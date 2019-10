Avonturier met hart voor Oranje

Ryan Babel in duel met Michael Smith Beeld Guus Dubbelman/de Volkskrant

Dat zijn haar van rood naar roze verschoot, is typisch Ryan ­Babel, zegt zijn oud-trainer Henk ten Cate. Babel kreeg al veel commentaar op zijn rode coupe. ‘Een ander had het eruit laten halen. Ryan maakt het dan nog een tandje bonter. Want Ryan heeft ballen. Gróte ballen.’

Babel is 32 en werd, gekleurd haar of niet, nimmer meer gewaardeerd dan nu. ‘Andere spelers kijken naar hem op’, ziet Ten Cate. ‘Een geweldige jongen voor de groep’, beaamt bondscoach Ronald ­Koeman.

Na een kleurloos eerste uur tegen Noord-Ierland werd Babel donderdag gewisseld, ook al was de inbreng van de aanvaller cruciaal tijdens de interlands tegen Duitsland en Estland. Hij haastte zich naar de kant, het stond nog 0-0. Na afloop vloog hij als een van de eersten om de nek van Memphis Depay en Luuk de Jong, ditmaal de redders in de nood.

Babel is voor velen misschien het symbool van eigenzinnigheid, maar ook van lef en nooit opgeven, het handelsmerk van dit Nederlands elftal, blijkt interland na interland. Rond die wedstrijden kruipt de nestor graag naast zijn veelal veel jongere ploeggenoten voor een goed gesprek.

EK 2020

Het lijkt ondenkbaar dat Babel nog ­afvalt voor het EK 2020, dat voor Oranje steeds dichterbij komt. Hij maakte feitelijk alles mee wat een voetballer mee kan maken, maar is tegelijk nog jong van geest.

Wat kan hij allemaal niet vertellen? Hoe hij al op zijn 17de doorbrak bij Ajax, bijvoorbeeld. Op zijn 18de tekende hij voor zijn eerste treffer in Oranje, op zijn 19de nam hij deel aan zijn eerste eindtoernooi, het WK 2006 en op zijn 20ste werd hij Europees kampioen met Jong Oranje. Hij was ook aanwezig op het WK 2010 waar Oranje de finale haalde, maar zat tandenknarsend op de bank.

Zijn clubloopbaan kronkelt als een slang op de vlucht. Van Ajax ging hij naar Liverpool (2007-2011), Hoffenheim (2011-2012), terug naar Ajax (2012-2013), ­Kasimpasa (2013-2015), Al Ain (2015-2016), Deportivo la Coruña (2016-2017), Besiktas (2017-2019), Fulham (2019) en Galatasaray (sinds de zomer). Terwijl ­niemand een duidelijker, rechtlijniger, ambitieuzer plan naar de top had dan de jonge Babel. Hij had het zelfs helemaal uitgeschreven, samen met zijn vader en zaakwaarnemer. Babel had een privé-looptrainer, leerde zich een nieuwe schiettechniek aan. Terwijl zijn krachtige, supersnelle lijf van nature al zoveel schatten herbergde.

‘Onvoorstelbaar veel kwaliteiten en een fijn mens’, schetst Ten Cate de aanvaller die hij een seizoen lang coachte bij Ajax. ‘Alleen maakte hij niet altijd de juiste keuzes. Hij had langer bij Ajax moeten blijven. In zijn hart was hij het, denk ik, met me eens. Maar zijn vader en zaakwaarnemer hadden andere ideeën, zijn vader speelde een te nadrukkelijke rol in zijn loopbaan, vind ik. Ergens begrijp ik het: je bent met zo’n contract bij Liverpool ook meteen binnen.’

Bij Liverpool raakte hij steeds verder uit beeld, maar bleef hij toch 3,5 jaar hangen. Hij leverde financieel fors in bij de Duitse middenmoter Hoffenheim. Kocht zich voor 3 miljoen euro vrij om terug naar Ajax te gaan. Een jaar later koos hij dan weer voor de wat grijze, maar goedbetalende Turkse club Kasimpasa.

Daarna werd het serieus cashen bij Al Ain uit de Verenigde Arabische Emiraten, volgens WikiLeaks zo’n 3 miljoen euro netto per jaar. Het is de stap die hem het meest wordt nagedragen. Babel was 28 jaar. Ten Cate, die er ook werkte: ‘Zo slecht is die competitie niet meer. Er gaan steeds meer spelers heen waarvan sommigen zo meekunnen in de Premier League.’

