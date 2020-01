Australian Open huldigt met tegenzin tenniskampioen en homohater Margaret Court

Margaret Court tijdens Wimbledon, 1970. Beeld Getty

De Australische tennisfederatie wil Court in Melbourne niet bezingen als een sportheld, maar slechts haar verdiensten als speelster erkennen. ‘Een belangrijke onderscheid’, aldus de bond in een persverklaring die nadrukkelijk afstand neemt van het conversatief-christelijke gedachtegoed van de oud-kampioen. Court heeft zich impopulair gemaakt vanwege het verketteren van homoseksualiteit. Ze is tegen het homohuwelijk en heeft lgbtq-rechten het ‘werk van de duivel’ genoemd.

De homofobe opvattingen vallen slecht in het vrouwentennis, dat onder leiding van tal van prominente lesbische ex-kampioenen is uitgegroeid tot een van de populairste en commercieel succesvolste sporten. Billie-Jean King, Martina Navratilova en vele anderen, onder wie de Nederlandse Betty Stöve, hebben met succes gestreden voor gelijke rechten, waaronder gelijke betaling.

De Amerikaanse oud-kampioenen spreken schande van de homofobe opvattingen van hun vroegere opponent, die in haar hoogtijdagen een bescheiden, publiciteitsschuwe speelster was maar op latere leeftijd dominee is geworden. King heeft gezegd dat ze nooit zou spelen in het stadion dat sinds 2003 is vernoemd naar Court, na de Rod Laver Arena de belangrijkste baan in Melbourne Park.

de Bijbel

De opvattingen van Court (‘Ik verkondig wat de Bijbel zegt’) trekken de laatste jaren meer aandacht door de prestaties van Serena Williams. De Amerikaanse maakt al drie jaar vergeefs jacht op het record van 24 grandslamtitels dat Court tussen 1960 en 1973 vestigde. Sinds de geboorte van haar dochter, in 2017, is de Amerikaanse blijven steken op 23 titels. Ze verloor vier finales. Het record van Court is volgens haar coach Patrick Mouratoglou de reden dat de 38-jarige Williams nog speelt. ‘Daarom kwam ze terug na het krijgen van een baby.’

Voor Williams mag het passeren van Court heilig zijn, in werkelijkheid laten hun prestaties zich slecht vergelijken. De Australische won 13 van haar titels in het amateurtijdperk, voor 1968. Ook veroverde ze 11 van haar 24 titels in Melbourne, een toernooi dat destijds lang niet altijd door de beste speelsters werd bezocht. De reis naar Australië was lang en de verdiensten waren karig. Destijds werden drie van de vier grandslamtoernooien op gras gespeeld: alleen op Roland Garros niet. Er was bovendien veel minder onderlinge concurrentie.

Hoewel Courts spel naar hedendaagse maatstaven ouderwets en traag oogt, gold ze als een uitzonderlijk getalenteerde en vooruitstrevende speelster. Ze was voor die tijd lang: 1.75 meter. Ze had een aanvallende stijl, serveerde sterk en kwam graag naar het net. Als een van de eerste vrouwen besteedde ze veel aandacht aan lichamelijke fitheid. Ze trainde met gewichten, wat ongewoon was in die tijd, en had vanwege haar lange ledematen en spanwijdte aan het net een bijnaam: ‘Arms’.

Margaret Court bij een wedstrijd van Serena Williams. Beeld AFP

Fel bevochten

Op de baan gedroeg ze zich ingetogen. Na haar fel bevochten zege (14-12, 11-9) op Billie Jean King, in 1970 op Wimbledon, juichte ze niet eens. Op de bewaarde beelden, volgens het commentaar een van de eerste rechtstreeks op televisie uitgezonden tennisfinales, is te zien hoe ze simpelweg de baan afwandelt en de huldiging afwacht.

Court liet het liefst haar spel spreken. Ook na de geboorte van haar kinderen presteerde ze goed op de baan, zonder die combinatie van proftennis en moederschap nadrukkelijk in het kader van de emancipatie te plaatsen. Ze is met Kim Clijsters de enige vrouw die als moeder drie grandslamtitels heeft veroverd. Het Grand Slam is na 1970 alleen door Steffi Graf behaald, in 1988.

Als dominee in het Victory Life Centre in het West-Australische Perth heeft Court veel aan assertiviteit gewonnen. Haar diensten zijn via internet te volgen, inclusief haar opinies over homoseksualiteit. Ook liet de Australische weten dat ze graag gehuldigd wilde worden voor haar Grand Slam uit 1970. Vorig jaar werd haar landgenoot Rod Laver ook in het zonnetje gezet voor zijn vierslag uit 1969. ‘Ik vind dat ze mij moeten uitnodigen en ik hoop dat ze betalen voor mijn komst, net zoals ze hem hebben betaald. Gebeurt dat niet, dan blijf ik net zo lief weg.’

Berisping

Over de aard van de huldiging van vandaag heeft de Australische tennisfederatie weinig losgelaten. Er is een filmpje gemaakt met de hoogtepunten uit Courts loopbaan en in een stadion wordt teruggeblikt op haar prestaties. De politieke opvattingen van de oud-speelster zullen vermoedelijk buiten beschouwing blijven, gezien de impliciete berisping van Court in een persbericht. ‘We geloven dat publieke personen de verantwoordelijkheid hebben hun meningen te geven op een wijze die respect en tolerantie uitdrukt en geen pijn veroorzaakt. Als sport probeert tennis bij te dragen aan een inclusieve maatschappij.’

De Australische federatie laat Court ook zien dat het die doelstelling nastreeft. Het organiseert voor de derde maal een zogeheten Glam Slam, een ludiek international lgbtq-evenement, met regenboogvlaggen rondom de tennisbaan. Dat toernooi wordt gehouden op een symbolische plek, aldus directeur Craig Tiley: ‘Recht voor de Margaret Court Arena.’