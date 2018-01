Australian Open definitief zonder titelhouder Serena Williams

Roger Federer

Nadal en Djokovic hebben zich ingeschreven voor de Tie Break Tens, een demonstratietoernooi in Melbourne waar acht tennissers tiebreaks tot tien punten spelen. Een serieuze test kan het niet worden genoemd voor de helletocht op Melbourne Park van zeven partijen over drie gewonnen sets. Maar Nadal traint tenminste in Melbourne, Djokovic is het grootste vraagteken.



Directeur Craig Tiley lijkt zich om de regerend kampioen geen zorgen te hoeven maken. De oudste van het stel is vooralsnog de fitste. In Perth bereikte Roger Federer met Belinda Bencic de finale van de Hopman Cup voor gemengde teams. In 2001 won de Zwitser als 19-jarige debutant het exhibitietoernooi aan de zijde van Martina Hingis, zeventien jaar later stond Federer in drie enkelpartijen geen set af. Je zou bijna denken dat hij echt onsterfelijk is.