-coureurs aller tijden en een volksheld in Brazilië.

Max Verstappen werd al vroeg in zijn F1-loopbaan vergeleken met Senna. Vooral vanwege de gelijkenissen tussen de twee op het circuit. Hun non-conformistische manieren van racen, winnaarsdrang en overvloed aan natuurlijk racetalent kwamen overeen.

Het kwam samen in Verstappens befaamde regenrace in Brazilië in 2016. Op kletsnat asfalt haalde Verstappen zo’n beetje het hele veld in door simpelweg op basis van zijn intuïtie meer grip te vinden anderen. Het kunststuk deed de Brazilianen terugdenken aan ‘hun’ Senna, die in de regen ook dingen deed die onmogelijk leken.

Het graf van Formule 1-coureur Ayrton Senna in Sao Paolo is nog altijd een bedevaartsoord. Beeld Getty Images

Verschillen zijn er ook, voornamelijk buiten de baan. Verstappen blijft het liefst ver weg van politiek of maatschappelijk gevoelige onderwerpen. In juli, bij de Grand Prix van Frankrijk, zei hij geen noodzaak te voelen om zich voortdurend overal over uit te spreken. ‘Want dan kan ik de hele dag wel van alles op sociale media plaatsen.’ Hij toonde ergernis over het feit dat hij geregeld over politieke kwesties wordt bevraagd. ‘Want uiteindelijk ben ik een Formule 1-coureur’, zei hij. ‘Natuurlijk zal ik antwoorden als ik er vragen over krijg en zeggen wat ik van iets denk, maar ik moet niet de politieke beweging erachter worden.’

Bij de Braziliaan was dat anders. Senna-kenner Rodrigo França weet door zijn jeugd in São Paulo wat voor enorme impact de coureur had op zijn land. ‘Hij was de eerste die na een overwinning de Braziliaanse vlag pakte. Hij deelde zo zijn zeges met alle Brazilianen. Dat was in een tijd toen het erg slecht ging met Brazilië. Er was een enorme inflatie. Ik weet nog dat we het salaris van mijn moeder meteen moesten uitgeven in de supermarkt, anders was een dag later de rijst te duur. Politiek ging het ook slecht. We kwamen net uit de militaire dictatuur en de president werd afgezet. Senna besefte dat en gaf ons hoop. Het was alsof hij zei: ja, het is moeilijk om nu Braziliaan te zijn. Maar ik strijd als Braziliaan tegen de hele wereld en ik win.’

França verdiepte zich in de aantrekkingskracht van Senna voor een boek dat hij in 2010 schreef over de relatie tussen Senna en de pers. ‘Ik heb velen die hem kenden geïnterviewd. Allemaal zeiden ze: Ayrton was anders. Hij had enorm veel charisma. Hij raakte mensen rechtstreeks en door de tragische manier waarop hij overleed werd hij een soort Hollywoodverhaal. Maar zelfs zonder dat verhaal zei iedereen dat hij heel speciaal was.’

De nalatenschap van Senna is overal in Brazilië, zegt França. ‘Mijn 5-jarige dochter is fan van Senninha, het stripfiguur dat op hem is gebaseerd. Ik heb veel interviews met hem gezien en daarin lijkt het alsof hij toen al wist dat zijn boodschap voor de eeuwigheid was. Hij was de eerste die zei: ‘We kunnen het ook over andere dingen hebben dan racen’. Er zal ook nooit meer zo’n verhaal zijn als dat van Ayrton. De F1 is niet meer hetzelfde, de wereld is niet meer hetzelfde en door sociale media is er veel veranderd.’

Bij de begrafenis van Senna gingen miljoenen in São Paulo de straat op. Lalalli Senna mocht van haar moeder niet mee naar de begrafenis van haar oom. ‘Maar ik weet nog dat het leek alsof er een president was overleden. Het was heel emotioneel’, zegt ze. Opeens staan er tranen in haar ogen: ‘Brazilianen hebben nog steeds een litteken van die dag. Hij was een held voor velen.’

Om die held te worden, moest Senna eerst zijn honger naar succes stillen. Het is vergelijkbaar met de ontwikkeling die zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton op dit moment doormaakt. De laatste jaren zet hij zich nadrukkelijk in voor maatschappelijke kwesties als de strijd tegen racisme, voor meer diversiteit en het klimaat.

Het is een contrast met Hamiltons eerste F1-jaren, toen hij vooral het nieuws haalde vanwege zijn jetsetleven of geruzie met teamgenoten. Hamilton noemt geregeld Senna als zijn inspiratiebron. Hij zwaaide vorig jaar bij zijn zege op Interlagos net als Senna met de Braziliaanse vlag. Vanwege die connectie en zijn bijdragen buiten de racerij werd hij eerder deze week benoemd tot ereburger van Brazilië.

Bianca Senna sprak er in de aanloop van de GP van Brazilië van zondag uitvoerig over met de 37-jarige Brit. ‘Hij zei me dat hij als jongetje de documentaire van Ayrton uit 1991 bijna iedere dag keek, al voordat hij begon met racen. Ayrton was voor hem het voorbeeld van hoe een sporter zich binnen en buiten zijn sport moet gedragen. Nu hij zelf zoveel heeft gewonnen, lijkt het een beetje alsof zijn glas is gevuld, waardoor hij meer naar buiten kijkt. Hij heeft een gigantisch licht voor mensen om te volgen. Dat beseft hij nu hij heeft gevonden waarmee hij het verschil kan maken.’

Ook Max Verstappens stem wordt krachtiger nu hij opklimt op de kampioensladder. Hij is nog slechts zeven zeges verwijderd van het aantal overwinningen van Senna (41). Wat betreft wereldtitels heeft de pas 25-jarige Nederlander nog alle tijd om de Braziliaanse racelegende met drie wereldtitels te evenaren of te overtreffen.

Volgens Bianca Senna oversteeg haar oom pas echt zijn sport toen hij zijn succes ging inzetten voor een hoger doel. Verstappen zei donderdag in Brazilië desgevraagd in een sessie met de Nederlandse pers dat hij nog niet nadenkt over bijvoorbeeld het opzetten van een stichting, zoals nu in de naam van Senna wordt gerund. ‘Wie weet: als je iets moois kunt opzetten, komt dat misschien wel. Nu ligt mijn prioriteit bij het winnen van nog meer races.’

Bianca Senna begrijpt dat wel. ‘Hij is nog jong. Hij is tweevoudig kampioen, toch? Hij is zichzelf nog volop aan het bewijzen als coureur. En hij heeft veel op zijn bord op dit moment. Als je ziet hoeveel Formule 1-races er zijn in vergelijking met toen Ayrton begon, is het aantal zo’n beetje verdubbeld. Coureurs hebben tegenwoordig weinig tijd en zijn alleen maar aan het reizen. Hij zal er wel komen, maar hij moet zijn roeping nog vinden.’