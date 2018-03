Australië in ban van cricketschandaal: internationals geschorst na opruwen van bal

Ruwer maken van bal

Het schandaal begon zaterdag toen bowler Cameron Bancroft werd betrapt op het ruwer maken van de bal tijdens de wedstrijd, het zogenoemde ball tampering. En dat is een doodzonde in het cricket, een sport die zich graag afficheert als een bezigheid voor louter gentlemen.



Bancroft ging in de fout toen hij probeerde de bal aan één kant te verruwen. Hierdoor ontstaat er een onvoorspelbaar effect op het moment dat de bal de grond raakt.



Op het grote tv-scherm in het stadion was te zien hoe Bancroft (25) opzichtig te werk ging met een stukje gele tape en wat aarde. De scheidsrechters zagen de beelden ook en kwamen verhaal halen bij de speler. Die probeerde de tape nog haastig te verstoppen in zijn broek, maar was te laat.