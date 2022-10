Avonturier Theo Bos leert Chinese baanrenners dat er meer is dan alleen afzien

Bondscoach Theo Bos volgt de verrichtingen van de Chinese baanwielrenners, vorige week tijdens de WK in Frankrijk. Beeld ANP

Zijn appartement in mondain Monaco verruilde de 39-jarige Theo Bos een klein jaar geleden voor het rennerskwartier naast de wielerbaan van Beijing. Daar woont hij met zijn pupillen en collega-coaches. Vanwege de strenge covidmaatregelen mag hij nauwelijks het terrein af. Toch stilt Bos in de Chinese hoofdstad zijn honger naar avontuur.

‘Ik moet het officieel aanvragen als ik boodschappen wil doen, maar ik houd me niet aan die regels. Ik ga gewoon stiekem weg’, zegt Bos, die de afgelopen week op het WK actief was. ‘Ik ben één keer gespot toen ik over een hek klom.’ Dat was toen niet voor een tripje naar de plaatselijke super, maar omdat hij langs wilde bij zijn vriendin, die op een andere plek in de stad woont.

Bos kreeg een reprimande. Toch blijft hij buiten de lijntjes kleuren. Wat is het ergste dat er kan gebeuren? ‘Ze kunnen me ontslaan, denk ik.’

Baanzekerheid bestaat niet in China. Hij is niet de eerste Nederlandse coach die zijn geluk in het oosten beproeft. De afgelopen jaren gingen velen hem voor, zeker in het schaatsen. Hij kent die verhalen. Zijn contract mag tot en met de Spelen van 2024 lopen, het is allerminst zeker dat hij het uit mag dienen.

Zijn voorgangers deden dat niet. ‘Er zijn voor mij vier buitenlandse trainers geweest in een paar jaar tijd. Niemand hield het langer dan tien maanden uit.’ Hijzelf is die grens net gepasseerd. ‘Ik zit er eigenlijk redelijk lang.’

Het grootste struikelblok zijn de provinciale trainers in Beijing. ‘Elke provincie heeft een eigen baan en een eigen team. De beste renners komen trainen bij de nationale selectie en de coaches komen ook mee. Daardoor is er versnippering in de selectie.’

Behoedzaam handelen

Die regiocoaches zijn vooral bezig met de China Games, een soort nationale Olympische Spelen waar de provinciale teams het tegen elkaar opnemen. ‘Ik had nog nooit van die wedstrijd gehoord, maar voor de regio’s is het belangrijk dat ze daar presteren.’

Vooralsnog krijgt Bos zijn collega’s redelijk mee. Hij heeft zijn trainingsschema gebaseerd op dat wat de Nederlandse sprinters de afgelopen jaren hebben gedaan en dat wordt goed uitgevoerd. Het helpt dat hij als renner zoveel prijzen heeft gepakt, denkt hij. Vijf keer werd hij wereldkampioen en hij veroverde zilver op de Spelen van 2006 in Athene.

In juli wonnen de Chinese mannen vrij onverwacht de teamsprint bij de Nations Cup in het Colombiaanse Cali. ‘We hebben een goede start gemaakt. Dat is belangrijk, want als de provinciale coaches denken: het is niks wat die hoofdcoach doet, dan is het einde verhaal.’

Evengoed moet hij vaker dan hem lief is behoedzaam handelen. Zo boterde het niet helemaal met zijn collega-hoofdcoach, die in de begeleiding van de vrouwen weinig ruimte voor samenwerking liet. Bos loste dat pragmatisch op. Hij begeleidt nu de mannen en probeert op subtiele wijze nog wel advies te geven over de vrouwen, die in 2016 en 2021 olympisch kampioen teamsprint werden.

De Chinese mannen in actie op de teamsprint tijdens de WK in Saint-Quentin-En-Yvelines. Beeld REUTERS

Ook sommige renners moet hij nog overtuigen. ‘Ik heb één renner die heel mondig is. Hij gelooft het Hollandse schema niet.’ Als Bos hem uitlegt dat hij in de aanloop naar de WK hetzelfde heeft getraind als Harrie Lavreysen op weg naar zijn dubbele olympische titel, dan trekt de coureur dat in twijfel. Zo weinig trainingsuren? Onmogelijk.

Bos benadrukt keer op keer tegenover zijn selectie: jezelf altijd maar afbeulen is onzinnig. ‘Alleen als je afziet doe je het goed, is de gedachte. Maar zo gaan heel veel sporters kapot. Echt fysiek kapot.’

Toen de ploeg deze zomer terugkeerde vanuit de Nations Cups in Canada en Colombia zaten ze door coronabesmettingen enige tijd vast in Abu Dhabi. Er gingen weken voorbij waarin ze niet konden trainen.

Eenmaal terug in Beijing wilde een van de renners naar huis. Zijn grootmoeder lag op sterven. ‘Zij zitten intern en mogen niet zomaar naar huis. Voor de andere coaches was dit geen reden om hem te laten gaan. Ik heb er mijn best voor gedaan om hem naar huis te sturen.’

Ongemakkelijke thema’s

Als halve buitenstaande geniet Bos meer vrijheden. En die gaan verder dan de twintig vakantiedagen die hij in zijn contract heeft laten opnemen. Hij durft ook ongemakkelijke thema’s aan te snijden, vraagt bijvoorbeeld naar Taiwan. Hij weet wel dat de Chinezen niet zomaar kunnen ingaan het één-Chinabeleid, maar probeert het toch. ‘Ze praten er dan een beetje over, maar het houdt het al snel op. Dan zeggen ze: nee, het is gewoon China. Als ze naar het buitenland gaan, krijgen ze de opdracht: praat niet over politiek, je bent er om te sporten.’

Als coach in Chinese dienst draagt hij bij aan het opvijzelen van het imago van het regime. Dat onderkent Bos, maar dat was geen reden om het aanbod af te slaan. Hij draait het om: hij presenteert China niet aan de wereld, maar de wereld aan de Chinese baanwielrenners.

Hij wil de individuele coureurs laten zien dat er andere perspectieven op wielrennen en het leven bestaan. Dat in andere delen van de wereld soms met verbazing naar Beijing wordt gekeken. ‘Zeker nu met covid kunnen ze geen kant op. Dan zeg ik: het is best gek zoals het er hier aan toe gaat.’

Het zou mooi zijn als hij zijn coureurs naar een olympische medaille kan begeleiden, maar het niet-sportieve aspect telt voor Bos minstens zo zwaar. ‘Hun leven bestaat uit trainen, eten slapen. Het is heel cool als ik kan laten zien dat ze niet alleen keihard hoeven te rammen. En dat er andere dingen in het leven zijn dan sport.’