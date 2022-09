Atletiekunie voegt drastische wijziging door: sprintcoach Bart Bennema moet het veld ruimen

Bart Bennema praat in op Dafne Schippers voorafgaand aan een wedstrijd in België. Op de achtergrond hordeloopster Nadine Visser. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

September is een periode voor evaluaties bij de Atletiekunie. En een van de conclusies van technisch directeur Ad Roskam luidde dat de sprint en dan met name de 4x100 meter estafette was ‘weggegleden in niveau’. Op de WK werden de finales niet gehaald en op de EK was de vierde plek op de 100 meter horden van Nadine Visser het beste resultaat op de kortste sprintnummers.

Korte en lange sprint samen

In een poging om het tij te keren, voegt Roskam de trainingsgroepen van de korte en lange sprint samen. Zwitser Laurent Meuwly, afgelopen jaren verantwoordelijk voor de succesvolle estafettes en de 400-meterlopers, krijgt over de fusiegroep de leiding. Bennema verliest zijn job als sprint- en hordenbondscoach. Hij blijft nog wel in dienst van de bond. Zijn contract loopt door tot en met de Spelen van Parijs in 2024.

Zelf zag Bennema, die niet wil reageren op het verlies van zijn functie, ook al dat de ontwikkeling van de sprinters stokte. Bij de WK in Eugene, afgelopen zomer, stelde hij vast dat het Nederlandse sprinten na een heel rijk decennium nu wat armoediger voor de dag kwam. ‘We hebben niemand van het niveau dat hier steevast thuishoort.’ De dagen dat Churandy Martina en Dafne Schippers het sprintsucces schraagden zijn voorbij. ‘Churandy is oud en Dafne heeft haar fysieke problemen.’

Schippers nam vorig jaar afscheid van Bennema. Ze vermoedde haar slepende rugblessure beter onder controle te kunnen krijgen bij oud-bondscoach Wigert Thunnissen en krachttrainers Collin Dam en Martijn Hoekstra. Begin deze maand verbrak ook hordeloopster Nadine Visser na tien jaar de samenwerking.

Geen onvrede

Toch is er van onvrede onder de atleten die Bennema begeleidde geen sprake, benadrukt Roskam. Natuurlijk geven zij zo nu en dan hun feedback op de werkwijze van hun coaches, net zoals ze reflecteren op hun eigen prestaties. Maar de sporters zijn niet betrokken bij de beslissing om de trainingsgroepen ingrijpend te herschikken. De noodzaak van een nieuwe samenstelling kwam eerder dan het schrappen van Bennema’s functie. Dat was het gevolg van de nieuwe opzet.

Er moest nu eenmaal wat gebeuren op de explosieve looponderdelen, oordeelde Roskam. ‘We waren niet helemaal gelukkig met het langetermijnperspectief van de sprint’, zegt hij. Eén slecht seizoen kan nog, maar de twijfel rees of daar een kentering in zou komen als er niet werd ingegrepen. ‘We konden kleine wijzigingen doorvoeren of tot drastischer maatregelen komen.’

Roskam besloot uiteindelijk tot het laatste. ‘Deze oplossing zorgt voor meer flexibiliteit’, zegt hij. Meuwly, die onder anderen Femke Bol en Lieke Klaver al onder zijn hoede heeft, hoeft het bovendien niet in zijn eentje te doen. Bram Peters, Rogier Ummels en Brendan Troost zullen hem assisteren. ‘Als Laurent alles zelf wil doen, is het onmogelijk. Als hij alles delegeert, wordt het heel gemakkelijk voor hem. Het zal ergens tussenin uitkomen.’

De beslissing om Bennema van het sprinten en hordelopen af te halen, komt in de laatste maanden van Roskams tijd als technisch directeur. Hij vertrekt eind december. Toch was het geen besluit dat hij aan zijn opvolger kon overlaten. ‘Het is ingrijpend, maar we zitten nog maar twee jaar voor de Spelen. Er zijn beslissingen die kunnen wachten, maar er zijn er ook die urgent zijn.’

Duidelijkheid is geboden

Bovendien beginnen de voorbereidingen op 2023 komende maand al en is duidelijkheid over de begeleidingsstaf geboden. De technisch directeur kan wel begrijpen dat Bennema teleurgesteld is. ‘Het is nu wel nog lastig voor hem. Maar we hebben open en eerlijk op tafel gelegd waarom we tot dit besluit zijn gekomen.’

Wat de toekomst bij de Atletiekunie voor Bennema brengt, kan Roskam nog niet zeggen. De bond heeft volgens de eigen website zeven bondscoaches in dienst, vier talentencoaches en twee coaches voor paralympische atletiek. ‘We hebben pas één gesprek gehad en de opties nog niet besproken.’ Hij is er wel van overtuigd dat er voor Bennema plek is op Papendal. ‘We hebben immers nog heel veel te doen op weg naar Parijs.’

De vraag is vooral hoe Bennema het ziet. Hij zal een rol moeten krijgen die hem past en die voldoening biedt. Zomaar een baantje zal het niet worden, denkt Roskam. ‘We doen niet aan bezigheidstherapie.’