Atletiek gaat het tennis achterna met wekelijkse wereldranglijsten

Sifan Hassan. Beeld AP

Er staan drie andere Nederlandse vrouwen in de tophonderd van de totaallijst: Dafne Schippers is 38ste, sprintster Jamile Samuel 83ste en hordenloopster Nadine Visser 95ste. Schippers staat tweede op de lijst van de 200 meter, Samuel neemt op die afstand de zevende positie in. Europees kampioen 60 meter horden Visser staat op de hordenlijst zevende.

Er zijn 46 disciplinelijsten: 23 voor vrouwen en 23 voor mannen. De totaalranglijst voor vrouwen wordt aangevoerd door de Keniaanse wereldrecordhoudster steeplechase Beatrice Chepkoech. Bij de mannen gaat Abderrahman Samba uit Qatar, een specialist op de 400 meter horden, aan kop. In de tophonderd van de totaallijst voor mannen staan geen Nederlanders. Churandy Martina is met de 354ste plaats het hoogst geklasseerd. Op de lijst van de 200 meter staat hij op de 17de plaats.

De IAAF houdt al wereldranglijsten bij sinds 1979, maar heeft besloten meer waarde toe te kennen aan het systeem. Het moet een belangrijk marketinginstrument worden voor de sport, zoals in het tennis. In die sport genereert de wekelijks ververste lijst veel aandacht van de media. De IAAF-lijsten zullen ook wekelijks worden gepubliceerd: niet op maandag, zoals in het tennis, maar op woensdag.

De wereldranglijsten zullen een grote rol krijgen als selectiemethode voor wedstrijden en toernooien. De helft van de deelnemers aan WK’s en Olympische Spelen zal zich plaatsen op grond van de wereldranglijsten, de andere helft dient zich te plaatsen via het vertrouwde systeem van tijds- en afstandslimieten. Die limieten zijn flink aangescherpt, zodat atleten de strijd om punten voor de wereldranglijsten serieus moeten nemen.

Dafne Schippers. Beeld BSR Agency

Via de wereldranglijsten hoopt de IAAF te bewerkstelligen dat topatleten vaker de strijd met elkaar aangaan. Op veel onderdelen gingen de toplopers de confrontatie buiten WK’s en Olympische Spelen uit de weg. Zo liep Usain Bolt in de Diamond League (de belangrijkste wedstrijdreeks) zelden tegen zijn belangrijkste concurrenten, tot ergernis van sportbestuurders, fans en media.

Atleten kunnen punten voor de wereldranglijsten verdienen via klasseringen in wedstrijden. Er zijn tien categorieën: een uitslag bij de Zomerspelen levert meer punten op dan dezelfde klassering bij de FBK Games. Ze kunnen ook punten ontlenen aan de tijden, afstanden en hoogtes in de diverse loop, -werp en sprongdisciplines. Er zijn ellenlange lijsten opgesteld (370 pagina’s A4 op de website van de IAAF) waarop punten zijn toegekend aan minuten en seconden, meters en centimeters.

Zo zou Dafne Schippers 1.277 punten verdienen als ze haar persoonlijke record op de 200 meter (21,63 seconden) dit jaar zou lopen. Haar toptijd op de 100 meter (10,81) is 1.242 punten waard. Het maximale haalbare aantal is op alle disciplines 1.400 punten. Op de sprint voor vrouwen is dat aantal gereserveerd voor een onhaalbaar geachte toptijden op de 100 en 200 meter: 10,12 seconden en 20,51 seconden. Op de 100 meter voor mannen levert 9,46 de 1.400 punten op. Het wereldrecord van Bolt is 9,58.