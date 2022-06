Atletiekdirecteuren Roskam en Van Commenée kondigen vertrek aan: ‘We weten nu hoe we succesvol moeten zijn’

De vertrekkend technisch directeur van de Atletiekunie Ad Roskam op Papendal, juli 2018. Beeld ANP / Novum RegioFoto

Onder leiding van Roskam, die sinds 2014 in dienst was van de Atletiekunie, en Van Commenée, traden de Nederlandse atleten internationaal steeds meer op de voorgrond. Het hoogtepunt kwam in Tokio met maar liefst acht podiumplaatsen, waaronder dubbel goud voor Sifan Hassan. Zo groot was de medailleoogst nog nooit. De boodschap was duidelijk: Nederland telt als atletiekland mee.

‘Het staat als een huis’, zegt Van Commenée over de Nederlandse atletiek. Maar onverwoestbaar is dat huis niet. ‘Het zou mooi zijn als we kunnen behouden wat we bereikt hebben. Als we niet verliezen wat we hebben opgebouwd’, zegt hij. In zijn woordkeuze klinkt twijfel over de toekomst door. ‘Dat wat we bereikt hebben, staat onder druk.’

Bedreigingen

Van Commenée, die eerder architect was van de Britse atletieksuccessen bij de Spelen van Londen in 2012, ziet twee belangrijke bedreigingen. ‘Allereerst de financiering. Dat gaat alleen maar achteruit. We hebben nu minder te besteden dan voordat we acht olympische medailles haalden.’

Het is een klacht die Roskam eerder dit jaar ook al uitte. De zak met topsportgelden van NOCNSF is niet oneindig en de bijdrage voor de atletiek groeit niet een op een mee met de opmars in prestaties. Volgens Roskam raakt dat vooral de groep talenten en subtoppers.

Van Commenée ziet ook hoe het beknibbelen is, nu steeds meer Nederlandse atleten mee kunnen in de internationale top. ‘We kunnen niet eens een arts meenemen als we met tachtig man op trainingsstage gaan.’

Grensoverschrijdend gedrag

Er dreigt volgens Van Commenée nog een gevaar, voor de Nederlandse topsport in het algemeen. De recente problematiek rondom grensoverschrijdend gedrag dreigt wat hem betreft een verkeerde kijk op topsport te geven. ‘Ambitie wordt tegenwoordig vaak gelijkgesteld aan onveiligheid.’

De 63-jarige Amsterdammer is een exponent van de generatie coaches en sportbestuurders voor wie winnen belangrijker was dan meedoen. Zij die nadrukkelijk een olympische toptienambitie nastreefden. Dat begon met Joop Alberda, technisch directeur van NOCNSF van 1997 tot 2004, opgevolgd door Van Commenée en Maurits Hendriks, die afgelopen voorjaar afscheid nam van de sportkoepel.

‘Dertig jaar geleden wisten we nog niet hoe we topsport moesten bedrijven. Nu weten we wel hoe we succesvol moeten zijn’, zegt Van Commenée. ‘Dat opbouwen heeft lang geduurd, maar in Groot-Brittannië heb ik gezien hoe dat in één à twee jaar weer afgebroken kan zijn.’ Na vier keer goud in 2012, moesten de Britten het in 2016 doen met twee olympische titels en in Tokio bleven zeges helemaal uit.

Topsportcentrum

De successen van de Nederlandse atletiek zijn voor een flink deel het gevolg van de centralisering op Papendal, het topsportcentrum in de bossen bij Arnhem. Roskam had in zijn tijd bij de zwembond een topsporttrainingscentrum in Eindhoven opgezet en zette die ervaring in voor de atletiek. Hij kon voortbouwen op het werk van zijn voorganger Peter Verlooy, die begonnen was met het aanstellen van voltijdtrainers op Papendal. ‘Het idee is simpel’, zegt de 64-jarige Roskam. ‘De beste coaches en de beste atleten zet je bij elkaar en dat leidt tot de beste prestaties. Dat werkt overal ter wereld, al is het niet eenvoudig om het uit te voeren.’

Wie de statistieken erbij pakt, kan niet anders constateren dan dat die aanpak effect heeft gesorteerd. Niet alleen in de atletiek, maar eveneens in andere olympische sporten ging het Nederlandse niveau omhoog. Met de zevende plaats in het olympisch medailleklassement van Tokio tot gevolg.

In zijn functie van technisch directeur van NOCNSF en chef de mission van de Nederlandse olympische delegatie bezoekt Charles van Commenée de Chinese Muur, september 2007. Beeld ANP

Meldingen van grensoverschrijdend gedrag in onder meer het turnen, hockey en triatlon zorgen echter ook steeds vaker voor twijfel. De focus op presteren zou de problemen in de hand werken, menen critici. Van Commenée: ‘Ik vind het zorgelijk dat dergelijke ideeën in vruchtbare aarde lijken te vallen in het parlement, bij de voorzitter van NOCNSF en ook de staatssecretaris. Dat negatieve beeld dat geschapen wordt is gevaarlijk.’

Geen toegevoegde waarde

Het is voor Van Commenée geen reden voor zijn vertrek. Hij is sinds 2018 in dienst van de Atletiekunie en ziet geen toegevoegde waarde om nog langer door te gaan. ‘Ik ben sinds 1977 als coach actief. Ik heb in al die jaren zelden ergens langer dan vier jaar gewerkt. Het is niet erg sexy, maar op een gegeven moment is genoeg genoeg.’

Het is toeval dat de hoofdcoach en technisch directeur tegelijkertijd hun vertrek aankondigden, zegt Roskam, die tot eind 2022 door zal werken. ‘Het is niet besmettelijk. We hebben allebei een individuele overweging gemaakt. Ik vond negen jaar wel genoeg voor een technisch directeur. Eigenlijk zou ik zelfs vorig jaar al stoppen, maar door omstandigheden kwam er een jaartje bij.’

Voordat ze definitief afzwaaien, kijken beiden nog uit naar het WK in Eugene en het EK in München, waar de Nederlandse afvaardiging zal proberen te laten zien dat de successen van Tokio geen toeval waren.

En daarna? Dat weten ze nog niet. Maar helemaal verdwijnen van de atletiekbaan zal in ieder geval Van Commenée niet gebeuren. ‘Ik kan wel uit de atletiek stappen, maar de atletiek blijft altijd in mij. Je ziet mij volgend jaar gewoon weer bij de belangrijke wedstrijden, maar dan als fan. Ik blijf een liefhebber.’