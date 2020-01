Australian Open eindigt voor Arantxa Rus in tweede ronde

Arantxa Rus in actie tegen Madison Keys. Beeld Reuters

Rus (29) verweerde zich aanvankelijk knap tegen de US Open-finaliste van 2017. De ­speelster stond in de eerste set geen enkele servicebreak toe en had een goed antwoord op de krachtige ‘groundstrokes’ van Keys, vijf jaar geleden nog halve-finaliste in Melbourne. In de tweede set ging het snel. Rus verloor in 28 minuten met 6-2. Ze besloot de partij met een dubbele fout.

Rus, die sinds kort wordt begeleid door de Spanjaard Julian Alonso, stond voor het eerst sinds Wimbledon 2012 weer eens in de tweede ronde van een grandslamtoernooi. Dankzij tien toernooizeges in het ITF-­circuit is ze teruggekeerd in de top-100.

De favorieten bij de mannen maakten geen fouten. Roger ­Federer boekte een vlotte zege op Filip Krajinovic. De 38-jarige Zwitser was in anderhalf uur klaar: 6-1, 6-4, 6-1. Federer startte voortvarend en stond na een kwartier op 5-0. Alles lukte bij de zesvoudig kampioen, die de ene na de andere fraaie passing van zijn racket liet komen.

Madison Keys tijdens haar duel met Arantxa Rus. Beeld Getty

In de derde set waren de krachten weggevloeid bij Krajinovic, die dinsdag nog een vijfsetter had gespeeld. Hij pakte op eigen service nog één game, maar leverde bij 5-1 voor de zevende keer zijn opslag in.

Titelverdediger Novak Djokovic won in drie sets van de Japanner Tatsuma Ito: 6-1, 6-4 ,en

6-2. De Serviër maakte indruk met zijn service: hij sloeg zestien aces en verloor slechts elf punten op zijn service. ‘Mijn service heeft me vele keren uit de problemen geholpen’, zei Djokovic ook naderhand.

Djokovic was een stuk beter op dreef dan in de eerste ronde. Toen rekende hij in vier sets af met de Duitser Jan-Lennard Struff. Al was dat ook een tegenstander van een ander kaliber; Ito had sinds de US Open van 2014 geen wedstrijd meer gewonnen op een grandslam.