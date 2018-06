Avontuurlijke partij John Nunn biedt troost voor weinig amuserend elitetienkamp in Stavanger

In 2006 leek een abrupt einde te komen aan de carrière van de toen 51-jarige Engelse grootmeester John Nunn. Tijdens een partij tegen Magnus Carlsen in het Belofte tegen Ervaring-toernooi in Amsterdam werd hij onwel, waarna bij medische controle bleek dat zijn bloeddruk veel te hoog was. De volgende dag beloofde Nunn plechtig dat hij nooit meer een toernooi zou spelen.

Hoewel Nunns beste jaren voorbij waren, deed de aankondiging pijn. The Doctor, zoals hij vanwege zijn academische achtergrond wordt genoemd, speelde het spel zoals het publiek het graag ziet. Hij koos scherpe openingsvarianten en hij had een benijdenswaardige intuïtie voor offers die pas op langere termijn rendement opleverden. Een collega noemde hem eens ’s werelds sterkste koffiehuisspeler. Nunn was het van harte met hem eens.

Hij hield zich aan zijn afscheids­belofte tot het acht jaar later weer begon te kriebelen. Sinds 2014 speelt hij af en toe in wedstrijden van licht kaliber, zoals seniorenkampioenschappen of door oude vrienden georganiseerde weekendtoernooien. In 2017, vijftig jaar na zijn debuut in een nationaal juniorenkampioenschap, veroverde Nunn de Britse seniorentitel.

Hoe onbelangrijk Nunns toernooien tegenwoordig ook zijn, nog altijd speel ik zijn partijen met genoegen na. Toen de eerste ronden van de maandag begonnen elitetienkamp in Stavanger weinig amusement boden, putte ik troost uit een avontuurlijke partij die the Doctor onlangs verloor in Basingstoke. James Jackson speelde in de stijl van zijn tegenstander.

Nunn – Jackson ( Basingstoke 2018)

1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lc4 Pf6 4. Pg5

Een verfrissende openingskeus in een tijd waarin de topspelers zich plegen te verschuilen achter een betonnen muur.

5 … d5 5. exd5 Pa5 6. Lb5+ c6 7. dxc6 bxc6 8. Le2 h6 9. Pf3 e4 10. Pe5 Ld6 11. d4 exd3 12. Pxd3 0-0 13. 0-0 Dc7 14. g3 c5 15. Lf3 Tb8 16. Pc3 Pc6 17. Pf4 Pd4 18. Pcd5

De sprong van het andere paard, 18. Pfd5, ontneemt zwart de mogelijkheid die hij bij de 19de zet heeft.

18 … Dd8 19. Lg2 Lxf4! 20. Lxf4 Txb2 21. Lc7

21 … Dxd5!

Een dapper dameoffer dat niet uit nood is geboren. Na 21 … Dd7 22. Pxf6 gxf6 23. Lf4 Lb7 heeft zwart niets te klagen.

22. Lxd5 Pxd5 23. Le5 Pc3 24. Dd3

Het alternatief 24. Dh5 leidt tot een gelijke stand na 24 … g6 25. Dxh6 Pf3+ 26. Kh1 Pxe5 27. De3 Lb7+ 28. f3 Pxf3 29. Txf3 Txc2 30. Te1 Td8 31. Kg1 Lxf3 32. Dxf3 Tdd2.

24 … Lf5 25. De3 Txc2 26. Lxd4 cxd4 27. De5 Lh3 28. Tfd1

Na 28. Tfe1 d3 is zwarts d-pion te gevaarlijk.

28 … Tc8 29. Dh5 Pxd1 30. Dxh3?

Zwarts moed wordt maximaal ­beloond. Na 30. Txd1 Tc1 31. De2 Txd1+ 32. Txd1 d3 33. f3 Lf5 34. g4 Lg6 35. f4 Le4 36. De1 kan wit vechten voor remise.

30 …Pxf2 31. Dd7 d3 32. Tf1 d2

Wit geeft op.