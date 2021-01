Australië toont geen compassie met mogelijk besmette tennissers: naar je hotelkamer

Novak Djokovic zwaait vanuit zijn hotelkamer in Adelaide, een van de twee locaties waar tennissers zich voorbereiden op de Australian Open in Melbourne. De speler uit Servië testte in juni 2020 al positief op corona. Beeld AFP

Met vijftien vluchten vlogen de circa 1.200 spelers en hun begeleiders naar Melbourne, waar het tennistoernooi altijd plaatsvindt. Het vooruitzicht was dat allen twee weken in een hotel in quarantaine zouden gaan, met elke dag de mogelijkheid vijf uur te trainen.

Maar als ook maar één persoon in een vliegtuig besmet zou blijken te zijn, zou iedereen in dat vliegtuig twee weken lang de hotelkamer niet uit mogen, zelfs niet de gang op. Dat was Poetintseva niet verteld, claimt ze. Ze is een van de minstens 72 spelers die de pech had in een van de drie ‘besmette’ vliegtuigen te hebben gezeten. En, zo meldde ze via sociale media, nu zitten er ook nog muizen in mijn hotelkamer.

Australië in het algemeen en Melbourne in het bijzonder kennen naar Europese maatstaven extreem strenge coronaregels. Zo mochten de inwoners van deelstaat Victoria, waarvan Melbourne de hoofdstad is, vorig jaar gedurende bijna 4 maanden geen bezoek ontvangen en niet meer dan een uur per dag maximaal vijf kilometer van hun huis zijn. Tegelijk waren er hooguit enkele tientallen besmettingen. Het Australische doel is niet beheersing van het virus, maar uitbanning ervan. Tegelijk willen de autoriteiten dat een van ’s lands jaarlijkse hoogtepunten wel doorgaat.

Maar de normaal sportgekke bevolking heeft grote twijfels. Vooral door het geklaag van de tennisspelers die twee weken lang een balletje slaan tegen een rechtop gezet hotelmatras. Samengevat luidt de jammerklacht: terwijl onze concurrenten gewoon dagelijks kunnen trainen, zitten wij in vieze hotels met slecht eten, wat voelt als een gevangenis waar je nota bene zélf je haar moet wassen.

Een medewerker maakt op een van de banen van Melbourne Park, waar tennissers kunnen trainen, een stoel schoon. Beeld Getty Images

‘Er gaan mensen dood, mensen verliezen hun baan’, was de veelbekeken reactie van parlementariër Bill Shorten. ‘En nu hebben we deze verwende watjes die huilen om hun omstandigheden.’

Wat de spelers buiten hun schuld niet populairder maakt, is dat duizenden Australiërs overal in de wereld soms al maanden proberen terug naar hun land te komen en zich gepasseerd voelen door 1.200 buitenlanders die voor zoiets als een tennistoernooi naar Australië mogen vliegen.

Daarbovenop kwam een blunder van toernooibaas Craig Tiley die zei dat de belastingbetaler de hotelrekening van 25 miljoen euro voor de quarantaine zou betalen. Geen sprake van, reageerde premier Daniel Andrews van Victoria, dat betaal je zelf maar.

Volgens de laatste telling zitten nu vier spelers en zes begeleiders besmet met corona in een hotel. Dat is eenderde van alle besmette personen in Victoria, allen zitten in hotels. Inmiddels lijkt de Australische bevolking op dezelfde manier tegen het tennistoernooi aan te kijken als Poetintseva: als we dit hadden geweten, hadden we beter een jaar kunnen overslaan.