Avondje Ajax eindigt in mineur voor Amsterdammers, maar was een zegen voor het voetbal

Hakim Ziyech maakt de 1-1 Beeld BSR Agency

Nu Ajax het schijnsel van het wereldvoetbal op zich gericht wist, speelde het zich weer in de harten van de liefhebbers. Op een avond om te koesteren, waarop het rood en wit straalde als op de mooiste dagen van het jaar, bood Ajax bekerhouder Real Madrid uitstekend partij.

Ajax – Real (1-2) was een heerlijke wedstrijd, ongeacht de uitslag. Het was een zege voor het voetbal en voor de op papier minder gelouterde ploeg die de grootheid durfde uit te dagen. Op zo’n avond is eigenlijk iedereen winnaar. De uitslag biedt nog een beetje perspectief voor het duel in Madrid over drie weken.

Nicolas Tagliafico aan de bal Beeld AFP

Na een razend uur, waarin Ajax had verzuimd te scoren en een doelpunt was afgekeurd, sloeg Real onbarmhartig toe. Een schitterende dribbel van de 19-jarige Vinicius, diens passje op spits Karim Benzema, de kogel uit de rechtervoet van de Fransman: 0-1.

Ajax gaf niet op en kwam een kwartier voor tijd op 1-1, na de voorzet van David Neres en de schuiver van Hakim Ziyech. Dat was de terechte beloning voor een avond vol passie. De late 1-2 van invaller Asensio uit een scherpe counter was een pure tegenvaller voor Ajax.

Ajax verdiende alle lof. De club houdt van mooi voetbal en omarmt de aanval. Ajax is gebouwd op lef en branie. Ajax is een vrouw die het lonken niet kan laten, zelfs als ze in de weken daarvoor een paar keer bruut is afgewezen. Soms is Ajax een buitengewoon irritant gezelschap, als het geen zin heeft om zijn uiterste best te doen of denkt de beste van de wereld te zijn.

Marco Asensio scoort de 1-2. Beeld REUTERS

Maar woensdag in de Johan Cruijff Arena was Ajax om te omhelzen, omdat het durfde te voetballen tegen al die kampioenen. Dat gebeurde in de opstelling van de vorige Europese topduels, met Dusan Tadic als spits en David Neres fladderend over de vleugels.

Ajax waant zich blijkbaar te groot voor de bescheiden etalage van de eredivisie. Maar als Europa meekijkt, als het stadion brult van opwinding en als de internationale scouts hun blocnotes volschrijven met de pro’s en contra’s van de doorgaans jonge voetballers uit de Amsterdamse stal, dan is Ajax dit seizoen op zijn best. Hoe de achtste finale tegen Real op 5 maart ook afloopt, het Europese seizoen is een boek vol herinneringen.

Ajax had kunnen winnen. Misschien. Het overrompelde de kampioen bij vlagen, voor rust althans, al speelde Real dan met een wat lagere intensiteit. Tadic raakte de paal, toen hij was weggestuurd door een kopbal van Schöne. De Serviër speelde ook een rol bij de na ingrijpen van de videoarbiter afgekeurde treffer van Nicolas Tagliafico, in de 37ste minuut. De Argentijn kopte van dichtbij in, nadat doelman Thibaut Courtois de kopbal van Matthijs de Ligt uit een hoekschop had gelost.

Tadic stond bij de kopbal van Tagliafico miniem buitenspel en hinderde de Belg lichtjes in het doelgebied. In zekere zin was dat pech voor Ajax. Uitgerekend op de debuutavond van de VAR in de Champions League werd een goal afgekeurd die in het verleden altijd als doelpunt was geteld.

Nicolas Tagliafico viert het doelpunt dat even later wordt afgekeurd door de VAR. Beeld REUTERS

Ajax moet zich alleen afvragen waarom het verschil in beleving tussen een gewone wedstrijd in de competitie tegen Heracles en een duel op het hoogste podium zo groot is. Zo immens dat het in feite onaanvaardbaar is. Prutsen in de competitie, waardoor de titel bijna uit zicht is met zes punten achterstand op PSV, en dan opstaan in Europa. Messcherp zijn. Saamhorig. Creatief, met opeens weer een goede Frenkie de Jong, een uitstekende Blind.

Een verschil in instelling is best te begrijpen, maar het was té groot. Zie het als Heracles – Ajax, met deze keer Ajax in de rol van Heracles en Real in de rol van Ajax. Real is daadwerkelijk de beste van de wereld. De ploeg van trainer Santiago Solari trad op met zes spelers uit de laatste Europese finale tegen Liverpool. En dan was Bale destijds invaller en is de nieuwe doelman Courtois zeker op papier een verbetering ten opzichte van Navas.

Ajax joeg Real over de kling voor de rust en had ook afgezien van eerder genoemde momenten kans om te scoren. De opkomende rechtsachter Noussair Mazraoui schoof de bal voorlangs en Hakim Ziyech wist Courtois na de mooiste aanval van de avond niet te passeren. De wedstrijd was een genot om te aanschouwen, ook om het verdedigen van Ramos natuurlijk, de spelverdeling van Modric en Kroos, de dribbels van Vinicius. Maar op deze avond toch vooral om Ajax, dat het aanvalsvoetbal uit Nederland een dienst bewees. Het had zelfs nog 2-2 kunnen worden, maar Dolberg gleed in blessuretijd weg en zag Courtois opnieuw redden.