‘Goede koppigheid’

Babel wekte de woede van de clubleiding door een aantal tweets en gooide een naar hem geworpen sandaal terug het publiek in. Hij moest weg. Voor zijn sportieve loopbaan een zegen. Via de Spaanse laagvlieger Deportivo la Coruña belandde hij bij de Turkse topclub ­Besiktas. Door zijn goede prestaties in Istanbul kwam hij in oktober 2017 weer bij Oranje, na zes jaar afwezigheid.

De grootste kracht van Babel is dat hij een ‘goede koppigheid’ heeft, zegt jeugdvriend Tony Pengel. ‘Hij heeft schijt aan alles, behalve waar hij iets aan heeft.’ Pengel heeft een voetbalschool en maakte naam als rapper U-niq. Met Babel trainde hij ‘keihard’ in de zomer voor ­diens overstap naar Liverpool. Ze namen ook een nummer op, want rappen was lang een andere grote passie van Babel (artiestennaam Rio) naast investeren, vloggen en mode.

Pengel: ‘Ryan is een unieke jongen, met unieke talenten die paden voor ­anderen heeft geëffend. Ook daarin kan hij andere spelers raad geven. Hij was een van de eersten op social media en durft daar uitgesproken te zijn, voor zijn mening te staan.’

Uit de bocht

Soms vloog Babel genadeloos uit de bocht. ‘Ik denk dat jij je beter concentreert op het groeien van je borsten, in plaats van over voetbal te praten. Jij bent een meisje. Bemoei je met je eigen zaken’, beet hij in 2015 een meisje die hem bekritiseerde toe. Na een stortvloed aan negatieve reacties postte Babel zijn telefoonnummer zodat mensen hem ‘konden vervloeken’.

Babel past perfect in de mal van eigenwijze, hardleerse voetballer waar vooral oudere analytici lekker op los kunnen gaan. Pengel: ‘Als je hoort wat Johan Derksen de hele tijd roept, dat mag allemaal, dat is cabaret. Als Ryan een keer van zich afbijt, kan het niet.’

‘Hij versliep zich in het begin bij Oranje twee keer. Marco van Basten (toenmalige bondscoach, red.) was daar echt pissig over, dus dat kwam naar buiten’, weet Foppe de Haan, die Babel bij Jong Oranje coachte. ‘Zo krijg je een stempeltje. Ik vond het juist een hartstikke aardige gedisciplineerde, leergierige jongen. Hij kreeg van mij een ­andere rol dan hij gewend was, keek me even moeilijk aan, maar daarna ging hij ermee aan de slag en vulde hij het geweldig in.’

De Haan constateert dat van zijn ­gouden jeugdlichting uit 2007 alleen ­Babel nog echt topfit oogt. ‘Hij wordt zelfs almaar beter. Heel knap.’ Pengel: ‘Zelfs bij Ronaldo zie je dat hij minder ­beweegt naarmate hij ouder wordt. Ryan niet, hè. Maar daar hoor ik niemand over. Wel dat-ie uit Oranje moet na één gemiste kans.’

Trainers gebruiken Babel vaak verkeerd, meent Ten Cate. ‘Je kunt hem als centrale man perfect inspelen en dan doorbewegen. Zo kom je aan voetballen toe, daarom is hij ideaal voor Oranje, want dat wil voetballen.’ Was Ten Cate bondscoach geworden in mei 2017 in plaats van Dick Advocaat dan was Babel ‘de eerste’ die hij erbij had gehaald. ­Advocaat ging een halfjaar later overstag.

Niet handig, wel eerlijk

Recentelijk stelde Babel dat Oranje nu meer een team is waar voorheen vedetten Robben, Van Persie, Sneijder en Van der Vaart ‘allemaal nummer 1 wilden zijn’. Ten Cate: ‘Hij is niet altijd even handig, maar hij is wel eerlijk.’ Babel blijft opvallende keuzes maken. Hij leek op zijn plek bij Besiktas, waarmee hij kampioen werd, maar speelt sinds de zomer bij aartsrivaal Galatsaray wat leidde tot duizenden doodsbedreigingen. Ten Cate grijnzend: ‘Ik zei toch dat hij grote ballen heeft.’

Tussendoor maakte hij een uitstapje naar Fulham, waar hij zijn in Engeland mindere reputatie opvijzelde. Dat had hij tien jaar eerder, als bankzitter bij Liverpool, al voorspeld: ‘Denigrerende opmerkingen motiveren me. Ik ga revanche nemen op verschillende manieren. Ik geef niet op, dat heb ik van mijn ouders geleerd. Dat stoplicht gaat een keer op groen.’