Australiër Caleb Ewan klopt Dylan Groenewegen nipt; alle topsprinters in Tour nu op één zege

Dylan Groenewegen (rechts) en Caleb Ewan komen schouder aan schouder over de streep maar de Australiër duwt zijn wiel een paar centimeter eerder over de streep. Beeld EPA

Tot nu toe rolde het balletje voor Jumbo-Visma telkens de goede kant op. Gaf Groenewegen niet thuis, dan stond Mike Teunissen klaar. En anders wel Wout van Aert, de alleskunner uit België. Tot gisteren waren vier van de tien etappes door renners van de Nederlandse formatie gewonnen.

Met potlood was overwinning nummer vijf ook al ingevuld, maar in de straten van Toulouse was Teunissen, aanjager van de sprint, net even te vroeg op kop gekomen voor Groenewegen. Die moest daardoor al op 250 meter aangaan. ‘En zo lang voorop blijven, vol in de wind, dat kan zelfs Dylan niet’, wist Teunissen.

Onbedoeld bracht Jumbo-Visma Ewan daarmee in perfecte positie. De spurter van Lotto Soudal kon precies op het goede moment uit de rug van Groenewegen springen. Schouder aan schouder kwamen ze over de streep, maar Ewan drukte zijn wiel een paar centimeter eerder over de streep. Ook hij had nu zijn zege.

Droom

Voor de Australiër kwam daarmee een lang gekoesterde wens uit. Als klein jongetje, geboren in Sydney, was hij al gefascineerd door de Tour de France. Er aan mee doen, was al prachtig. Een etappe winnen een droom. Hij mag zich nu scharen in het rijtje renners dat zowel in de Vuelta, Giro en de Tour een ritzege heeft behaald.

Met Ewan, Groenewegen en de Italiaan Elia Viviani kent de Tour dit jaar drie pure sprinters. Alle drie startten ze anderhalve week geleden in Brussel met de ambitie om de leemte op te vullen die de oudere generatie sprinters heeft achtergelaten. Van hen doet alleen André Greipel nog – roemloos – mee. Mark Cavendish werd door zijn ploeg Dimension Data buiten de Tourselectie gelaten en Marcel Kittel heeft helemaal geen ploeg meer. Hij zegde onlangs zijn contract bij Katusha op vanwege motivatieproblemen.

Van de drie is Groenewegen intrinsiek de snelste. Zijn seizoen was ingericht op pieken in de Tour, maar in Brussel – waar hij de eerste Nederlander sinds 30 jaar in het geel had willen worden – kwam hij in de finale ten val. Drie dagen later was hij nog onvoldoende hersteld en werd hij in Nancy vijfde in de door Viviani gewonnen etappe. Pas in rit 7, naar Chalon-sur-Saône, kreeg hij te pakken waarvoor hij naar Frankrijk was afgereisd: een etappezege.

Fris

Groenewegen leek op stoom. Dinsdag, op de rustdag, had hij kunnen herstellen van een paar zware inspanningen. Hij was naar de kapper geweest, dronk een paar kopjes koffie, deed wat interviews en werd vooral weer fris in zijn hoofd. Klaar om zijn goede vorm te bestendigen met nóg een zege. Bij de start klonk het vol zelfvertrouwen: ‘Op deze aankomst kan ik mijn snelheid goed kwijt.’

Maar het liep dus anders. Was het te vroeg op kop komen een misrekening van de ploeg? Kort na de finish wilde hij er niet aan. ‘Ik moet de beelden nog terugzien. We waren wel vrij vroeg, maar dat is wat ik fijn vind. Achteraf moet je misschien langer wachten, maar als Ewan dan aangaat, ben je ook verloren.’

Teunissen: ‘Het is geen Playstation hè.’

Groenewegen zal waarschijnlijk tot dinsdag, na de tweede rustdag, moeten wachten voordat hij weer een kans krijgt in de sprint, in Nîmes. Anders wordt het de slotetappe naar Parijs. Al moet hij dan wel nog eerst de Pyreneeën en de Alpen zien te overleven.