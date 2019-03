Atletiekbond schrapt lange afstanden bij Diamond League - klap voor Sifan Hassan en Susan Krumins

Susan Krumins en Sifan Hassan tijdens de 5000 meter in Berlijn, 2018. Beeld Getty Images

Het aantal olympische atleten moet van het IOC omlaag om meer ruimte te creëren voor sporten die beter aanslaan bij de jeugd, zoals skateboarden, surfen en klimmen. In Tokio telt het olympische atletiektoernooi maximaal 1.900 deelnemers, in Rio de Janeiro waren dat er vier jaar geleden nog 2.005.

De 3.000 meter is vanaf volgend jaar de langste afstand in de Diamond League, maar er is binnen de IAAF zelfs gesproken over het verwijderen van alle afstanden langer dan 1.500 meter. De devaluatie van de lange afstanden maakt deel uit van andere maatregelen die bedoeld zijn om de Diamond League aantrekkelijker te maken voor televisiekijkers.

Vorige week maakte de IAAF bekend dat het aantal wedstrijden vanaf 2020 van 14 naar 12 wordt teruggebracht en het aantal disciplines van 32 naar 24. Uitzendingen zullen 90 minuten gaan duren in plaats van twee uur. Lange afstanden worden te saai geacht: de 10.000 meter werd eerder al buiten het programma gehouden.

Vooral in Kenia en Ethiopië, landen met veel succesvolle langeafstandslopers, is met afschuw gereageerd op het IAAF-besluit. De Ethiopische atletiekbond beschouwt het schrappen van de lange afstanden in de Diamond League als een ‘illegale’ aanval op de eigen topatleten. ‘Wij Afrikanen moet schreeuwend duidelijk maken dat de IAAF moet stoppen met deze stille moord van onze langeafstandscultuur’, aldus een woordvoerder tegen persbureau Reuters. ‘De volgende stap is dat de IAAF deze twee evenementen zal verwijderen van de WK.’

De voorzitter van de Keniaanse atletiekfederatie Jackson Tuwei zei: ‘De Afrikaanse kracht ligt op de lange afstanden en we hebben atleten jarenlang aangemoedigd zich toe te leggen op de 5.000 en 10.000 meter.’ Eerder werden de WK veldlopen, die worden gedomineerd door Oost-Afrikanen, al minder belangrijk gemaakt door de IAAF: in 2006 werd de korte cross geschrapt zodat alleen de lange cross overbleef, in 2011 werd het jaarlijkse toernooi vervangen door een tweejaarlijks evenement.

Het schrappen van de langste afstanden komt Sifan Hassan en Susan Krumins slecht uit. Hassan won vier jaar geleden als eerste Nederlandse atleet het klassement van de Diamond League: op de 1.500 meter. De geboren Ethiopische, die woont en traint in Amerika, is van plan om zich vanaf dit seizoen uitsluitend toe te leggen op de 5.000 en 10.000 meter, met het oog op haar medaillekansen bij de Zomerspelen van Tokio.

Krumins is al langer gespecialiseerd op beide lange afstanden. Ze betreurt de keuze die de IAAF heeft gemaakt. ‘Ik denk dat de lange afstanden juist de onderdelen zijn waarmee het brede publiek zich kan identificeren, omdat veel amateurlopers dezelfde afstanden doen. Maar het helpt natuurlijk niet als ze op tv alleen de laatste 100 meter laten zien en niet het verhaal achter de atleten vertellen.’

In de olympische geschiedenis nemen langeafstandslopers een prominente rol in: lopers als Emil Zatopek, Lasse Virén, Haile Gebrselassie en Mo Farah worden beschouwd als legendarische atleten.

Het IAAF-besluit raakt ook Nederlandse atletenmanagers die veel Oost-Afrikaanse topatleten onder hun hoede hebben. Valentijn Trouw van Global Sports Communication vreest dat minder jonge atleten de kans krijgen om via de 5.000 en 10.000 meter door te groeien naar de marathon. Die vertrouwde weg is afgelegd door veel topatleten van Global, onder wie Gebrselassie, Kenenisa Bekele en Eliud Kipchoge, de huidige wereldrecordhouder op de marathon.

Trouw: ‘Ik geloof in lange carrières waarin jonge atleten door het opdoen van snelheid in de baanatletiek rustig kunnen doorgroeien in de richting van een een eventuele transitie naar de marathon. Ik vind het spijtig dat de kans voor jonge atleten om die weg te bewandelen nu gelimiteerd wordt door de IAAF.’

Hoewel het de wedstrijdorganisatoren van de Diamond League niet wordt verboden op de 5.000 of 10.000 meter buiten het officiële televisieprogramma af te werken, is onduidelijk of dat vaak zal gebeuren. Het prijzengeld zal vermoedelijk lager zijn dan de 10.000 dollar die een eerste plaats in de Diamond League oplevert.

Krumins denkt dat veel atleten de baanatletiek vaarwel zullen zeggen als de lange afstanden een bijnummer worden. Ze kunnen op de weg ook 5 of 10 kilometers lopen. Dat is wellicht minder eervol, maar er zijn meer wedstrijden en het prijzengeld is beter. ‘Ik denk dat veel langeafstandslopers op deze manier vanzelf naar de weg worden gepusht.’