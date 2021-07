Australische Ashliegh Barty pakt eerste finaleplaats op Wimbledon

Ashleigh Barty in actie tijdens haar halve finalepartij tegen Angelique Kerber. Beeld REUTERS

Ashleigh Barty is een multitalent met de bal. De 25-jarige Australische tennisster speelde vanaf 2014 ruim een jaar professioneel cricket en won vorig jaar in haar geboorteland het golftoernooi van de Brookwater Golf Club. Donderdag bereikte de nummer één van de wereld voor het eerst de finale van Wimbledon.

In naar eigen zeggen een van haar beste wedstrijden ooit won Barty in twee sets van de Duitse Angelique Kerber: 6-3 en 7-6 (3). Op de belangrijke punten demonstreerde de ietwat log ogende tennisster haar uitzonderlijk gevarieerde speelstijl en superbe balgevoel. Ze wisselde harde topspin ballen met haar forehands af met gevoelige slice backhand winners.

Roland Garros 2019

De winnares van Roland Garros 2019 moest in haar carrière over hoge drempel om de veelzijdige liefde voor de bal te ontdekken. Nadat ze in 2011 Wimbledon bij de junioren had gewonnen, dwongen depressies haar drie jaar later te stoppen met professioneel tennis. Ze ging cricketen bij Brisbane Heat.

Hoewel ze alleen op recreatief niveau actief was geweest, viel haar ooghandcoördinatie direct op. In haar eerste wedstrijd tegen Melbourne Stars maakte ze de op één na meeste punten voor het team. Ze moest afstand nemen van het tennis om te kunnen ervaren waarom ze als kind van vijf verliefd was geworden op de sport.

In 2016 keerde ze als de geresette versie van zichzelf terug op de baan en hield anderen voor ‘altijd je eigen weg te kiezen’. Die woorden echoode nog na toen ze zich vorig jaar vanwege haar zorgen over het coronavirus afmeldde voor Roland Garros. In plaats daarvan won ze het golftoernooi van de Brookwater Golf Club met een swing waarvan Tiger Woods zelfs onder de indruk was.

‘Meen je dit? Ze heeft echt een geweldige slag’, zei de beste golfer aller tijden toen hij haar aan het werk zag. En ook Louis Dobbelaar, de mannelijke clubkampioen, was onder de indruk. ‘Ik heb heel wat sporters de overstap naar golfen zien maken, maar Ashleigh springt eruit. De manier waarop ze de bal raakt, verraadt veel.’

Zuivere tennisslagen

Met dezelfde zuivere slagen, maar dan met een tennisracket in haar hand, dicteerde ze donderdag op centre court het spel tegen drievoudig grandslamwinnares Kerber. Vooral in de tweede set werd Barty op de proef gesteld, toen ze tegen een 5-2 achterstand in games aankeek. Maar met het mes op de keel toonde Barty waarom ze al bijna twee jaar de nummer één van de wereld is.

Zonder enige angst en met het nodige lef en zelfvertrouwen trok ze de set in de tiebreak naar zich toe. Ze sloeg 38 winners en maakte slechts 16 onnodige fouten. Cijfers die het verhaal van de partij aardig samenvatten. ‘Angelique bracht het beste in mij naar boven vandaag', zei ze bescheiden.

Barty is de eerste vrouwelijke Australische finalist op het heilige gras van Londen sinds Evonne Goolagong in 1980. Ze neemt het op tegen Karolina Pliskova, de Tsjechische nummer dertien van de wereld. ‘Ik heb hoge pieken en diepe dalen gekend en alles daar tussenin. Maar ik zou geen dag of moment willen veranderen in de reis die ik tot nu toe heb afgelegd.’