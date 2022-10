Atletiekcoach Van Commenée zette sporters aan tot gebruik schildkliermedicijn

Hoofdcoach Charles van Commenee tijdens de EK atletiek, in augustus in München. Beeld Getty Images

‘Van Commenée vond dat we de randjes moesten gaan opzoeken’, zegt 400 en 800-meterloper Tony van Diepen in een gezamenlijke productie van de twee kranten. Hij en zijn collega Thijmen Kupers werden in februari 2019 door de bondscoach aangespoord om het schildkliermedicijn Thyrax te gebruiken. Niet omdat ze gezondheidsproblemen hadden, maar om hun prestaties te bevorderen. Het medicijn zou bij de sporters tot een sneller gewichtsverlies leiden, een mooie bijkomstigheid bij de langere loopnummers.

Thyrax staat niet op de dopinglijst, maar is al lang zeer omstreden. Een jaar voordat Van Commenée erover begon had schaatsbond KNSB alarm geslagen, omdat er bij de Winterspelen in Pyeongchang opvallend veel Nederlandse schaatsers waren die het gebruikten. De bond deed het middel in de ban en in februari 2019 nam NOCNSF maatregelen.

Het medicijn behoorde ook tot de gereedschapskist van coach Alberto Salazar, die in de VS het Nike Oregon Project runde en onder anderen Sifan Hassan trainde. Juist bij hem zou bondstrainster Grete Koens wat Van Commenée betrof eens langs moeten gaan. Salazar stond op dat moment al onder verdenking van schimmige praktijken. In oktober van 2019 werd hij voor vier jaar geschorst, onder meer omdat hij experimenteerde met testosteron.

Koens weigerde om naar Salazar te reizen, Van Diepen en Kupers weigerden Thyrax. Dat kwam hun positie bij de atletiekunie niet ten goede. Denigrerende opmerkingen waren sindsdien Van Diepens deel. Hij werd in de aanloop naar Tokio in het bijzijn van anderen door Van Commenée uitgescholden op de trainingsbaan op Papendal.

Sowieso zou onder Van Commenée een giftig klimaat heersen. Pesterijen, intimidatie en agressie vergezelden Van Commenée sinds zijn aantreden in 2018, schrijven Trouw en NRC. Ze baseren zich op gesprekken met 25 sporters, coaches en bestuurders.

Van Commenée wordt als ‘meedogenloos’ gekarakteriseerd, maar wist zich gesteund door Ad Roskam, die eind december afzwaait als technisch directeur. Beide mannen hebben resultaten om op terug te vallen. De afgelopen jaren waren de succesvolste ooit voor de Nederlandse atletiek.

Wel waren er al eerder tekenen van onrust onder atleten toen in 2019 bleek dat de Amerikaanse coach Rana Reider, op dat moment trainer van Dafne Schippers, een relatie had met een Britse atlete uit zijn trainingsgroep. Van Commenée liet destijds in een gesprek met deze krant weten er niet van op de hoogte te zijn dat zoiets indruist tegen de gedragsregels van de Atletiekunie. ‘De vraag is: bied ik naar eer en geweten een veilige topsportomgeving? Ja.’

De discussies omtrent veiligheid en grensoverschrijdend gedrag bevielen hem niet, vertelde Van Commenée eerder dit jaar in deze krant. Hij omschreef het als een van de bedreigingen voor de Nederlandse topsport. ‘Ambitie wordt tegenwoordig vaak gelijkgesteld aan onveiligheid.’