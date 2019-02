Atlético vecht zich naar zege op Juventus

Christiano Ronaldo aan de bal. Beeld BSR Agency

Atlético Madrid won zijn eerste achtste finale van de Champions League met 2-0 van Juventus, waar Ronaldo droomt van een beker in Italiaanse dienst. De twee doelpunten vielen na spelhervattingen van de geweldige Griezmann, van de Uruguayanen Giménez en Godin.

Dertien minuten voor tijd keurde zelfs de videoarbiter de 1-0 van Giménez goed. Invaller Morata dacht even tevoren al 1-0 te maken voor Atlético, met een prachtige kopbal. Toen sloeg de videoarbiter toe. Niets was te zien van een duwtje, behalve op één frontaal beeld. Chiellini viel alsof hij was gelanceerd. Dat is de nieuwe eerlijkheid van het voetbal.

Even later was daar een hoekschop, inclusief scrimmage. Giménez werkte Bonucci tegen de grond met een zwaaiende arm, om de bal een fractie later in te schuiven. Nu geen ingreep van de VAR, maar een doelpunt. Het is de willekeur van de interpretatie. Even later was het zelfs 2-0, door Godin, na een vrije trap van Griezmann. Het was, zeker op grond van de tweede helft, de dik verdiende zege voor het toen ontketende Atlético.

De doelpunten waren vrij duur deze week in de Champions League, zeker voor wie het afzet tegen de astronomische bedragen die tv-maatschappijen en sponsors in de competitie pompen. Bij Atlético Madrid – Juventus, hogescholen van de defensie, waren ook weinig treffers verwacht overigens. Dan viel 2-0 nog alleszins mee.

Trainer Diego Simeone heeft zijn contract bij Atlético verlengd tot 2022, voor een salaris naar het schijnt van 25 miljoen per seizoen. Hij heeft van het theatrale van voetbal zijn stiel gemaakt. Hij is, afgezien van een prijzenpakker van jewelste, een van de grote vervuilers van het voetbal, met zijn overspannen gedrag, met spelers die bijna voortdurend de grens opzoeken en zonder scrupules grenzen passeren. Spits Diego Costa kan geweldig voetballen, maar wat hij allemaal uitspookt, gaat alle perken te buiten zo nu en dan.

Voor wie de stortvloed aan beelden van Willem van Hanegem voorbij zag komen deze week, vanwege diens 75ste verjaardag, is hardheid een relatief begrip. Hardheid, soms gemeen en soms gewoon hard, was pakweg in de jaren zeventig van de vorige eeuw gewoon. Anno 2019 is het voetbal gemiddeld schoner, mede door de grotere bescherming van aanvallers door arbiters en door het alziende oog van de camera.

De videoarbiter deed bovendien zijn intrede sinds de tweede fase van de Champions League, maar daar hielden de voetballers weinig rekening mee woensdag. Ze deden alsof ze onder elkaar waren. Zo speelde Diego Costa met vuur na een schwalbe waarmee hij een strafschop wilde versieren. Hij had al de gele kaart, toen scheidsrechter Zwayer hem beloonde met een vrije trap, voor het duwtje dat hij buiten het strafschopgebied kreeg. Dankzij de VAR trok de scheidsrechter de strafschop in.

Atlético en Juventus verloren gezamenlijk vier van de laatste vijf finales. Drie van Real, eentje van Barcelona. Telkens voetbalde Cristiano Ronaldo bij Real Madrid. Sinds dit seizoen is hij van Juventus, waarvan het publiek hem vorig seizoen met een ovationeel applaus bedankte voor zijn superbe omhaal in de kwartfinales. Juventus kocht hem voor ruim 100 miljoen van Real, een astronomisch bedrag voor een man van toen 33 en nu 34. Doel: de Champions League winnen na al die verloren finales, voor het eerst sinds 1996, na de strafschoppenreeks tegen Ajax.

Maar dan zal Juventus eerst een kunststukje moeten uithalen, over drie weken in Turijn. Wie deze strijd wint, mag zich favoriet wanen. Liverpool, Bayern München, Real en Barcelona, ze maken minder indruk dan bijvoorbeeld vorig seizoen, al groeien ze misschien nog in het toernooi. Paris Saint-Germain en Manchester City voelen ongekende druk om de beker voor het eerst in hun historie te winnen, nadat ze zijn verrijkt met oliegeld uit het Midden-Oosten.

Juventus is stabiel, behalve op deze woensdag in stadion Wanda Metropolitano, de arena voor de finale. Juventus is alweer bijna kampioen van Italië, voor de achtste keer op rij, en heeft Ronaldo als bonus. Hij schoot een vrije trap met raketachtige snelheid op de vuisten van doelman Oblak, hij wekte lachlust na mislukte acties, hij kreeg een paar gemene schoppen. Maar Juventus boog na rust voor Atlético, dat de finale in eigen stadion wil spelen.