Australian Open: het wordt steeds langer aan de top

Ivo Karlovic (links, 2.11 meter) sloeg 59 aces tegen Kei Nishikori, maar verloor toch. Beeld AFP

Telkens als Ivo Karlovic de bal opgooide voor zijn opslag deed Kei Nishikori donderdag een extra stap opzij of achteruit in de hoop de bal terug te kunnen slaan. De Kroaat is al 39 jaar, maar zijn service behoort nog altijd tot de beste ter wereld. Maar liefst 59 keer sloeg Karlovic een ace tegen Nishikori. De Japanner kon slechts toekijken wanneer de ballen hem links en rechts om de oren vlogen. ‘Zo veel aces sla ik ongeveer in een jaar’, zei Nishikori na afloop vol bewondering.

Alleen een harde service bleek donderdag niet genoeg. In de vijfsetter tussen Nishikori en Karlovic waren finesse en loopvermogen toch de sterkere wapens dan de zeldzaam harde opslagen van de logge Kroaat. Nishikori won met 6-3, 7-6(6), 5-7, 5-7, 7-6(7).

Met de uitschakeling van Karlovic zijn de extreem lange tennissers verdwenen uit de Australian Open. De twee langste mannen uit de top-10 werden eerder deze week al uitgeschakeld. De Amerikaan John Isner (2.08 meter, nummer tien van de wereld) wordt gezien als de speler met de beste opslag van allemaal, maar hij lag er in de eerste ronde uit. Voor de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (2.03 meter, nummer zes van de wereld) eindigde de Australian Open in de tweede ronde.

Trend

Hun uitschakeling staat haaks op de trend: toptennissers worden steeds langer. De Spanjaard David Ferrer, voormalig nummer drie van de wereld en 1.75 meter, voorspelde al eens dat spelers van zijn lengte uit zouden sterven in de nabije toekomst. Tot in de jaren negentig waren tennissers uit de top-100 gemiddeld niet veel langer dan 1.80. Richard Krajicek was met zijn 1.96 een uitzondering toen hij in 1996 de Wimbledontitel won.

De gemiddelde lengte in de top-10 van de wereldranglijst is nu bijna 1.93 meter. Nishikori is de enige onder de 1.80 meter, Rafael Nadal en Roger Federer zijn met hun 1.85 meter ook kleiner dan gemiddeld. Zelfs Novak Djokovic, de nummer één van de wereld die zich donderdag geroutineerd in drie sets ontdeed van Jo-Wilfried Tsonga, komt met 1.88 meter niet aan dat gemiddelde.

De gemiddelde lengte aan de top zal waarschijnlijk alleen maar stijgen. Elf spelers in de derde ronde van de Australian Open zijn langer dan 1.90 meter, zes van de tien zijn jonger dan 25. De 21-jarige Alexander Zverev (1.98), behoort tot de langste spelers die nog in het toernooi zitten. Hij wordt gezien als een mogelijk opvolger van Rafael Nadal, Roger Federer en Novak Djokovic, dertigers die in de laatste fase van hun loopbaan zijn beland.

Lengte is vooral voordelig bij de service. Zo kan Karlovic met zijn 2.11 meter de bal hoger raken dan de meeste spelers. Hij geeft zijn rechterarm bij het opslaan zo’n harde zwieper mee, dat de bal soms richting de 250 kilometer per uur gaat – hij staat met 251 kilometer per uur vierde op de ranglijst van hardste services ooit. De ballen van reuzen als Karlovic zijn ook moeilijk vanwege het traject dat ze afleggen. De hoeken zijn ongewoon. De bal vertrekt hoger en stuitert anders. Dat is moeilijk te verdedigen.

Belemmering

Volgens Zverev, die donderdag in vijf lange sets de Fransman Jeremy Chardy versloeg, hoeft lengte geen belemmering te zijn als het aankomt op snelheid of techniek. Hij speelde op jonge leeftijd voetbal en hockey, dat heeft volgens hem ook geholpen. ‘Dat zijn sporten met een laag zwaartepunt. Daar heb ik geleerd om dicht bij de grond te blijven en snel van richting te kunnen veranderen.’

Zverev staat vierde op de wereldranglijst en won eind vorig jaar de ATP Finals, het officieuze wereldkampioenschap. In een artikel van The New York Times, met de veelzeggende kop ‘Zijn lange spelers de toekomst van het tennis?’, zei hij over zijn lengte: ‘Alles richting de twee meter is een mooie lengte voor het huidige tennis.’

Het bewijs voor zijn stelling wordt geleverd door de jonge en lange tennissers die nog meedoen in Melbourne. De Griek Stefano Tsitsipas (20 jaar, 1.93 meter) en de Russen Karen Khachanos (22 jaar, 1.98 meter) en Daniil Medvedev (22 jaar, 1.96 meter) staan in de top-20 en laten veelbelovend tennis zien in Australië. Dat geldt ook voor de Australische qualifier Alexei Popyrin. Hij is de grote verrassing van het toernooi. Het komt niet vaak voor dat een tiener met een wildcard de derde ronde van een grandslamtoernooi bereikt. Popyrin is 19 jaar. Zijn lengte: 1.96 meter.