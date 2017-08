Atletiek verliest met afscheid Usain Bolt haar godenzoon

Bolts nuchtere opvatting over Gatlin is meer dan een kwestie van beleefdheid. Hij besefte jaren geleden al dat de tweestrijd met de Amerikaan de 100 meter voorzag van een duel tussen Goed en Kwaad, zoals de Britse tabloids het graag afficheerden. Bovendien wakkerde Gatlin op cruciale momenten Bolts eerzucht aan met provocerende opmerkingen.



Uit de documentaire 'I Am Bolt', uit 2016, blijkt hoeveel moeite het Bolt kostte om zich te houden aan het spartaanse trainingsregime van zijn coach Glen Mills. Tweemaal daags trainen, verantwoord eten, geen dansfeesten tot vroeg in de ochtend: het stuitte hem tegen de borst. 'Het is niet zo leuk als vroeger was', verzucht hij. 'Hoe ouder ik word, hoe minder leuk het is.'



Het vooruitzicht dat Gatlin in Rio de Janeiro voor de tweede maal olympisch goud kon winnen op de 100 meter, evenveel als Bolt, motiveerde de Jamaicaan tot op het bot. Bij de WK van 2015 had hij al bijna verloren: het verschil bedroeg op de streep slecht 0,01 seconde. In Rio liet hij dat niet gebeuren. Hij veroverde zijn derde goud met 0,08 seconde voorsprong op Gatlin.